Politisk drama i Bergen: Byrådet går av

Bybanedebatten i Bergen nådde nye, stormfulle høyder onsdag ettermiddag. Med få stemmers overvekt vedtok bystyret at Bybanen mot Åsane skal gå gjennom fjellet – og ikke over Bryggen. Beslutningen har fått byrådet til å gå av.

Byrådet i Bergen går av, etter at de stilte kabinettsspørsmål i bybanesaken.

Dersom de ikke fikk flertall for å legge Bybanen over Bryggen, ville de trekke seg, varslet byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Nå er det altså kjent at det ble flertall for å legge Bybanen i tunnel, ikke over Bryggen, og at byrådet dermed trekker seg.

Byrådets forslag om å fortsette reguleringen av bybane over Bryggen fikk ikke nok støtte. I stedet valgte flertallet å gå inn for forslaget fra Høyre, Rødt og Senterpartiet om å utrede tunnel.

Mens opposisjonen var glade over seieren, valgte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) å trekke seg fra sin posisjon. Like etter avstemningen annonserte han følgende fra talerstolen, skriver Bergens Tidende:

– Jeg meddeler herved at byrådet går av, sa Valhammer.

Før dramaet utspilte seg hadde kilder sagt til BT at dersom bystyret vedtok tunnel gjennom sentrum, ville det være sannsynlig at KrF og Venstre forlot byrådet.

Gikk for 2035-alternativ

Jokerne før bystyremøtet av de to Sp-representantene Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen som lanserte et forslag om å utsette avgjørelsen mens man utredet et tunnelalternativ med utgangspunkt i Peter Motzfeldts gate/Nygaten.

Ifølge fagetaten i Bergen kommune, kan en bybanelinje over Bryggen stå klar i 2031, skriver BT videre.

Fagetatens foretrukne tunnelløsning kan stå ferdig i 2034.

En ny versjon av alternativene med tunnel fra Peter Motzfelds gate, som fagetaten tidligere har lagt til side, skal tidligst kunne være ferdig i 2035 eller senere.

Det er dette sistnevnte alternativet som ble vedtatt av bystyret i Bergen.

MGD støtter avgjørelsen

I en pressemelding uttaler gruppeleder Øystein Bønes følgende vegne av MDGs bystyregruppe:

– Jeg hadde håpet at vi ikke skulle ende her, men dette handler om byens fremtid. Dagløsningen er det eneste realistiske alternativet for at Sandviken og Åsane skal få en bybane i overskuelig fremtid. Å bruke tid og penger på nye tidkrevende undersøkelser vil ikke føre noen vei, det har fagfolkene alt slått fast, sier Bønes.

Han støtter byrådslederens avgjørelse:

– Dette var helt riktig å gjøre av Roger Valhammer. Utredningen som bystyret har fått viser at det beste tunnelalternativet vil være verre både med tanke på kollektivtilbud, kostnader og kulturminner, og ikke minst kontinuerlig bybaneutbygging. Et tunnelvedtak er skjebnesvangert for fremtiden for Bybanen til Åsane og vil føre til enorme forsinkelser, mener Bønes.

– Vi må gjøre kunnskapsbaserte beslutninger. Det er synd at bystyret i dag vedtar en usikker fremtid for Bybanen til Åsane. Hvis ikke bystyreflertallet vil bygge en bybane til Åsane basert på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger, så får det flertallet ta over styringen av byen.