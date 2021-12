HOVEDSTADEN: Det fryktes nå at omikron-varianten har spredd seg i Oslo.

Ber gjester på to Oslo-puber teste seg

Det fryktes at omikron-varianten er spredd seg til gjestene på et julebord på Louise Restaurant og Bar i Oslo. Også på Old Irish Pub på Majorstuen kan det har skjedd smitte.

Derfor bes gjestene i det aktuelle tidsrommet teste seg. En av gjestene besøkte dagen etter en pub vest i Oslo.

** Louise Restaurant & Bar fredag 26. november i tidsrommet 22:30 til 03:00

** Old Irish Pub på Majorstuen lørdag 27. november i tidsrommet 22:00 til 01:00

– Basert på at den ene smittede kom fra en reise fra Sør-Afrika, og med tanke på at så mange ble smittet, mistenkte man omikron, sier assisterende bydelsoverlege, Tine Ravlo til NRK.

Ifølge kommunen er det mellom 40 og 50 smittede tilknyttet julebordet, men det er ikke bekrefte omikron-varianten.

På Louise Restaurant og Bar har de bedt alle de ansatte som jobbet med det aktuelle selskapet, teste seg. Så langt er ingen ansatte bekreftet smittet, men noen testsvar gjenstår. Disse er nå i karantene.

– Vi synes det er utrolig synd. Vi håper at alle de som nå har blitt smittet, ikke blir alvorlig syke og at vi klarer å stoppe smitten, sier administrerende direktør i Mat og Drikke-gruppen, Fridtjof Gjelseth, til VG.

De har gjennomført en grundig smittevask av lokalene og har oppfordret alle gjestene til å teste seg.

– Vi har også startet med munnbind for å ta med en del av dugnaden, sier han.

Nå samarbeider de med Folkehelseinstituttet og bydelsoverlegen.

Det er så langt bekreftet fire tilfeller av omikron-varianten i Norge, to av dem i Øygarden kommune og to blant reisende som har ankommet Norge.