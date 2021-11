FORSVARER: Advokat Erik Johan Mjelde forsvarer den drapstiltalte 20-åringen. Her sammen med aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

Sofie-drapet: Skrev at han snart skulle dø

BERGEN (VG) Fem dager før Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet kvalt, skrev mannen som er tiltalt for drapet at han ville dø den kommende lørdagen.

– This Saturday. I go die, skrev han like før midnatt 21. september 2020.

Meldingen på Snapchat ble sendt til en spillkamerat i utlandet, forklarte tiltalte i retten tirsdag.

Da spillkameraten spurte hvor Sofie var, svarte han:

– She dead too. Died first. And just left me.

I retten tirsdag la aktor frem en rekke meldinger tiltalte hadde sendt på ulike sosiale medier og plattformer i tiden før Sofie ble drept. I en melding skriver mannen at både han og Sofie kommer til å dø. Han spøker også med at Sofie er død.

I en meldingstråd 25. september er avliving av Sofies katt tema.

Spøkte med at Sofie var død

Aktor la blant annet frem en chat mellom tiltalte og en nær bekjent av Sofie, med bilder av Sofie, liggende tilsynelatende livløs på gulvet. Meldingene ble sendt om ettermiddagen fredag 25. september, ni timer før tiltalte skal ha begått drapet.

– Ho puster ikke lenger engang, skrev han.

– Dette var en «prank», en spøk, sa tiltalte, som hevdet at dette var en spøk Sofie var med på.

Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim, la også frem en melding tiltalte sendte til Sofie 7. september 2020. I meldingen spør han Sofie om hun bryr seg om et navngitt familiemedlem av henne dør.

– Hvorfor spør du om dette, ville Alsaker Solheim vite.

«Jeg er kjent for min mørke humor»

- Jeg liker drapsvideoer. Jeg er kjent for min mørke humor. I min verden er det vanlig å tulle med døden. Det er vår humor i spillverdenen. Som den unike personen jeg er, tar jeg ting langt over grensen, både i spillverdenen og i direktesamfunnet.

- Mange syntes jeg var rar, siden jeg hadde så dystre og mørke tanker, sa han.

LEILIGHETEN: Det var i huset i bakgrunnen Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i september i fjor. På bildet en av politietterforskerne som arbeidet på åstedet

Mannen er tiltalt for å ha kvalt 20-åringen i en leilighet i Eidsvåg i Bergen natt til lørdag 26. september i fjor, ifølge tiltalebeslutningen fra statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Påtalemyndigheten mener mannen også voldtok kvinnen mens hun var i live, eller misbrukte henne etter at hun var død.

Etter å ha drept Sofie skal mannen ifølge tiltalen ha tatt Sofies katt inn i vaskemaskinen og lukket døren, slik at katten ikke kom seg ut. Katten ble funnet død i vaskemaskinen mandag 28. september.

I retten mandag erkjente han straffskyld for drapstiltalen og tiltaleposten om brudd på dyrevelferdsloven.

Han erkjente ikke straffskyld for tiltalepunktet om voldtekt eller likskjending.

Tiltalte ble funnet livløs i leiligheten da politiet kom til stedet, og tiltalte har forklart at han forsøkte å ta sitt eget liv etter drapshandlingen.

I utspørringen til aktor la statsadvokaten frem en melding han sendte til et familiemedlem av Sofie 14. september.

- Når dør du?, skrev han.

- Er du ok? spurte familiemedlemmet tilbake.

Aktor ville også vite hvorfor han sendte denne meldingen.

«Vi hadde en mørk tone mellom oss»

- Det er min humor. Vi hadde en mørk tone mellom oss. Det hadde vi fra første dag vi møtte hverandre. Men jeg vet ikke om han likte det.

Samme dag spurte han en person i Sofies nære omgangskrets:

– Hadde du brydd deg om Sofie og jeg døde eller?

– Hva om en av oss drepte hverandre? Snakker om meg og Sofie, ikke meg og deg.

I retten forklarte tiltalte at han skjønte at meldingene i ettertid kunne fremstå som forferdelige.

– Jeg forstår at det kan mistolkes på mange måter. Men dette var min humor, min greie. Vi kunne le av det. Jeg hadde det morsomt med å kødde om sånt. Det er sånn jeg er.

– Var redd for å bli avvist

20-åringen har forklart at han var «dypt forelsket» i Sofie, men at han var redd for å bli avvist.

- Jeg hadde fulgt henne over hele verden. I etterkant kan forstå at jeg virket ordentlig besatt av henne, sa han under utspørringen fra sin forsvarer Erik Johan Mjelde.

Han har forklart at drapshandlingen ble utløst av at Sofie fortalte ham at hun hadde innledet et forhold til en tidligere kjæreste.

– Det var da det rant over for meg.