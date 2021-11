forrige



1 av 3 Foto: Live Austgard

Ble rustestet av skolen: − Skoleåret var det verste i mitt liv

ÅLESUND/TRONDHEIM (VG) Da skolen tok henne ut av praksis etter rustesten, begynte medelever å spørre på Snapchat om hun solgte dop. Det hele endte med at hun måtte gå året om igjen.

Av Oda Ording , Caisa Linea Hagfors og Live Austgard (foto)

En katt med nysgjerrige øyne titter frem bak døråpningen i leiligheten til 19-åringen, et sted på Sunnmøre.

Hit flyttet hun for å jobbe, etter at hun fullførte året hun måtte gå om igjen ved Borgund videregående i Ålesund i 2020.

Et skoleår hun senere skulle beskrive som det verste i sitt liv.

Torsdag avslørte VG at skolen har rustestet elever ulovlig siden tidlig 2000-tallet. De har lagt seg flate og sluttet med praksisen. Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum uttalte da at praksisen er svært alvorlig og viser et totalt systemsammenbrudd.

Den tidligere eleven ved skolen er anonymisert av VG fordi hun frykter at det kan få konsekvenser å stå frem med historien sin.

Latteren sitter løst hos 19-åringen, men det er alvor å spore i stemmen når hun forteller om det hun opplevde på Borgund.

Høstferien 2019 blir hun tilbudt det ulovlige rusmiddelet ecstasy på fest. Hun prøver det to ganger den ferien, men aldri igjen, forteller hun.

Da hun returnerer til skolebenken etter ferien, blir hun hentet ut av timen. Skolen skal ha spurt om hun ruset seg, og sagt at de ville ta en urinprøve for å finne ut av det.

– Det var tidlig på morgenen og jeg fikk ikke til å tisse, fordi jeg akkurat hadde vært på do. De tvang meg til å drikke, helt til jeg klarte å tisse. Det var så ubehagelig, sier 19-åringen i dag.

Testen var positiv – som ventet. Og konsekvensene skulle bli store for den da 16 år gamle jenta.

Spurte på Snapchat om hun solgte dop

Først mistet hun oppstarten av praksisperioden. I stedet måtte hun sitte igjen i klasserommet og følge et alternativt opplegg.

19-åringen ble også bedt om å skrive under på en ruskontrakt, som lot skolen utføre tilfeldige urintester av henne resten av skoleåret.

Hun opplevde likevel blikkene og sladringen blant medelever som noe av det verste, forteller hun.

– Når man blir tatt ut av klasserommet fra timen, og ikke får være med i praksis, begynner medelever å skjønne det. De la meg til på Snap og spurte om jeg selger dop, sier hun.

Mange dager var det så uutholdelig at hun ikke orket å dra på skolen, sier hun.

– Til slutt fikk jeg så mye fravær at jeg ikke besto året. Skoleåret på Borgund var det verste i mitt liv.

Skolen innrømmer at de aldri har hatt lov til å rusteste elevene, men ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

– Vi hadde ikke noe makt

19-åringens medelev, Simone Obiech (21), husker godt da hun ringte til Rustelefonen – en veiledningstjeneste om rus. Ifølge henne bekreftet de at skolen ikke hadde lov til å ta urintester.

Dette nektet imidlertid skolen for, forteller Obiech.

– De ba oss kontakte politiet og høre selv. Vi la det fra oss fordi vi ikke hadde noe makt i den situasjonen.

Rommet hun leier som student i Trondheim, bader i rødt LED-lys. Her studerer Obiech ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU.

21-åringen har lagt årene på videregående bak seg. Likevel vil hun gi klar beskjed om hvordan hun mener rustestingen påvirket enkeltelever og skolemiljøet på Borgund.

– Hvis du har praksis som en del av pensum på skolen, burde du ikke ruse deg i det hele tatt. Men jeg føler det skolen gjorde var å overvåke oss og hva vi gjorde på fritiden vår, sier Obiech.

«Vi tror at du ruser deg»

Selv ble hun tatt ut av timen etter å ha vært syk i en lengre periode, forteller 21-åringen.

– De viste til fraværet mitt og sa at de var bekymret, selv om jeg hadde legeerklæring.

Ifølge Obiech sa skolen at de mistenkte at hun ruset seg i hybelen med venninnen.

Også hun skal ha blitt bedt om å skrive under på en kontrakt om urintesting.

– De sa jeg kunne ta testen og få det ut av verden. Hvis jeg nektet, ville det få konsekvenser. Så jeg tok testen, som var negativ, forteller 21-åringen.

Dermed fikk det heller ingen konsekvenser for Obiech – slik det gjorde for flere av hennes venner og medelever.

– De orket ikke engang å gå på skolen i visse perioder. Jeg tror skolen har ødelagt mye for mange elever.

– Utrolig at skolen har fått holde på i så lang tid

– Jeg stusset lenge over om det egentlig var lov, sier Daniel Årseth (18), også han tidligere elev ved Borgund.

Han har ingen relasjon til de to kvinnene VG har snakket med, men historiene deres sammenfaller.

– Med en gang vi startet på skolen, ble sikkert halvparten av klassen min sendt ut for å rustestes. De så på folk og syntes det «virket som om de ruset seg». Kom man for eksempel litt for sent, sov i timen, eller var venn med en person som ble tatt, ble man mistenkt, forteller Årseth over telefon fra båten han jobber på.

Etter at faren ga samtykke til at skolen kunne rusteste ham, skal han ha fått beskjed om at det ville få konsekvenser hvis han sa nei til å la seg teste.

– Jeg hadde ikke ruset meg, og fikk negativt svar, men måtte likevel skrive under på en kontrakt om å levere urinprøver resten av året.

Ifølge Årseth kunne elever som ble tatt, bli utestengt fra verkstedet i flere måneder. Dette førte til at de ikke fikk karakterer og måtte ta opp igjen fag, forteller han.

– Det er helt idiotisk. Hva du gjør i helgen, enten det er å drikke alkohol eller røyke en joint, har ingen påvirkning på jobben du gjør i verkstedet, mener 18-åringen.

– De fleste jeg vet om som ble tatt, sluttet på skolen. Nå tenker jeg at det er utrolig at skolen har fått holde på i så lang tid.

Skolen: – Ser at det er stigmatiserende

Rektor Jørgen Ljoså kan på grunn av taushetsplikten ikke kommentere de tidligere elevenes historier.

Skolen har innrømmet overfor VG at praksisen har vært ulovlig, og har etter minst 15 år sluttet å rusteste elever.

– Jeg ser at det er stigmatiserende. Det er helt sikkert vondt å bli mistrodd av læreren og andre. Sånn sett er det nok veldig lurt at det flyttes ut av skolen.

VIRKER FOREBYGGENDE: – Rustesting virker nok på sitt vis forebyggende. Det er bra at ungdom ikke ruser seg når de skal ut i praksis eller stå på verksted, sier rektor.

– Dere har holdt på med dette i 15 år, og det har vært ulovlig. Hva vil dere si til elevene som har fått rettighetene sine tråkket på?

– Det er leit at vi ikke har fulgt loven, så det beklager vi. Men det har vært i beste mening, for å hjelpe elevene til å komme gjennom skoleåret og komme seg ut i lære. Vi har også mange elever som er sjeleglade for at de har fått den hjelpen, svarer rektor.

Mener de har strukket seg langt for elevene

Ljoså forklarer at skolen har sett etter det de mener er tegn på rus, før de har bedt elever om en rustest.

Han ramser opp endring i atferd, fallende prestasjoner, økende fravær og likegyldighet som slike tegn. Også bekymringsmeldinger fra medelever kunne få skolen til å be om en rustest.

– Elever som skolen mente ruset seg, måtte fremvise negativ rustest før de ble utplassert. Om de nektet å la seg teste, ville konsekvensene bli de samme som hvis de testet positivt, forklarer rektoren.

VG har fått et eksemplar av skolens rusavtale. I denne skriver skolen blant annet at de vil ta jevnlige prøver og stikkprøver. Det advares også om at politi «kan bli koblet på» ved en positiv prøve:

KAN FÅ KONSEKVENSER: Kontrakten til Borgund heter «frivillig avtale», men skolen bekrefter overfor VG at det ville få konsekvenser for elevene dersom de nektet å la seg teste – som utestenging fra praksis.

Ljoså understreker samtidig at de har flere eksempler på at skolen har lagt til rette for elever som blir utestengt fra arbeidspraksis ute i bedrifter.

– De har fått ta igjen praksisen senere, eller vi har strukket oss langt for å gi andre vurderingssituasjoner.

I dag er 19-åringen glad for å høre at skolen nå vil slutte med å rusteste elevene. Samtidig er det bittert at det var på grunn av dette hun havnet ett år bakpå med utdannelsen.

– Neste år kunne jeg ha tatt fagbrev, hvis det ikke hadde skjedd. Det er greit nok at de sier unnskyld, men det gir meg jo ikke skoleåret tilbake.