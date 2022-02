IKKE HELT FORNØYD: Behovet for fagarbeidere i Norge blir helt enormt frem mot 2035. Derfor trengs det en enda kraftigere økning i lærlinge-tallet fremover, konstaterer Tonje Brenna.

Økning i lærlingetallet under pandemien – kjempebehov for fagarbeidere

24.500 lærekontrakter ble inngått i skoleåret 2020/2021. Det er 2400 flere enn året før. Men regjeringen er ikke i mål, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Av Frank Ertesvåg

Brenna og Støre-regjeringen har en uttalt satsing på lærlinger med seg fra Hurdalsplattformen. Kunnskapsministeren er genuint opptatt av å skaffe flere fagarbeidere.

– Fylkene har gjort en fantastisk jobb med å sørge for å skaffe læreplasser, til tross for at pandemien gjorde det krevende for bedrifter å holde på lærlinger. Norge trenger flere fagarbeidere og vi må sørge for at flere velger å ta fagbrev i årene fremover, sier Brenna.

Nye millioner

Men hun er ikke helt fornøyd.

– Det er fortsatt for mange som ikke får læreplass, og regjeringen vil derfor styrke arbeidet for flere læreplasser med 370 millioner i 2022, legger Brenna til.

FORGJENGEREN: Også eks.kunnskapsminister Guri Melby (V) var opptatt av å få opp tallet på lærekontrakter. Hun var kunnskapsminister da økningen fant sted. Bildet er fra et besøk hos frisørelever og helse- og sosialfagelever på Strømmen videregående skole i 2020.

Pengene skal blant annet gå til bedre opplæring frem til læreplass og en forsterket oppfølging av elevene når de er ute på arbeidsplasser i bedrifter eller offentlig virksomhet.

Tallene fra departementet viser at fylkene Vestland, Troms og Finnmark hadde høyest andel søkere som får læreplass med 83 prosent. Vestfold og Telemark hadde lavest andel med 71 prosent.

Behov for fagarbeidere

Det er utdanningsprogrammene innen bygg- og anleggsteknikk som lettest gir lærlingkontrakt (87 prosent), mens helse- og oppvekstfag, som mange kanskje hadde trodd ville få en boom under pandemien, sliter mest med å tilby lærlingplasser. 69 prosent av søkerne fikk plass der.

Norsk arbeidsliv vil oppleve en enorm mangel på fagarbeidere i årene fremover, viser fremskrivningene.

– Norge vil ifølge SSB kunne mangle i underkant av 90 000 fagarbeidere frem mot 2035. Skal vi lykkes med å få flere yrkesfagelever til å fullføre med et fag- eller svennebrev, er det viktig at fylkeskommunene og partene i arbeidslivet samarbeider om satsingen for flere læreplasser, sier Brenna.