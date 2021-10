forrige





fullskjerm neste PRESENTERTE STATSBUDSJETTET: Finansministeren la fram tallet i finanstalen i forbindelse med fremleggelsen av forslag til nytt statsbudsjett. 1 av 4 Foto: TORE KRISTIANSEN

Regjeringen foreslår 4,8 milliarder i skattelette på personinntekt

De foreslår også nytt kutt i formuesskatten i statsbudsjettet for 2022.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I sitt siste statsbudsjett foreslår Solberg-regjeringen 4,8 milliarder kroner i skattelette på personinntekt, og en halv milliard i lettelser i formuesskatten.

2,5 milliarder er satt av til å redusere trinnskatten. Regjeringen følger også opp valgløftet med et skattekutt for ungdom under 30 år som er i arbeid. Forslaget kan redusere skatten for dem med drøyt 5000 kroner i året, ifølge forslaget.

– Med regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år vil en vanlig familie betale nesten 16.000 kroner mindre i skatt sammenlignet med om skattenivået fra 2013 ble videreført, sier finansminister Jan Tore Sanner.

I budsjettet for 2022 foreslår regjeringen også en pakke med avgiftsøkninger som bremser nedgangen i statens inntekter fra bilavgifter, samtidig som insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler styrkes. De økte inntektene fra bilavgifter vil i sin helhet veksles inn i trinnskattelettelser for trinn 1 og 2.

Det innføres full sats i trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.

De gunstige reglene for ladbare hybridbilene i engangsavgiften strammes inn.

CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Følg fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett her: