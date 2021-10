VOLDTEKTSTILTALT: Gaute Drevdal (51) har hele tiden ment at han er uskyldig. Tirsdag møtte han igjen i retten, tiltalt for ni voldtekter og seksuell omgang med en mindreårig.

Forsvarer om Drevdal-saken: − Handler minst av alt om troverdighet

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Påtalemyndigheten mener de sammenfallende forklaringene fra mange kvinner vitner viser en modus hos voldtektstiltalte Gaute Drevdal.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag startet ankebehandlingen av voldtektssaken mot kultur- og medieprofilen Gaute Drevdal (51). Han er tiltalt for ni såkalte sovevoldtekter, og et tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig.

– Saken gjelder voldtekt hvor de fornærmede våkner av at tiltalte har seksuell omgang med de fornærmede, sier aktor, politiadvokat Hilde Hermanrud Strand i sin oppsummering av saken.

– Saken handler ikke om sex de fornærmede angrer på. Saken handler ikke om sex de fornærmede knapt eller ikke husker. Den handler ikke om seksuell kontakt i en slags gråsone mellom frivillighet og utnyttelse. Den handler ikke om seksuell moral i en festkultur, fortsetter hun.

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014.

– Vi mener at tiltalte har en modus med seksuell omgang med sovende jenter betydelig yngre enn ham selv, sier koordinerende bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen i retten.

Like forklaringer

Påtalemyndigheten mener det er påfallende at overgrepene de fornærmede i saken mener de har blitt utsatt for ligner på hverandre, og mener det viser et klart modus hos tiltalte.

– Man kan ikke komme bort fra at det er så mange jenter, i tillegg til de fornærmede, som har forklart seg om tilnærmet like opplevelser med tiltalte, altså modus, sier aktor, statsadvokat Trude Antonsen, i sitt innledningsforedrag.

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen ved Oslo statsadvokatembeter.

Forsvarerne mener også likheten i anklagene er påfallende, men setter dette i sammenheng med det de mener er omfattende kommunikasjon mellom de fornærmede og svakheter i politiets etterforskning.

Drevdals forsvarer Victoria Holmen fremholdt i sin oppsummering av saken at det synes å ha dannet seg en oppfatning av at saken handler om hvem som snakker sant.

– En bevisvurdering handler om å utelukke tvil. Denne saken handler minst av alt om troverdighet, sier Holmen.

– Og det er fordi det er det subjektive straffbarhetsvilkåret som er bevistemaet, fortsetter hun.

Med det sikter forsvareren til hvorvidt Drevdal har forstått at de fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingene fordi de sov og/eller var beruset, slik det er lagt til grunn i tiltalebeslutningen.

– De involverte er stort sett enig om hendelsesforløpet. Sex skjer i ruspåvirket tilstand i festsammenheng. Men det er ingen som har påstått at tiltalte har gjort noe mot en uttalt vilje, sier Holmen.

– Det man skal finne ut av er hva som skjedde i tiltaltes hode. Kan man utelukke at Drevdal oppfattet fornærmede dit hen at de fornærmede var delaktig i seksuell omgang?

Kritiserer etterforskningen

Forsvarerne reagerer på at det fra flere av de fornærmede ikke ble sikret elektroniske spor fra telefoner og lignende i forbindelse med avhør. De reagerer også kraftig på at det har gått lang tid fra den første anmeldelsen kom sommeren 2015, frem til saken kom opp for tingretten våren 2020.

– Man kan vel gå så langt som å si at denne etterforskningen mangler sidestykke. Politiet har rett og slett droppet å sikre de viktigste bevisene i en slik sak, nemlig elektronisk korrespondanse. I stedet har de gått med museskritt og tatt et avhør og et avhør her gjennom flere år, sier Victoria Holmen.

– I mellomtiden har det gått rykter i miljøet og folk har hatt kontakt med hverandre. Til slutt har man kjørt kjøttvektprinsippet: Her er det så mange at her må det bli en sak, sier forsvareren med henvisning til påtalemyndigheten.

I Oslo tingrett ble Drevdal dømt på alle tiltalepunkter, til 13 år og seks måneders fengsel. I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Tingretten ga Drevdal ett års fradrag i straffen fordi etterforskningen tok lang tid.

51-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og anket tingrettsdommen. Saken er sluppet gjennom til full ankebehandling i lagmannsretten og det er satt av 35 dager.