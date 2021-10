– Jeg ble beskyldt for å ha drept min egen datter

Publisert:

I Norge er det Statens helsetilsyns ansvar å føre tilsyn med sykehusene og sørge for at pasientsikkerheten er ivaretatt.

Første gang Helsetilsynet får vite noe om saken til Hildes familie, er i desember 2019. Fortsatt har ikke tilsynsmyndighetene undersøkt hva som skjedde på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Etterpå har flere barnefamilier rapportert om hendelser med den samme barnelegen, som er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken.

– De mener seg utsatt for maktmisbruk, sier advokat Hilde Firman Fjellså fra Advokatfirmaet Lippestad.

Til VG sier barnelegen at han ikke ønsker å svare på spørsmål.

– Dere må rette henvendelsen til ledelsen, sier han.

Tragedien rammer

4. september 2018. Ingen vet nøyaktig når på natten det skjer. Tidlig om morgenen finner Hilde (31) datteren livløs i sofaen i stuen, hvit i ansiktet, med ryggen mot sofaryggen, ved siden av mannen Tor (36). Hilde forstår ikke. Kvelden før la Tor seg ned med datteren på brystet, slik han pleide, for å få henne til å sove. Nå står tre sykebiler utenfor. Hildes legefar er allerede i gang med gjenoppliving, da et helikopter lander like bortenfor huset, og en ny lege forsøker å få liv i den lille jenta. – Jeg bare ventet på å høre henne gråte. At hun skulle våkne igjen, sier Hilde. En time senere gir legene opp. – Da sank jeg ned i et hull som det ikke går an å forklare andre. Alle dager etterpå har hun tenkt: Hvorfor døde Ingrid? Hvorfor hadde hun pustevansker helt fra fødselen? To uker etter dødsfallet reiser Hilde til Arendal for å møte barnas lege, Håvard Skjærvik. Snart skal barnelegen på Haukeland i Bergen varsle barnevernet. I Arendal viser Hilde frem en video fra mobiltelefonen sin. – Jeg ble rystet av å se den. Det var egentlig sjokkerende, sier lege Skjærvik til VG i dag. Klippet viser Ingrid som sliter med å puste, bare en måned gammel. Barnet virket ikke lungefriskt, tenkte han. – Hun stønnet og var tungpustet. Unmute video

Ingrid var et prematurt barn, født åtte uker for tidlig og straks overført til nyfødtintensiven.

Det kunne gå «5-10 sekunder» før hun fylte lungene med luft igjen, noteres i journalen da Ingrid ble lagt inn på Haukeland en måned etter fødselen.

– Jeg ble sendt hjem etter innleggelsen, med beskjed om at Ingrid kom til å vokse seg sterkere, sier Hilde.

Etter Ingrids dødsfall begjærer politiet en obduksjon.

«Plutselig, uventet spedbarnsdød», noterer rettsmedisineren i rapporten. Med «krybbedød» og «samsoving» som mulig dødsårsak. I tillegg kan «redusert lungekapasitet ha virket inn».

Barnelegen fokuserer på de to andre barna til Hilde.

Er de utsatt for fare? sier han i et avhør med politiet.

Hva får barnelegen til å

resonnere på denne måten? Helsepersonell har plikt til å varsle barnevernet og politiet hvis de mistenker omsorgssvikt, eller at et barn kan bli utsatt for vold. Til politiet forteller barnelegen at han ble kjent med Ingrids dødsfall i september. Utover høsten hadde han «kommet til å tenke på det», etter å ha hatt en konsultasjon med storebroren til Ingrid og undersøkt journalen hans. I Magnus’ journal leser han om inntak av syredempende medisin. Altfor høye doser, er hans vurdering. I tillegg ser han at Magnus går på en omfattende diett, hvor han holdes borte fra gluten, melk, soya og kokosmelk. Unødvendig og nesten kontinuerlig bruk av antibiotika, forteller han etterforskeren. Barnelegen sier at han aldri har sett et barn som har fått så mye behandling i helsevesenet. Gutten kan få varige mén, og det er mor som driver det fremover, poengterer han. I journalen har han oppdaget 30 telefoner og e-poster mellom Hilde og den faste legen deres i Arendal. «Han har i tillegg tatt en haug med blodprøver gjentatte ganger». Måten Hilde bruker helsetjenesten på, er helt typisk for Münchhausen by proxy, mener han. Lidelsen kalles nå for Medical Child Abuse (MCA), sier han til politiet. Den vanligste måten MCA-utsatte barn dør på, er kvelning, sier barnelegen. «Altså at de får en pute over hodet», forteller han politiet.

3. desember 2018: Nesten tre måneder etter at Ingrid døde, blir Hilde ble bedt om å komme til Haukeland sykehus med Magnus, forteller hun. Det haster. Sykehuset trenger å undersøke et dren i øret hans.

I virkeligheten skal Hilde bli konfrontert med barnevernet.

Barnelegen viser henne inn på et rom, hvor det venter flere leger og sykepleiere, husker Hilde.

– Jeg fryser til is.

To av dem er fra barnevernet.

– Det eneste jeg hører, er at noen vil ta fra oss et barn til.

I et brev til barnevernet har barnelegen formidlet at situasjonen er alvorlig:

« ... både han og hans storesøster står i fare for å bli utsatt for skade påført av mor».

Magnus mistet sin lillesøster under fortsatt uklare omstendigheter, skriver han:

«Risiko for død er økt hos barn som utsettes for mishandling i den medisinske settingen Münchhausen Syndrom By Proxy».

Barnelegen har diskutert saken med kolleger på sykehuset og hatt møte med foretaksledelsen og en jurist. De ble bekymret.

På grunn av Ingrids dødsfall er det ønskelig at politiet kjente til foreldrenes «risikoatferd», formidler han senere til politiet.

Barnelegen spør også om politiet vil komme til møtet med barnevernet, men det gjør de ikke.

Hva skjedde

da Ingrid døde? I et av flere politiavhør sier barnelegen hva han har tenkt på: «Hvis hun puttet en pute over munnen til Ingrid, er det litt rart hvis Ingrid lå sammen med far», noterer politiet i referatet. Barnelegen vet ikke om Ingrid kan ha blitt tatt bort et annet sted. Han gir politiet en teori om et drap, tenker Hilde da hun får vite hva barnelegen har fortalt politiet. Etter gjennomlesning av avhøret legger han inn en presisering: «Vitnet har ikke gjort seg opp en mening om at Ingrid er blitt drept av foreldrene».

Hva tåler et menneske? Året er 2016. Lenge før Ingrid blir født, kommer Magnus til verden. Det går to måneder før Hilde forstår at noe er galt.

Gutten våkner, skriker og gråter flere ganger om natten. Sure, sviende oppstøt i halsen. Han gulper det ut over klærne. Vekten går ikke opp, men ned.

På nettet leser Hilde om refluks. Sykdommen får syre og annet mageinnhold til å komme opp i spiserøret.

Det må være det som feiler Magnus? sier hun til Tor. Han er enig.

De jakter flere svar på nettet og melder seg snart inn i en Facebook-gruppe, der Hilde leser at mange refluksbarn ikke tåler melk og soya. Magnus slutter med det.

En dag blir de henvist til lege Håvard Skjærvik i Arendal, som setter sønnen på syredempende medisiner.

Han blir litt bedre, men spørsmålene bare flere og flere.

Et år gammel forsvinner alle ordene til sønnen: «Mamma og pappa». Borte for alltid. Han slutter å lyde sitt eget navn og begynner å krabbe, selv om han akkurat har lært å gå.

Det var som en skrekkfilm, husker Hilde.

En augustdag i 2017 forteller hun en lege på Haukeland om hyppige ørebetennelser, magesmerter, oppkast og stadig mer antibiotika.

«En uholdbar situasjon», sier Hilde til legen.

Noen måneder senere utredes Magnus på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Bergen.

Oppdagelsen føles som en stor sorg, men også lettelse, husker Hilde.

Magnus har autisme.

Livet skal aldri bli det foreldrene forestilte seg.

Vil han få et språk? Vil han få venner, eller kunne bo for seg selv? spør hun seg. Nå skal han i hvert fall få all den hjelpen og støtten han trenger.

– Magnus er et eventyr som alle barn er – bare med en annen fortelling, sier Hilde.

«Hva har de å skjule?» I huset i Bergen blir omsorgsoppgavene større og større. Mer medisin. Denne medisinen har moren fått av en lege som tror på det hun sier, sier barnelegen i et politiavhør. Barnelegen forteller politiet at han er sikker: Det er Hilde som bevisst fører familie og helsevesen bak lyset. Han oppdager i tillegg at Hilde har prøvd å fjerne opplysninger fra sønnens journal. Hvorfor vil hun det? «Barnet har angivelig refluks og allergier», står det. Familien ber en lege stryke ordet «angivelig». – Det var jo et faktum at han har refluks, sier Hilde i dag. Barnelegen drøfter med politiet, hvorfor hun er opptatt av å overvåke og kontrollere journalene: «Hva har de å skjule og hva har vært så vanskelig?» Han forteller politiet at han aldri har hørt om en mor som tar med seg et barn til Tyskland for å gjennomgå en gastroskopisk undersøkelse – med en gummislange ned i halsen.

– Det var seks måneders ventetid på samme undersøkelse på Haukeland, sier Hilde til VG.

Hennes legefar kjente godt til den tyske universitetsklinikken fra studietiden og henvendte seg dit.

– Jeg vet ikke hva andre foreldre ville gjort med et barn som ikke spiste og hadde store smerter døgnet rundt, sier Hilde.

Der hun og Tor har sett håp og muligheter, mistenker barnelegen sykdom hos mor når han har gransker journalene.

Hilde har spurt leger på Rikshospitalet om Magnus har immunsvikt.

«Noe han ikke har», sier barnelegen til politiet.

Magnus er helt frisk, sier han ifølge Hilde, da hun er på Haukeland sykehus og møter barnevernet før jul i 2018.

– Vi får en lang tale fra barnelegen, der han forteller at Magnus ikke har immunsvikt, allergier, eller astma. Han har heller ikke refluks eller autisme, sier Hilde:

Autismediagnosen er fastsatt av to psykologspesialister, en barnepsykiater, en nevrolog og en ekspert på barnesykdommer.

– Barnelegen sa han var overutredet og heller ikke trengte medisiner, forteller Hilde.

– Heretter skulle vi bare forholde oss til ham. Ingen andre leger.

Hilde og Tor begynner å trappe

ned på medisinene. Magnus

blir dårligere og dårligere.

Han sover nesten ikke, gråter og går ned i vekt. Han får ukontrollerte astmaanfall. Både familien og hjelpeapparatet rundt Magnus blir bekymret, forteller Hilde. Og nå blir de også redde for henne.

Hilde klarer ikke lenger å ta til seg næring og blir henvist av sin legefar for innleggelse og overvåkning ved Haraldsplass sykehus.

Inn på Haukeland universitetssjukehus går advokat Rikke Arnesen en av de siste dagene før jul i 2018. Hun er invitert dit av barnelegen.

Advokaten er en av flere fagpersoner rundt Hilde og Magnus som han kontakter.

På kontoret hans blir hun overrakt et brev, hvor det står at han har tatt kontakt med politiet.

Til en etterforsker forteller barnelegen senere om reaksjonen hennes:

«Hun leste det og ga ikke tegn til å bli overrasket».

Arnesen sier til VG at hun ble veldig overrasket over at han diagnostiserte Hilde med Münchhausen by proxy:

– Jeg spurte: «Hvordan kan du konkludere med denne diagnosen uten å ha gjort en utredning?»

Advokaten sier hun ble opprørt:

– Jeg spurte han hvorfor han drev og sendte dette til barnevernet og andre offentlige instanser.

Senere forteller barnelegen til politiet at han tror Rikke Arnesen skjønte at det forelå Medical Child Abuse.

– Han tillegger meg meninger jeg aldri har hatt, sier Arnesen i dag.

Barnelegen kontakter også Hildes fastlege og sier hun kan ha diagnosen Münchhausen by proxy.

– Det virker åpenbart at han har prøvd å overtale flere til å dele hans forutinntatte konklusjon, mener advokat Arnesen.

– Leger skal ikke drive etterforskning. Men han har på mange måter opptrådt både som medisinsk ekspert, etterforsker og dommer samtidig.

De første ukene og månedene

i 2019 kommer en psykologspesialist

hjem til Hilde og Tor flere ganger.

Han skal undersøke omsorgssvikt på vegne av barnevernet.

Barnelegen fortsetter med undersøkelser.

Han kontakter en psykologspesialist som jobber tett med Magnus og spør om autismediagnosen hans.

Er hun sikker på at den er riktig?

Psykologen sier hun er «skråsikker på at autisme er rett diagnose», ifølge et politidokument.

Barnelegen sier til henne at han mistenker at Hilde overdriver og fordreier, og at han kjenner igjen tegnene på MCA.

I mai 2019 avslutter barnevernet saken som ble opprettet etter varselet fra barnelegen.

«Barna har fremstått som aktive, glade og trygge», skriver psykologspesialisten i rapporten:

«Sakkyndig har ikke på noen

måte oppfattet indikasjoner

på at hverken mor eller far

sykeliggjør Magnus».

– Det kom noen tårer da, sier Hilde.

– Det var selvfølgelig en enorm lettelse, selv om jeg visste at det var sånn.

Det første de gjør, er å reise til lege Håvard Skjærvik i Arendal. Han setter sønnen tilbake på refluksmedisinerer. I løpet av to dager blir han en ny gutt, opplever Hilde og Tor.

Nå kan de prøve å bli en vanlig familie igjen.

I et møte med advokat Rikke Arnesen spør Hilde håpefullt: Er alt med politiet og barnevernet over?

– Nå er det ingenting mer, sa hun, forteller Hilde.

– Innerst inne var jeg ikke helt sikker, sier Arnesen til VG i dag.

Snart ringer politiet.

13. juni 2019: Ni måneder etter at Ingrid døde, ligger Hilde i sengen for å hvile, da et ukjent nummer lyser fra telefonen. Det ringer på nytt. Hun er så sliten at hun ikke orker å ta telefonen. Da kommer en tekstmelding: Politibetjenten ringer umiddelbart. Hilde får vite at hun er mistenkt for barnemishandling, forteller hun. Slik hun husker det i dag, vil de også snakke med henne om Ingrids dødsfall. – De ville avhøre meg og Tor. Mannen hennes rister på hodet: – Faen, så sjokkerende. Han knytter armene over brystet: – Først dør min mor, veldig ung, og jeg tenkte: «Ingenting kan trumfe dette». Så dør Ingrid bare noen uker senere. «Ingenting kan trumfe dette». Så kommer barnevernet. «Ingenting kan trumfe dette». Deretter døde Hildes far etter kort tids sykdom. – Han var som en far for meg også. «Verre kan det ikke bli», tenkte jeg. Så ringer politiet. Kripos har kommet til Bergen. Tor blir vist inn på et rom på politistasjonen i sentrum. Hilde avhøres i et annet. En kvinnelig etterforsker presenterer seg for henne. – Hun sier jeg er mistenkt for Medical Child Abuse mot Magnus, og for å ha drept Ingrid. I hemmelighet har politiet etterforsket to ulike saker i over fire måneder. Det ene er en sak for å finne ut hvorfor Ingrid døde. Den andre er en straffesak med utgangspunkt i varselet fra Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland sykehus om omsorgssvikt og Medical Child Abuse mot Magnus. I den første saken får Hilde og Tor status som vitner, ifølge foreldrenes advokat. I den andre har de status som mistenkt. Avhøret med Hilde varer i nesten syv timer. – Nesten alt er svart for meg, sier Hilde. I rommet ved siden av begynner Tor endelig å forstå hva som har påkalt politiets interesse: – Det kom så mange spørsmål: Hvorfor stoler dere ikke på legen? Hvorfor går dere videre til en ny lege? – Hva svarte du? – At vi ville hjelpe barna våre.

2. desember 2019 henlegger

Statsadvokaten i Hordaland

saken om Ingrids dødsfall.

Det er ikke er mistanke om at datteren var blitt utsatt for noe straffbart, skriver politiadvokat Dahl-Michelsen i en e-post til VG.

To dager senere henlegges også saken om Medical Child Abuse og omsorgssvikt mot Magnus.

«Intet straffbart forhold», skriver de om Tor. «Etter bevisets stilling», registrerer politiet i Hildes sak.

Politiadvokat Dahl-Michelsen ønsker ikke å uttale seg om bevisvurderingen i saken.

– Slik jeg vurderte bevissituasjonen kunne jeg ikke se for meg at det på noe vis kunne endt opp med en tiltale, sier advokat Geir Lippestad

I e-posten skriver Dahl-Michelsen at påtalemyndigheten ikke formelt siktet eller mistenkte mor for å ha tatt livet av datteren.

Før straffesaken ble lagt bort, overtok Geir Lippestad som ny forsvarer. Den profilerte advokaten sier til VG at han har full forståelse for at Hilde følte seg anklaget for drap.

– Jeg ble beskyldt for å ha drept min egen datter. Det har brent seg fast, sier Hilde til VG.

– Jeg tenker på det hver dag, som et lydspor som går på repeat i hodet.

I midten av desember 2019 sendes et brev fra fylkeslegen i Agder til Helsetilsynet. I dette dokumentet bes Helsetilsynet vurdere om det er grunnlag for å opprette en tilsynssak for å undersøke om Magnus og søstrene har fått riktig helsehjelp de bor.

– Dette er første gang Helsetilsynet kunne valgt å undersøke Barne- og ungdomsklinikken, sier advokat Hilde Firman Fjellså.

Etterpå har Hilde og Tor sendt tilsynsmyndighetene over ti e-poster og brev, i tillegg til telefonsamtaler.

– Jeg bærer fortsatt et stempel, fordi tilsynsmyndighetene ikke har gjort noe, sier Hilde.

– Det er en ubehagelig byrde.

Flere familier reagerer

på barnelegens helsehjelp

de to neste årene.

VG har intervjuet tre av dem.

En familiefar sendte en klage til Statsforvalteren i Vestland 24. juni i år, med bistand fra advokatfirmaet Lippestad.

– Han mente barnet vårt var helt friskt. Det var vi foreldrene som trengte hjelp, forteller en mann i 30-årene fra Sunnhordland:

– Han pekte i retning av diagnosen Münchhausen by proxy hos kona mi.

Etterpå meldte barnelegen dem til barnevernet.

Heller ikke denne familien har hørt fra tilsynsmyndighetene, selv om advokat Hilde Firman Fjellså har bedt Statsforvalteren undersøke Barne- og ungdomsklinikken.

– Jeg spør dem: Er det et særskilt mønster at Barne- og ungdomsklinikken og denne barnelegen melder foreldre til barnevernet, hvis barnet har mageplager og refluks? sier advokaten.

Hvordan kan

barnelegen ha tenkt?

I avhør forklarer barnelegen at da han leste sykejournalen til Magnus, og visste at Ingrid var død, så ble han urolig. Han lurte på hva som skjedde i hjemmet.

VG kontakter advokat Rolf Knudsen, som var Tors forsvarer i saken.

– Er det ikke viktig at leger melder til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt?

– Selvfølgelig. Men det skal være en høy terskel og et tilstrekkelig, lovhjemlet grunnlag for det. Husk at dette jo er en kjempebelastning for familiene, sier Knudsen.

– Slik jeg vurderte Hilde og Tors sak, skulle den aldri vært meldt til barnevernet og i hvert fall ikke politiet.

Barnelegen vil ikke la seg intervjue av VG. Hans sjef, klinikkdirektør Ansgar Berg, ønsker heller ikke å svare på konkrete spørsmål i saken.

På generelt grunnlag sier Berg at sykehuset har meldeplikt til barnevernet, hvis de er bekymret for om barn får god nok omsorg.

Funn hos barnet eller atferd hos foreldre kan gi mistanke om omsorgssvikt.

– Kan leger sette diagnoser på personer de ikke har behandlingsansvar for og som de så vidt har møtt?

– Det gjør vi jo ikke. Det kan jeg ikke skjønne er greit. Da snakker jeg helt generelt. Vi er eksperter på sykdommer hos barn og unge. Vi setter ikke diagnoser på voksne, med mindre den allerede er satt av en annen lege, eller at mor eller far forteller det til oss selv.

Klinikkdirektøren forklarer hvorfor han ikke vil svare på konkrete spørsmål:

– Jeg kan av personvernhensyn ikke uttale meg konkret i enkeltsaker.

– Foreldrene har opphevet taushetsplikten for å gjøre det mulig?

– Jeg kan ikke gå inn i saken, selv om jeg kjenner den veldig godt. Så lenge det gjelder flere personer, både barn og søsken, må vi snakke generelt.

Diagnosen Münchhausen by proxy henger fortsatt ved i Hildes pasientjournal, opplever hun, ifølge advokaten hennes.

– Dette får store følger for henne, for eksempel når hun trenger helsehjelp, sier advokat Fjellså.

Derfor har hun med seg et brev fra advokaten som forteller at politi og barnevern har konkludert med at det ikke er grunn til bekymring.

– Haukeland har fått gjentatte henvendelser om å rette opp dette, sier advokaten.

– Derfor hjelper det lite at klinikkdirektøren presiserer at barneklinikken ikke skal sette diagnoser på voksne som ikke er deres pasienter.

Hilde og Tor bor ikke

lenger i sitt eget hus.

Det måtte de selge, for å

frigjøre midler til advokat.

– Livet vi hadde før, er borte, sier Hilde.

VG ber henne beskrive tiden etter at Ingrid døde.

– Det som har skjedd, føles surrealistisk. Samtidig er jeg helt tom og nummen.

For noen uker siden fikk hun og Tor bekreftet mistanken om at Magnus har immunsvikt.

Dette er en samlebetegnelse for flere sjeldne sykdommer som gir økt risiko for infeksjoner.

Blodprøver, infeksjonshistorikk og røntgen av lungene er blitt forelagt en professor ved St Olav hospital i Trondheim. Han gir støtte til diagnosen.

– Barnelegen mente at sønnen hverken hadde immunsvikt, refluks eller autisme. Nå er det bekreftet at han har alt sammen, sier familiens lege Håvard Skjærvik.

– Livsviktig helsehjelp er blitt forsinket ved at diagnosene ikke ble akseptert av sykehuset for flere år siden. Dette er en fryktelig alvorlig sak.

VG har sett en e-post Skjærvik sendte til Haukeland sykehus i desember 2019, for å advare sykehuset mot å skade seg selv – og Hilde og familien.

– De ville ikke høre på meg, sier han.

Det vondeste for Hilde er at politietterforskningen kom i veien for det hun tenker på hver dag:

Hva skjedde med Ingrid?

Hun lå i armkroken hennes om nettene. Så tett inntil at hun kunne høre og kjenne pusten hennes. Hilde turte sjelden sove selv, for det skjedde flere ganger om natten, forteller hun:

Pusten stoppet.

Saken ligger nå til behandling hos Norsk pasientskadeerstatning.

Tidligere i år skrev en sakkyndig at Ingrid fikk helsehjelp i tråd med god medisinsk praksis.

Professor og barnelege Dag Bratlid, som er engasjert av foreldrene, konkluderer motsatt i sin sakkyndigrapport:

– Sykehuset har oversett alvorlig lungesykdom, sier Bratlid til VG.

– Det er sannsynlig at barnet ville levd i dag, hvis det var blitt fulgt opp og behandlet slik det skulle.

Klinikkdirektør Ansgar Berg vil ikke kommentere helsehjelpen Ingrid fikk på Haukeland. Likevel er det viktig at pasienter og pårørende forteller om sine opplevelser med helsetjenesten, mener han.

– Alle tilbakemeldinger er viktige slik at vi kan gjennomgå saker og forbedre tjenesten.

På spørsmål om det er vanlig å melde foreldre til barnevernet, svarer Berg at Barne- og ungdomsklinikken gjør det ca. 20 ganger i året. Politiet varsler de opptil fire ganger i året.

– Det innlegges 4000 barn og ungdom til oss hvert år. Vi har nærmere 30.000 polikliniske konsultasjoner årlig. Bare ytterst få av disse møtene vekker bekymring hos oss. Men hvis vi mistenker omsorgssvikt, er vi forpliktet til å varsle om det.

– Foreldre kommer til sykehuset og forteller at noe feiler barnet. Da kan det skje at helsepersonell i stedet retter blikket mot dem?

– Ja. Det handler om barnets grunnleggende behov, fysisk, psykisk eller medisinsk. Det er foreldre som påfører barnet sitt skade. Andre ganger kan det være utilsiktet, sier Berg.

– Uansett har alt helsepersonell plikt, uavhengig av kompetanse, til å melde fra hvis vi opplever noe som kan vekke bekymring om omsorgssvikt. Terskelen for å melde til barnevernet er ganske lav. Terskelen for å varsle politiet er høy.

– Når skal en lege varsle politiet?

– Det må være en konkret hendelse som har skjedd, tenker jeg. Noe akutt, der du tenker at det kan være fare for liv. Da må politi involveres. Derfra overtar de ansvaret.

– Kan en lege selv etterforske i en pågående straffesak?

– Jeg forstår ikke hvorfor du spør om det. Vi er ikke politi. Vi melder når vi har en konkret bekymring. Vi har heller ingen politimyndighet. Vår rolle er å melde hvis vi mistenker eller observerer at et barn eller ungdom blir utsatt for et overgrep eller omsorgssvikt. Politiets rolle er å undersøke dette nærmere og bestemme om de vil starte en etterforskning.

Seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos henviser til Vest politidistrikt for spørsmål om etterforskningen. Begrunnelsen er at Bergen-politiet har hatt ansvaret for etterforskningen av saken.

«Samtidig kan vi informere om at Riksadvokaten har pålagt politidistriktene å varsle og konsultere Kripos i alle saker der det er mistanke om at barn er blitt utsatt for alvorlig vold».