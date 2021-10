Norges nye statsminister: − Et fryktelig angrep

– Kjære alle sammen. Dette er en høytidelig dag. Men det er også en spesiell dag å presentere en ny regjering på. Vi har opplevd i Norge, i Kongsberg og hos oss alle som fellesskap et fryktelig grusomt angrep mot uskyldige mennesker i går kveld.

Det sier Jonas Gahr Støre i sin første pressekonferanse på Statsministerens kontor torsdag kveld. Han forteller at han etter planen drar til Kongsberg fredag.

– Siden i går har vi har lært mer om hvilke uhyrligheter som har funnet sted. Hvilke grusomme handlinger uskyldige mennesker er utsatt for, og hvilken uro og frykt som har rammet Kongsberg og egentlig hele landet, sier Støre.

Statsministeren sier at han er glad for at gjerningsmannen er pågrepet.

– Men resultatet er dypt tragisk. Jeg og justisministeren har vært opptatt av å forsikre oss om av at de som bistår på Kongsberg, politi, kommune, kriseteam og helsearbeidere har ressurser til å gjøre jobben.

Torsdag klokken 12 fikk Norge ny regjering, da Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over styringen av Norge.

Den nye regjeringen er den første i sitt slag, med flere kvinner enn menn som statsråder. Arbeiderpartiet har elleve statsråder, mens Senterpartiet har åtte.

Jonas Gahr Støre holder sin første pressekonferanse som statsminister.

