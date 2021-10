SP-ORDFØRER: Knut A. Nordmo er skuffet og sint over at Senterpartiet tapte kampen om Andøya flystasjon.

Andøy-ordfører: − Jeg er forbannet!

HURDAL (VG) Senterpartiet har ikke fått gjennomslag for å beholde Andøya flystasjon i Hurdalsplattformen. Det gjør Andøy-ordfører Knut A. Nordmo rasende.

Regjeringen setter av store summer til kommunen i Vesterålen, blant annet et fond på 250 millioner kroner. I Hurdalsplattformen understreker de at dette fondet ikke skal føre til andre kutt i midler Andøy kommune får i dag. De vil også styrke romindustri, reiseliv og havnen på øya.

SP TAPTE ANDØYA: Andøya flystasjon ble en av sakene Sp tapte i Hurdalsplattformen.

– En ørkenvandring

Andøy-ordfører Knut A. Nordmo uttrykker sterk skuffelse og sinne over beslutningen:

– Reaksjonen min er kort og godt at jeg selvfølgelig er veldig skuffet når jeg vet hva partiene har sagt i valgkampen. Men jeg er også trist på vegne av Ap og Sps troverdighet i forsvarspolitikken. Aller mest er jeg forbannet! Fortsatt vil Andøya-samfunnet være i en ørkenvandring, sier Nordmo på telefon til VG.

– Vi vet ikke hva som skjer med 12000 dekar med attraktivt næringsareal midt i kommunesenteret. Mitt ansvar som ordfører er først og fremst å ta ansvar for Andøya-samfunnet.

– Hva vil du gjøre fremover?

– Min oppgave nå blir å finne ut hva dette betyr. Det første jeg vil be om er å få møte med partileder, statsminister og forsvarsministeren for å finne ut dette: Hva betyr dette for Andøya-samfunnet? svarer Nordmo.

Sp-lederen: – Vi får et bedre forsvar

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum så lysere på saken da han fikk spørsmål fra VG under pressekonferansen klokken 14 onsdag.

– Dere lovet befolkningen på Andøya at dere skulle flytte militærflyplass. Ordføreren er forbannet og skuffet. Hva er din kommentar?

– Summen av forsvarsevnen er bra. Men noen vedtak er fattet av den utgående regjeringen. Som situasjonen på Andøya. Vi mener det hadde vært lurt å gå en ny runde, det fikk vi ikke gjennomslag på. Men helheten på de ulike kapasitetene gjør at vi kommer til å få et bedre forsvar for Norge, uttalte Slagsvold Vedum til VG.

– Vi mener det hadde vært lurt å gå en ny runde, det fikk vi ikke gjennomslag på. Men helheten på de ulike kapasitetene gjør at vi kommer til å få et bedre forsvar for Norge. Så har vi i plattformene som ikke har forsvarspolitisk begrunnelse, fått frem at man skal ha et Andøya-fond på 250 millioner kroner for å skape ny aktivitet og næringsvirksomhet.

Det er flere tiltak for Andøy kommune, mener Slagsvold Vedum, som understreker at dette er lokalpolitikk, ikke forsvarspolitikk.

– Helheten av politikken og kapasiteten til forsvaret gjør at vi får et bedre forsvar når politikken er gjennomført.

– Et parti uten baller, uten mot

Kristian Leerstang Sørensen, politiker for Senterpartiet i Porsgrunn og som grunnlegger og styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon, er nærmest i sjokk da VG ringer ham.

– Dette er trist. Det er veldig vanskelig. Det er ufattelig. Jeg har nesten ikke ord. Jeg opplever et parti uten baller, uten mot. Med en gang vi kommer i regjering kaster vi saken under bussen, sier Leerstang Sørensen til VG.

– Senterpartiet har vært garantisten for Andøya siden 2016 og har en egen rapport i 2017 om Andøya flystasjon. Når man har all verdens mulighet, vi er på oppløpssiden, Senterpartiet kan skrive seg inn i historiebøkene og så tar vi fart og driter i innbyggerne.

– Du høres ut som om du er på gråten?

– Ja, det er ikke langt unna at jeg gråter. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg må ta en prat med meg selv om jeg kan være folkevalgt for et parti som driter i velgerne sine. Det er sånn det føles. Dette er et utrolig svik.

VURDERER Å MELDE SEG UT AV EGET PARTI: Kristian Leerstang Sørensen, politiker for Senterpartiet i Porsgrunn og som grunnlegger og styremedlem i Bevar Andøya Flystasjon.

Lokalpolitikeren og aktivisten sier at han nå må revurdere sin politiske fremtid.

– Jeg kjenner ikke igjen Senterpartietet! Dette er en utrolig trist dag for Andøya kommune, hele Nord-Norge og ikke minst for Norges forsvarsevne, raser Kristian Leerstang Sørensen.