Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen

Regjeringen vil øke bostøtten for å kompensere for de høye strømprisene, varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Av Eirik Røsvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sør-Norge opplever for tiden rekordhøye strømpriser og mange frykter konsekvensene.

Særlig for de som har dårlig råd kan det bli vanskelig i vinter.

Regjeringen varsler derfor onsdag at de vil øke bostøtten for å hjelpe de som har dårlig råd med strømregningen.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge frem forslag om det, sier Vedum.

Flere forslag i Stortinget

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

SV varslet tirsdag at de krever strømtiltak i løpet av en uke og at de ønsker høyere bostøtte.

Torsdag skal Stortinget stemme over en rekke strømpristiltak, inkludert forhøyet bostøtte.