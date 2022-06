NETTHETS: En ny undersøkelse fra FHI viser at elever med lav sosioøkonomisk status har flere ubehagelige opplevelser på internett enn andre.

Ungdom med dårligst råd får mest hets på nett

En ny studie viser at elever med lav sosioøkonomisk status har flere negative opplevelser på sosiale medier enn andre. Elevrådsleder Jenni Elvine Sandvik Brekke (18) mener at netthets er tabubelagt.

Publisert: Nå nettopp

FHI har spurt 3400 elever på videregående skoler i Bergen om deres sosioøkonomiske status og hvor ofte de har opplevd negative hendelser på sosiale medier.

Ungdom med lavere sosioøkonomisk status opplevde i snitt 25 prosent flere negative hendelser på sosiale medier sammenlignet med ungdom med høyere sosioøkonomisk status.

– Problemstillingen var om sosioøkonomiske forhold henger sammen med hvor mye tid man bruker sosiale medier og hvor ofte man opplever negative hendelser på sosiale medier, forteller seniorforsker og psykolog Jens Christoffer Skogen ved FHI.

Les også Delte Pride-video på TikTok – fikk voldsmeldinger Frida Amalie Ervik Sundberg (24) delte en video om at det snart er Pride i Oslo.

Mener netthets er tabubelagt

Elevrådsleder ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, Jenni Elvine Sandvik Brekke, tror mange opplever netthets i det skjulte.

– Det er nok tabu for mange å snakke om at man har opplevd netthets. I tillegg skjer mye bak lukkede dører gjennom at man får hets i private meldinger. På den måten får man det ikke med seg om vennene dine opplever å få ubehagelige kommentarer, sier hun.

Elevrådsleder Jenni Elvine Sandvik Brekke (18)

Sandvik Brekke sier at det kan være vanskelig å snakke om at man blir plaget på nett fordi det er tabubelagt.

– Å bli mobbet på nett blir kanskje ikke tatt så seriøst heller. Det kan være vanskelig å forstå hvor mye en kommentar på nett går inn på folk, fordi det kan virke ufarlig for den som ikke opplever det selv, sier hun.

Elevrådslederen legger til at det også kan være vanskelig å snakke med foreldre og voksne om netthets, fordi de ikke alltid forstår alle appene unge bruker.

Definerte økonomisk status selv

Ungdommene som deltok i studien ble bedt om å svare på en skala på 0 til 10 på spørsmålet «Hvor god råd synes du familien din har i forhold til de fleste andre?».

Elevene ble så delt i tre grupper etter hva de svarte: lav (216 elever), medium (1778 elever) og høy (1421 elever) sosioøkonomisk status.

De ble videre spurt om hvor ofte og hvor mange timer de vanligvis bruker sosiale medier.

Så ble de presentert med åtte forskjellige negative hendelser på sosiale medier, og bedt om å svare på hvor ofte de har opplevd hendelsene.

– Noen av dem var aktive hendelser, som å motta eller bli bedt om å sende seksualisert innhold, mens andre handlet om hvorvidt man følte seg baksnakket eller ekskludert fra gruppechatter eller lignende, forklarer Jens Christoffer Skogen i FHI.

NY STUDIE: Seniorforsker og psykolog Jens Christoffer Skogen ved FHI snakker med VG om en ny studie de har gjort.

30 prosent av dem i gruppen som sa de hadde lav status sammenlignet med andre sa de hadde både fått uønsket tilsendt nakenbilder eller annet seksualisert innhold, og blitt bedt om å sende slikt innhold.

Til sammenligning var det 16 og 24 prosent i gruppene med medium og høy sosioøkonomisk status som hadde opplevd dette.

– Ikke en frisone

Andelen som oppgir å ha fått negative, ubehagelige eller sårende meldinger og kommentarer er også nesten dobbelt så høy blant de med lav sosioøkonomisk status som de to andre gruppene.

Han forteller at sosioøkonomisk status ikke spilte noen særlig rolle for hvor tid mye ungdommene bruke på sosiale medier, men det gjorde store utslag på hvor ofte de opplever noe negativt.

– For de åtte hendelsene de ble spurt om ser vi en klar sammenheng mellom de som selv mener de har dårlig råd sammenlignet med andre, sier han og fortsetter:

– Vi ser at det er en sosial gradient med andre negative hendelser i livet, og denne studien viser at sosiale medier legger enda en stein til byrden. Det blir ikke en frisone det heller. Det er viktig å forstå, dersom disse funnene gjentas i annen forskning, og huske å ta høyde for de sosiale ulikhetene når man i annen forskning ser på hvordan sosiale medier henger sammen med psykisk helse og livskvalitet.

Studien kommer av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Folkehelseinstituttet.