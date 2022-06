IKKE TIL Å RIKKE: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier at bystyret står på sitt etter onsdagens møte.

Kommunebråket: − En ressurssløsing av voldsomme dimensjoner

Regjeringen fikk så hatten passet under bystyremøtet i Kristiansand. Bystyret gikk hverken inn for noen folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse om kommunedeling.

Det var lite som tydet på at besøket fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har roet gemyttene i sørlandsbyen under onsdagens bystyremøte.

– Jeg opplever det som dramatisk. De har en stor forklaringsjobb å gjøre overfor oss lokale tillitsvalgte, og for å forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier gruppeleder Kenneth Mørk i Kristiansand Arbeiderparti til VG like etter møtet.

I desember i fjor vedtok et nesten enstemmig bystyre å stoppe hele prosessen med å oppløse den sammenslåtte storkommunen.

– Vi har sagt nei før og det bør være godt nok. Personlig synes jeg det vi skal i gang med nå er ganske vanvittig, sa Mørk under møtet.

Info Dette er striden Søgne er en av 13 kommuner som ble slått sammen mot sin vilje da kommunereformen reduserte antall kommuner i Norge fra 428 til 354.

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst, dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år.

Søgne ble slått sammen med Kristiansand og Sogndalen. Kommunestyret i den nye storkommunen stemte mot å oppløse seg selv.

Men i et innbyggerinitiativ i gamle Søgne ber underskriverne regjeringen om å overkjøre kommunestyrevedtaket.

Det varslet regjeringen tidligere i juni at de ville lytte til, og at det nå må holdes folkeavstemning. Det er Sp som sterkt ønsket dette, og Ap ga etter. Vis mer

Står i stampe

Han var med på å stille forslag om å gjennomføre en egen undersøkelse i Søgne og Sogndalen om folkeavstemning, men forslaget ble trukket fordi det ikke var flertall for det, sier Mørk.

Det samme gjelder for Senterpartiets forslaget om å avholde en folkeavstemning så fort som mulig.

Mandag var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i byen for å møte partifellene. Mørk sier han er glad for selvkritikken partilederen da kom med.

– Men det er vondt, det er det. Dette har vært en vond og opprivende prosess i mange år, sier han.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier til VG at bystyret står på sitt, og at det fremdeles er flertall for å beholde storkommunen.

– Her er det et flertall som mener vi er overkjørt, og som synes det er vanskelig å håndtere. Vi er fortsatt der, sier Skisland.

OPPVASK: Ordfører Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Ap-toppene i Kristiansand mandag.

– Beklagelig

Dermed må de vente til Statsforvalteren har utredet en deling av storkommunen før de på nytt må ta stilling til spørsmålet. Den vil trolig ikke være ferdig før nærmere 2023.

– Dette vil prege Kristiansand-politikken det neste halvåret, hva tenker du om det?

– Det er jo dette vi synes er veldig beklagelig, men kampen fortsetter og dette mener vi er en ressurssløsing av voldsomme dimensjoner, sier Skisland.

– På mandag fikk du besøk av Jonas Gahr Støre, hva har du tenkt etter han dro?

– Han var tydelig på at prosessen omkring dette vedtaket ikke var optimalt, så var det viktig for oss å si at vi var uenige.

– Nå venter vi først og fremst på juridiske avklaringer om det regjeringen har gjort er lovlig, så må vi se hva som kommer, sier Skisland.

BRENNBART: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) trakk stort publikum da han mandag var i Kristiansand for å møte ordføreren.

Skal utredes

Tidligere i juni ga regjeringen beskjed om at de ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Sogndalen kommune om å skilles fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra regjeringen å utrede en deling av Kristiansand.

Under bystyremøtet redegjorde statsforvalter Gina Lund i Agder om arbeidet.

Hun lovet en grundig og omfattende jobb, og sa at områder som helse, skole, barnehage og velferdstjenester, vil få «betydelig» plass.

– Vi skal strekke oss til det ytterste og prioritere dette som viktigste sak fremover, sa Lund under møtet.