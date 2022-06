50 TONN: Her står ordfører Geir Varvik foran steinblokken som raste ned på E6 torsdag. Politiet anslår at den har rast fra 800 meters høyde og veier 50 tonn.

Steinblokk dundret ned på E6: − Halve kjørebanen er smadret

Torsdag ettermiddag dundret en fjellblokk på anslagsvis 50 tonn nedover fjellsiden i Storfjord – og rett ned på trafikkerte E6.

Publisert: Nå nettopp

Fire meter høy, seks meter lang og to meter bred.

Det er anslaget ordfører Geir Varvik har på størrelsen av steinen som plutselig raste nedover fjellsiden i Storfjord i Troms.

– Det blir mange, mange tonn til sammen. Helt gedigen, rett og slett, sier Varvik til torsdag kveld VG.

– Det blir for lite å si at det var en stor stein. Det er deler av en klippe som har havnet midt i veien, forteller han.

Klippen har løsnet fra et fjellparti med mye løsstein, ifølge ordføreren. Den dundret nedover, hoppet halvveis over veien, røsket med seg deler av autovernet og havnet i fjæren.

– Det var kun noen sekunder unna at det gikk skikkelig galt. Det har vært utrolig mye trafikk på veien i dag. Man kan bare tenke seg til hva som kunne skjedd, sier Varvik.

Ordføreren hoppet rett i bilen da han fikk en telefon fra en kollega som hørte bråket fra steinraset.

Veibanen på E6 er rasutsatt med bratte fjell, og det har gått flere ras i området tidligere.

– Vi skal være lykkelige for at det, atter en gang, gikk godt og at ingen ble skadet, sier han.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt anslår at steinen er på rundt 50 tonn. Han forteller at raset sannsynligvis skjedde som følge av nedbør, og at steinen kan ha løsnet fra fjellet på så høyt som 800 meters høyde.

– Veien binder Nord-Norge sammen, og man kan prise seg lykkelig over at ingen passerte akkurat da, sier han til VG.

Veien åpnet like før klokken 23 torsdag kveld, ifølge ordfører Varvik. Veitrafikksentralen opplyser at ett kjørefelt er åpent for trafikk, og at en geolog skal utføre undersøkelser på stedet fredag.

– Det er klart Statens vegvesen har en jobb foran seg, når halve kjørebanen er smadret, sier Varvik.

Han tror klimaendringer og mildvær har mye å si for rasfaren i området.

– Det har vært snakk om en tunnel i nærheten hvor det er enda mer rasfarlig. Men av årsaker som er uforklarlige for oss, har disse planene blitt fjernet fra Nasjonal transportplan i kommende planperiode. Vi gir oss ikke før den er på plass, understreker ordføreren.