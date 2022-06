FIKK VARSEL OM EKSTRA SKATT: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er blant toppolitikerne som har fått brev av Skatteetaten.

Ryddet opp – får skattesmell likevel: − Jeg fikk sjokk og kaffen i halsen

Som eneste stortingsrepresentant tok Anette Trettebergstuen (Ap) selv kontakt med administrasjonen og ba om å betale mer skatt, lenge før pendlerboligavsløringene kom. Nå får hun likevel en stor skattesmell.

– Jeg må innrømme at jeg fikk sjokk og kaffen i halsen da jeg i dag leste brevet fra Skattetaten. Siden jeg ba om å bli skattet av fordelen med pendlerbolig fra 2018 har jeg jo gjort det rette. Men så viser det seg at Skattetaten mener Stortinget har innberettet for lav verdi på pendlerboligen over flere år, sier kulturministeren til VG.

– Nå risikerer jeg altså et kjempekrav, på grunn av en feil Stortingets administrasjon har gjort, fortsetter hun.

Trettebergstuen har vært innvalgt på Stortinget siden 2005. I tråd med regelverket har hun hatt pendlerleilighet i Oslo i lengre perioder. Hun er nå en av rundt 40 toppolitikere som har fått varsel om skattekrav i posten de siste dagene.

Verdien av gratis pendlerleiligheter regnes som en naturalytelse og kan dermed skattes som inntekt. Skatteetaten mener nå Trettebergstuen hadde 340.000 kroner mer i inntekt enn hun allerede har innberettet i perioden 2017 til 2020.

Årsaken er at Stortingets administrasjon i flere år har oppgitt for lav verdi på pendlerleilighetene i Oslo. Det fremgår av brevet fra etaten, som Trettebergstuen har delt med VG.

Kulturministerens skatteregning blir trolig over 100.000 kroner.

Nå er Trettebergstuen oppgitt og frustrert, fordi hun i flere år har forsøkt å gjøre alt rett.

– Det er jo Stortinget som eier leilighetene, og burde vite verdien av dem. Jeg har bedt Stortinget redegjøre for hvilke opplysninger de har gitt og hvorfor, men jeg har ikke fått noe svar, sier Trettebergstuen.

VG har fremlagt kritikken for Stortingets administrasjon, som så langt ikke har besvart den.

Eneste som skattet riktig

VG fortalte første gang om hennes pendlerbolig-sak i fjor: Ap-toppen tok kontakt med Stortingets administrasjon i 2020 og ba om at de innberettet fordelen av fri pendlerbolig i Oslo til Skatteetaten og trakk henne mer i skatt, fordi hun ikke lenger hadde boutgifter hjemme hos moren på Hamar.

Slik ble Trettebergstuen den eneste representanten som skattet for fordel av gratis pendlerbolig i Oslo det siste tiåret.

«Etter skattekontorets syn er dette korrekt rettsoppfatning. Imidlertid anser vi at den skattemessige fordelen som er innrapportert for 2020 er for lav da Stortingets administrasjon etter vårt syn har benyttet for lave markedsverdier.»

Dermed får Trettebergstuen likevel en solid skatteregning i posten denne høsten.

– I denne situasjonen er det viktig for meg med åpenhet og å vise at jeg har ikke noe å skjule, sier Trettebergstuen.

Rettet selv

Det er ikke første gang pendlerboligsakene påvirker skatten hennes. I 2018 eide Trettebergstuen egen leilighet på Hamar. Da hun ville leie ut et rom til en venninne høsten 2018, tok Trettebergstuen kontakt med både Stortinget og Skatteetaten for å sjekke skattereglene. Ingen informerte om at utleien hjemme på Hamar medførte skatt på fordelen av pendlerboligen i Oslo, fordi det nå kom inntekter fra utleie, har hun tidligere forklart.

Etter en VG-sak om at pendlerboliger kan være skattepliktige om man leier ut hjemme, meldte Trettebergstuen på nytt fra om utleieforholdet og ba om en ny vurdering av skatteforholdene i fjor høst. Hun innberettet også ytterligere 129.000 som naturalytelser for verdien av pendlerboligen i de ni månedene hun leide ut et rommet på Hamar.

Justisministeren fikk varsel

Tirsdag sto justisminister Emilie Mehl frem i VG og fortalte at hun ligger an til å få en ekstra skatteregning på 50.000 kroner. Den har hun ingen planer om å bestride. De to kvinnene er de eneste av toppolitikerne som så langt har lagt fram hva slags skattekrav de har fått varsel om av Skatteetaten, i kjølvannet av pendlerboligavsløringene.

– Folk kan ha ulike grunner til å ikke fortelle, men for meg er det viktig med åpenhet. Saken er kjip, men sånn er det, sier Trettebergstuen.

Mandag formiddag ble det klart at skatteetaten mener at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. Statsministerens kontor skylder 350.000 kroner.

Aftenposten, Adressa og VG avslørte i fjor hvordan folkevalgte i flere år ikke hadde innrapportert fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo til skattemyndighetene. Dermed ble heller ikke rett arbeidsgiveravgift betalt og Skatteeteten startet kontroll.

Ifølge rapporten ble det innrapportert 9,7 millioner kroner for lite i skattbare inntekter i perioden 2017–2021 fra 28 stortingsrepresentanter. Statsministerens kontor har fått varsel om at 17 personer de har lønnet har fått justert skattbar inntekt for de samme årene.

De folkevalgte som er omfattet av rapporten vil få egne skattekrav, basert på de summene som fremkommer der.

To på over én million.

Kravene kommer fordi Skatteetaten mener de gjennom fordelen av fri pendlerbolig i Oslo i virkeligheten hadde høyere inntekter enn det de rapporterte på selvangivelsen:

To tidligere og nåværende folkevalgte hadde én million kroner mer i skattbar inntekt enn det de rapporterte inn, slår Skatteetaten fast i rapporten. Med en normal skatt på 30 prosent, utgjør det en skatteregning på over 300.000 kroner.

Seks tidligere og nåværende folkevalgte hadde inntekter på mellom 500.000 og en million kroner mer enn det de har rapportert inn.

15 av politikerne skulle ha skattet av en inntekt på mellom 50.000 og 500.000 kroner mer.

De siste fem politikerne hadde 50.000 kroner eller i mindre i ekstra skattbar inntekt.

Statsministerens kontor har fått et tilsvarende varsel om ekstra arbeidsgiveravgift. Kravet beløper seg til 350.000 kroner.

Skatteetaten har kun vurdert årene 2017 til 2021. En rekke av avsløringene i mediene det siste året har omhandlet også skatteår før det. Hvor mye som ikke har blitt betalt i skatt for disse årene, har Skatteetaten ikke undersøkt.