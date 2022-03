GÅR AV: Onsdag ettermiddag gikk Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister.

Slik endte Hadia Tajik med å gå av som statsråd

For 12 dager siden haglet det med støtteerklæringer. I dag gikk Hadia Tajik av som arbeids- og integreringsminister. Hvor snudde det?

Onsdag ettermiddag fortalte Hadia Tajik (Ap) et samlet pressekorps at hun trekker seg som statsråd i arbeids- og inkluderingsdepartementet. Avgangen kommer etter at VG avslørte hvordan hun fikk skattefri pendlerbolig med en leiekontrakt hun aldri brukte.

Men historien starter allerede to dager før VGs avsløring.

Fredag kveld for tolv dager siden la Arbeiderparti-nestlederen ut en status på sin Facebook-side. Der smalt hun til mot Aftenposten, som hun mente prøvde å lage en skandale på at hun hadde mottatt pendlerbolig i tre måneder i 2019. Senere samme helg skulle hun kalle den upubliserte Aftenposten-saken en «presseskandale».

PENDLERKJØR: Det har blitt flere og flere saker om Hadia Tajiks pendlerbolig den siste uken.

På dette tidspunktet hadde VG siden starten av januar stilt Tajik spørsmål om en annen pendlerbolig. Det hadde offentligheten ennå ikke hørt om.

Tajiks Facebook-status om Aftenposten-saken ble delt nesten 3000 ganger. Kommentarfeltet boblet over av støtteerklæringer, både fra politiske allierte og motstandere. Gjennom helger lot Tajik seg intervjue om Aftenpostens upubliserte sak, der hun fortsette å fyre løs mot avisen.

Så, søndag for halvannen uke siden, publiserte VG sin avsløring. Tajik hadde fått pendlerbolig i årene hun var politisk rådgiver i Stoltenberg II-regjeringen på bakgrunn av en leiekontrakt hun aldri tok i bruk.

Hennes egen kommentar var at det så «uryddig» ut.

Morgenen etter VGs avsløring stilte Ap-nestlederen i Politisk kvarter. Der brukte hun det meste av tiden på å debattere mot sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten. VGs avsløring kalte hun «ordinær kritisk journalistikk», som hun måtte tåle – siden hun ikke kan dokumentere boligutgiftene hun sier hun hadde hos foreldrene.

Utover uken kommer flere kritiske saker. Kolleger på Stortinget ba henne svare på spørsmål fra mediene. Nav-klienter ville aldri kunnet slippe unna med hennes forklaring, sa noen. Hun fikk det glatte lag av de fleste deltagerne på NRKs debatten, der det ble mer enn antydet at Tajiks handlinger kunne vært nok til fengsel hvis de ikke hadde vært foreldet.

Onsdag tok rogalendingen grep: Hun gikk ut med at hun ville betale skatt på fordelen av pendlerbolig fra 2006–2010.

Samtidig understreket hun at hun hadde krav på skattefri pendlerbolig da hun fikk det, med begrunnelse at hun faktisk hadde utgifter hos foreldrene. Fortsatt ville hun ikke komme med noen anslag på hvor store de var.

Fredag kom rogalendingen så med svar på et til da ubesvart spørsmål: Tajik hadde meldt flytting til kjellerleiligheten der hun hadde en leiekontrakt før hun hadde fått et brev fra Statsministerens kontor om at hun måtte skatte av pendlerboligen hvis hun ikke hadde boligutgifter i hjemfylket.

Det viste klart at hun alltid hadde hatt som intensjon å leie, mente Tajik.

– Da jeg allerede hadde oppgitt en adresse på en bolig jeg skulle leie, men krysset av på at jeg ikke skulle ha utgifter, så kan jeg ikke forstå annet enn at jeg har krysset av feil, skrev hun i en e-post til VG.

FEILKRYSS: Dette er skjemaet Tajik mener hun må ha krysset av feil på.

Men de nye opplysningene var ikke nok. Nå meldte også Høyre seg på, og krevde at Tajik skulle svare på spørsmål om boligutgiftene hun sier hun hadde til foreldrene.

Så, mandag denne uken, kom den første kritikken fra en viktig alliert. Før et sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, gikk de tre viktigste toppene i LO ut mot Tajik i VG.

ARBEIDERPARTIETS EGNE: LO-toppene Jørn Eggum, Peggy Følsvik og Mette Nord sitter alle i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

– Det er ingen tvil om at hun urettmessig skaffet seg en skattefordel på feil grunnlag i 2006, noe som er tydeliggjort gjennom at hun nå skal betale tilbake, sa Fagforbundet-leder Mette Nord.

– Om det kommer god dokumentasjon på reell pendling og utgifter har jeg ingen problemer med at hun fortsetter, sa Fellesforbundet-sjef Jørn Eggum.

Da Tajik møtte LO-toppene og resten av sentralstyret i partiet sitt, sa hun at hun «har fullstendig veilvurdert denne saken».

Etter møtet gikk både hun og Jonas Gahr Støre ut bakveier fra Arbeiderpartiets hovedkontor på Youngstorget, heller enn å møte pressekorpset utenfor.

Samme kveld satte hun seg ned til et lengre intervju med VG. Kunne hun svare på LO-toppens bestilling om «god dokumentasjon»?

UT BAKVEIEN: Jonas Gahr Støre ville ikke møte pressen etter sentralstyremøtet der LO-toppene hadde tatt opp Tajiks pendlerboligsak.

Tajik hadde sjekket med banken, uten å få noe der. Hun hadde snakket med foreldrene, og hadde nå et anslag:

– Mitt beste anslag er at det er snakk om noen tusenlapper i måneden og at det i perioder har vært mer enn dette og i perioder har vært mindre enn dette. Det dreier seg om løpende utgifter og utstyr til hjemmet. Jeg har vært med på å dekke ting som er vanlig utstyr til hjemmet i løpet av denne perioden.

I tillegg innrømmet Tajik at hun trolig hadde tilbakedatert leiekontrakten hun leverte til Statsministerens kontor og sa at hun ville tilbakebetale knappe 200.000 kroner – uten straffeskatt eller forsinkelsesrenter.

FØRSTE INTERVJU: Etter å ha blitt bedt om et fysisk intervju i ukevis, møtte Hadia Tajik VGs journalister mandag kveld denne uken.

«Dette holder ikke», var dommen fra opposisjonspartiene på Stortinget.

Samtidig rullet saken videre. Tajik kjøpte to leiligheter i Rogaland samtidig som hun hadde gratis pendlerbolig, skrev Dagbladet. Reiseregningene hennes tilsa at hun bare pendlet hjem hver sjette uke mens hun hadde pendlerboligen, kom det frem onsdag morgen. Leiekontrakten hun leverte til Statsministerens kontor i 2006 var brutt allerede da hun leverte den.

Samtidig som stadig nye saker ble publisert i dag, var Tajik i dialog med statsminister Jonas Gahr Støre. Hun informerte om at hun ville gå av.

Og på pressekonferanse kl. 14 kom fasiten:

Tajik går av som statsråd. Men blir sittende som nestleder i Arbeiderpartiet.

Hun vil ikke at hennes pendlerboligsak skal komme i veien for partiet og regjeringens arbeid, sa hun.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av, sa hun.