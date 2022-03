AKTUELL: Rigmor Aasrud er nå leder for Aps stortingsgruppe.

Opplysninger til VG: Rigmor Aasrud er Ap-favoritt som ny arbeidsminister

Sentrale kilder i Ap sier nå at partiets enkleste løsning, etter Hadia Tajiks avgang som arbeidsminister, er at hun bytter jobb med Aps leder i stortingsgruppen, Rigmor Aasrud.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger er det tradisjon for at Arbeiderpartiets nestleder er leder for stortingsgruppen når partilederen er statsminister.

Når Tajik nå har varslet sin avgang fra regjeringen og skal tilbake som stortingsrepresentant, vil det kunne bli oppfattet som et signal om lavere tillit dersom hun ikke skal bli parlamentarisk leder.

Rigmor Aasrud har lang statsråd-erfaring fra Jens Stoltenbergs regjering. Flere kilder i partiet, som VG har snakket med, peker på henne som et åpenbart valg til å bli landets nye arbeidsminister.

Hun var arbeidsminister i kortere perioder i 2009 og 2010, og var fornyingsminister mellom 2010 og 2013.

Etter at Jonas Gahr Støre (Ap) ble statsminister i fjor høst og tok med seg begge nestlederne inn i regjeringen, ble Rigmor Aasrud parlamentarisk leder for stortingsgruppen.

HET KANDIDAT: Rigmor Aasrud, her sammen med Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre i høst.

Aasrud: Ingen kommentar

– Hvis du blir spurt om å bli arbeidsminister, hva sier du da?

– Kjære vene, nå har vi akkurat vært gjennom en litt krevende situasjon, så det har jeg ikke noen kommentar til, sier Aasrud til VG.

– Men hvis du blir spurt om å bli arbeidsminister, hva vil du si?

– Dette her er egentlig bare tull, for det har vi ikke begynt å tenke på. Det har vært en vanskelig situasjon med Hadia, og jeg er opptatt av at gruppa skal fungere godt. Jeg tror mange var lei seg i dag, og utover det er det ikke så mye å kommentere.

– Du hadde en lang samtale nå med partisekretær Kjersti Stenseng, hva snakket dere om?

– Vi snakket om situasjonen, det er en vanskelig og vond situasjon for oss.

AKTUELLE: Robert Steen (f.v.), Trine Lise Sundnes, Bjørnar Skjæran og Rigmor Aasrud.

Aktuelle navn

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (60), var aktuell kandidat da Støre satte sammen sin regjering i høst, får VG opplyst.

Han har fått ros for sin jobb som byråd i Oslo, hvor han var finansbyråd fra 2015 til 2019, da han tok over som helsebyråd.

Steen er en av skaperne av den såkalte Oslo-modellen, som har bidratt til en helt ny ramme for aktørene i arbeidslivet, spesielt byggebransjen, for å bedre seriøsiteten i bransjen.

En annen kandidat som var aktuell som arbeidsminister da Støre satte sammen sin regjering, var Trine Lise Sundnes (52).

Hun er som nyvalgt stortingspolitiker fersk i partipolitikken, men har lang ledererfaring i LO, hvor hun var mangeårig leder i Handel og Kontor og i LOs ledelse.

Trine Lise Sundnes

Aasrud har en lang politisk erfaring også i regjering, og var ifølge VGs opplysninger også høyaktuell som statsråd ved regjeringsskiftet i høst.

Hun var statsråd i den rød-grønne regjeringen ledet av Jens Stoltenberg, både som arbeidsminister i 2009 og deretter fornyings-, administrasjons- og kirkeminister fra 2009 til 2013.

En annen kandidat som var aktuell som arbeidsminister da Støre satte sammen sin regjering, var Trine Lise Sundnes (52).

Hun er som nyvalgt stortingspolitiker fersk i partipolitikken, men har lang ledererfaring i LO, hvor hun var mangeårig leder i Handel og Kontor og i LOs ledelse.

Internt bytte?

En aktuell løsning kan også være å hente en av dagens Ap-statsråder til posten som arbeids- og inkluderingsminister.

Dermed er det mulighet å hente inn noen utenfra regjering for å bekle andre poster enn arbeids- og inkluderingsminister.

For eksempel kan Aps andre nestleder Bjørnar Skjæran, være aktuell.

Tajik var Støre-regjeringens eneste statsråd med mangfoldsbakgrunn. Hvis Støre skal hente en ny statsråd med mangfoldbakgrunn, kan Lubna Jaffery være aktuell. Hun er stortingsrepresentant, som vara for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Jaffery er nå første nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og var tidligere byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.