Fylkeskommunen har satt krisestab – varsler utredning

Fylkeskommunen Innlandet sier fokuset nå blir å finne ut av hvorfor Tretten bru kollapset. Broeksperter er på vei til stedet mandag formiddag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi må følge opp dette og finne ut hva som er årsaken til at det skjedde. Når vi finner det, må vi vurdere hva vi gjør videre. Det er for tidlig å spekulere i. Dette ser vi på som kjempealvorlig, sier avdelingsdirektør for samferdsel Aud Riseng til VG.

Mandag morgen kollapset broen mens en lastebil og en personbil kjørte over.

Fylkeskommunen har hatt krisestab med blant annet broeksperter og Vegvesenet.

– Det skal absolutt ikke skje, dette skal vi følge opp over tid. Det er en ganske ny bro også.

Hun sier det er altfor tidlig å si noe om hvorfor den kollapset.

– Det vet vi ikke ennå. Vi har brofolk som er på vei opp for å se på det.

Aud Riseng er samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune.

Lignende bro kollapset i 2016

Broen sto klar i 2012, og erstattet den gamle Tretten bru fra 1895 som kun hadde ett kjørefelt. Den nye broen ble laget av limtre, og har lignende konstruksjon som Perkolo bru, som kollapset i 2016.

Det finnes 11 andre broer av limtre i Norge. Samtlige ble stengt av Statens vegvesen for å undersøkes etter kollapsen for 6 år siden.

Det fikk Vegdirektoratet til å komme med disse forslagene om utbedringer på blant annet Tretten bru:

«Det anbefales å vurdere forsterkning av enkelte knutepunkter, i første omgang på Blakkisrud bro og Tretten bru. Her er det ingen prosjekteringsfeil, men i henhold til gjeldende regelverk er sikkerheten mot enkelte sprø bruddmekanismer, som tidligere ble kontrollert mer indirekte, for lav», skriver de.

Sjekket broen i fjor

Avdelingsdirektør Aud Riseng i fylkeskommunen Innlandet sier de siden har sjekket broen:

– Vi hadde inspeksjon av broen i fjor. Det er ingen rapporter med noen mangler på broen, sier hun til VG.

Hun avkrefter at feilen ser ut til å være det samme som Perkolo-broen fordi det der dreide seg om en ren konstruksjonsfeil og kollapsen da skjedde kort tid etter at biler begynte å kjøre på den. Feilen førte til at broen kun tålte 27 prosent av den planlagte kapasiteten.

PERKOLO BRU I 2016: Tretten bru er laget av limtre, på samme måte som Perkolo bro, som kollapset i 2016. Her fra da broen på Sjoa kollapset.

Riseng sier de nå har fokus på å få klarlagt og bistå politiet i arbeidet, men også opprydning for å få trafikken til å gå normalt:

– Vi rekvirerer kraner for å rydde unna broen. Broen må fjernes slik at E6 kan åpnes igjen, og fjernes fra lågen. Vi er litt urolig for det er spådd regn utover kvelden.

De skal også se om vi skal få på plass en midlertidig bro, men det er ikke sikkert fordi den er lang.

Bro-ekspert om mulig årsak: Et skjøte kan ha røket

Professor Anders Rønnquist

Anders Rønnquist er professor og instituttleder på instituttet for konstruksjonsteknikk ved NTNU. Han tror det er en forbindelse som kan ha røket.

– Det ville jeg gjettet på. Det samme var det på Perkolo-broen det var underdimensjonert skjøte/forbindelse.

Han understreker at det var en ren konstruksjonsfeil ved Perkolo som gjorde at den røk omtrent med en gang biler kjørte over.

– Du tror det er en feil i konstruksjonen her også?

– Ja, eller at det har skjedd noe med fundamentet. Om det har vært høy vannføring, eller skjedd noe med oppløpet.

– Nødt til å komme til bunns

Han sier det også er mulig at miljøpåvirkninger kan ha gjort sitt, for eksempel ved at vind trykker inn vann i skjøtene som gjør at de ikke er dekket bra nok.

– Da kan det påvirke trematerialet. Den kan ha hatt en god kapasitet da den ble bygget.

– Men den burde ha levetid på langt mer enn frem til nå. Det kommer til å komme en utredning, og det er man nødt til for å komme til bunns i hvor det gikk galt. Det ligger alltid en sannsynlighet for at ting kan gå galt, men den er veldig lav.

Han sier limtre, som broen er laget av, er et godt materiale for broer:

– Limtre i seg selv og måten vi skjøter på er i utgangspunktet veldig god og det er ingen grunn til å tro at ikke limtrebroer har sin plass i det norske veinettet. Det her er en erfaring at man får med seg.

Var involvert i byggingen

Tretten bru var 148 meter lang før kollapsen, og hadde to sidespenn på 41 og 37 meter. Entreprenørfirmaet Contexo, som senere er gått konkurs, var ansvarlige for byggingen.

Det var konsulentfirmaet Norconsult som leverte prosjekttegningene av broen. De ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om kollapsen, men kommer likevel med følgende uttalelse:

– Først og fremst går våre tanker til de berørte, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann til VG.

– Vi kan bekrefte at Norconsult var involvert i prosjekteringen av Tretten bru, og kort tid etter at ulykken ble kjent opprettet selskapet en beredskapsorganisasjon som vil se på hendelsen sammen med Statens vegvesen, legger hun til.

Det var Moelven Limtre som leverte og satt sammen limtreet som ble brukt til byggingen av broen. Daglig leder Rune Abrahamsen sier til VG at det er for tidlig å spekulere i hva som har skjedd.

– Det har vi ingen formening om. Vi monterte treverket ut fra tall fra andre aktører, sier Abrahamsen.

– Vi har levert flere slike konstruksjoner, så det er veldig trasig for oss å se treverket ligge i elven, legger han til.