I MEGLING: Leder Frode Alfheim (t.v.) i LO-forbundet Industri Energi og leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, har meglet i natt for å stanse konflikten i prosessindustrien i Norge. Arkivbilde.

Mislykket megling for å stanse industristreiken

Partene i streiken i energisektoren har sittet i megling i natt. Det førte ikke til enighet.

Det bekrefter sentrale kilder i streiken overfor VG.

Streiken har vart siden 15. august og meglingen i natt var et forsøk på å finne en løsning før streiken ble ytterligere trappet opp i dag.

Partene lykkes ikke.

Etter hva VG har brakt i erfaring har det vært kontakt mellom partene, via riksmegleren siden fredag kveld.

Skisse

Lørdag jobbet partene hver for seg, men søndag ettermiddag kom de sammen til ny megling, som ble brutt rundt klokken seks mandag morgen.

Kilder sier til VG at partene har nærmet hverandre.

Norsk Industri skal ha forsøkt å inngå et kompromiss og Industri Energi skal ha vært positiv, men forhandlingsdelegasjonen i LO-forbundet kom til slutt frem til at de ikke kunne si ja.

En skisse til løsning fremsatt av Norsk Industri skal ha vært det som utløste meglingen.

Industri Energi sa ja til å legge skissen til grunn for ny megling.

Etter hva VG forstår klarte partene i stor grad å bli enige om lønn og andre saker, men den store saken i denne konflikten, Industri Energis krav om å åpne for lokale aksjoner knyttet til lokale oppgjør, klarte de ikke å bli enige om i natt.

Kravet betød at LO-forbundet krever endring i tariffavtalen som gir dem såkalt aksjonsrett i lokale lønnsforhandlinger.

Det betyr i realiteten at det kan bruke «gå sakte-aksjoner», som virkemiddel.

FORTSATT STREIK: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri har ikke greid å bli enige med motparten i Industri Energi.

LO mener motparten dikterer

Bakgrunnen for det kravet er at Industri Energi opplever at bedriftene i stor grad dikterer løsninger i de lokale forhandlingene, uten å ta hensyn til blant annet inntjeningen.

Norsk Industri på sin side har avvist de påstandene.

De har også gjort det klart at gå sakte-aksjoner kan være et akseptabelt virkemiddel i andre deler av industrien, men at en slik aksjon i prosessindustrien, kan gjøre at eksempelvis et aluminiumsverk plutselig må stanse opp:

Det tar svært lang tid å få opp produksjonen igjen, hvis en maskin i et aluminiumsverk først er stengt ned.

Utredning holdt ikke

Norsk Industri har sagt seg villig til å utrede lokal aksjonsrett, tilpasset hver enkelt bedrift for å sikre at bedriftens produksjon ikke rammes på en ødeleggende måte.

Meglingen i oppgjøret endte i konflikt lørdag 13. august. 1.422 medlemmer i Industri Energi i LO ble fra mandag 15. august tatt ut i streik.

Ti bedrifter havnet i konflikt. Hardest rammet ble Glencore Nikkelverk i Kristiansand, der 328 ble tatt ut i streik.

STØTTE: Frode Alfheim har fått støtte for streiken hos LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Trappes opp i dag

Industri Energi varslet 16 august at streiken vil bli trappet ytterligere opp fra i dag:

Ytterligere 1.115 medlemmer tas ut i streik i prosessindustrien.

Det dreier seg om 655 medlemmer i Hydro Aluminium Sunndal, 444 medlemmer ved Alcoa Mosjøen og 16 medlemmer i Bilfinger Industrial Service Norway.

I en pressemelding som ble sendt ut da uttaket ble kjent, skrev Norsk Hydro at den forhåndsavtalte nedkjøringsavtalen medfører at 20 prosent av produksjonen blir stengt i løpet av de første fire ukene. Ingen av Hydros øvrige metallverk er påvirket av streikeuttaket.

Info Her blir det streik Nye: Hydro Aluminium Sunndal – 655

Alcoa Mosjøen – 444

Bilfinger Industrial Service Norway – 16 Fra før: Boliden Odda AS – 255

Elkem ASA Salten Verk – 169

Elkem ASA Rana – 89

Elkem ASA Thamshavn – 131

Eramet Norway AS avd. Sauda – 142

Elkem Carbon AS avd. Carbon – 46

Glencore Nikkelverk AS – 328

Wacker Chemicals Norway AS – 137

Washington Mills AS – 97

Aartun Transport avd. Smelteverket AS – 28 Kilde: Industri Energi/E24 Vis mer

Streikens dreier seg om lønnskrav, men den vanskeligste saken er at Industri Energi krever at forbundet får på plass lokal aksjonsrett ved bedriftene; de skal ha rett til å gjennomføre «gå sakte aksjoner» under lokale lønnsforhandlinger, en rett verkstedsindustrien har hatt i mange år.

Prinsippsak

Stein Lier-Hansen sa til Aftenposten nylig at prosessindustrien ikke kan sammenlignes med verkstedindustrien.

– Her snakker vi om en helt annen bransje. En ting er et verksted hvor man kan skru litt saktere. Prosessindustrien er annerledes. De ansatte styrer og kontrollerer avanserte kjemiske prosesser, de skal passe på at ikke noe går galt, har han sagt til Aftenposten.