PUTT EN J OPP I LUFTA: Under et av valgkampens siste stopp, fikk Anniken Huitfeldt (til venstre) og Mani Hussaini (til høyre) med seg Ap-leder Jonas Gahr Støre på å gjøre Jessheim-tegnet.

Støre: Klar til å starte samtaler om ny regjering i neste uke

BODØ/KONGSVINGER/JESSHEIM (VG) Jonas Gahr Støre sier han har tenkt på mange som kan bli aktuelle i hans regjering. Anette Trettebergstuen sier hun vil takke ja hvis hun får tilbud om å bli kultur- og likestillingsminister.

Av Andreas Haakonsen og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Du må gjøre sånn her!

Ap-topp Anniken Huitfeldt og stortingskandidat Mani Hussaini viser partileder Jonas Gahr Støre hvordan man gjør J for Jessheim med fingrene – og Støre blir med på leken.

Lørdagen ble brukt på intens stemmefiske for Ap-lederen. Fra valgkamp i Bodø, gikk turen til Kongsvinger, og deretter til Jessheim.

Kreftene i Ap settes nå inn for å mobilisere de få stemmene partiet mangler for å kapre sistemandatene i utvalgte fylker.

Og Støre øyner den store prisen som kan bli virkelighet på mandag: Regjeringsmakt og statsministerjobb.

Ap-topper skal møtes på tirsdag

Overfor VG letter Støre på sløret om hva planen hans er hvis det blir valgseier, og hvordan han vil gå frem for å sette sammen en regjering.

– Hvis alt går veien på mandag, hva skal du gjøre på tirsdag?

– Vi har sentralstyremøte tirsdag ettermiddag, som er vårt møte for å oppsummere valgresultatet. Det eneste jeg sier om tiden etter det, er om Erna Solbergs flertall ryker og Ap blir største parti, så vil vi ta initiativ til å snakke med de partiene som utgjør det nye flertallet, sier Støre.

Dagen etter valget vil Arbeiderpartiets mektige sentralstyre møtes for å snakke om valgresultatet – og for å stake ut veien videre.

Se bildegalleri fra valgkamp på Jessheim:

PIZZA TIL FOLKET: Gratis pizza var blant det Jonas Gahr Støre lokket med for å sikre seg stemmene til vanlige folk på Jessheim. 1 av 3 Foto: Andreas Lindquist Haakonsen

Vil be sentralstyret om råd

Støre vil ikke være konkret på hvilken dag det vil skje, men er klar på at han vil starte samtalene med de andre partiene i neste uke.

– Det er først etter det sentralstyremøtet du vil ta en telefon til andre rødgrønne partiledere?

– Det kan hende jeg bruker telefonen både før og etter det. Hvis du spør om rekkefølgen, skal jeg først oppsummere med mine egne, både med partiledelse og sentralstyre.

– Og da får du råd fra dem om hvem du skal sette deg ned med først?

– Da får jeg råd og forankring rundt den planen partiledelsen vil dele med dem.

Vil snakke med Rødt og MDG

– Tenker du at sonderingene for en ny regjering kan begynne i neste uke?

– Vi legger opp til å kunne ta kontakt og å ha samtaler. Det handler om å avklare hva det valgresultatet gir oss av muligheter. Jeg er opptatt av å snakke med en åpen og tillitsfull holdning til alle de partiene. Vi har sagt klart hvem vi vil sitte i regjering med, men vi skal snakke godt med alle, sier Støre.

Ap-lederen har vært tydelig på at han utelukker regjeringssamarbeid med Rødt og MDG, men er ikke fremmed for samtaler med disse partiene.

Se bildegalleri av Ap-kandidatene Støre jobber for å sikre stortingsplass:

PÅ VIPPEN: Nordland Aps tredjekandidat, Øystein Mathisen (til høyre), mangler få stemmer for å få stortingsplass, ifølge Aps beregninger. I midten er Bodø-ordfører Ida Pinnerød. 1 av 3 Foto: Live Austgard

Har mange navn i tankene

Hvis alt går veien, må Støre snart begynne på jobben med å bestemme hvem som skal være med ham inn rundt Kongens bord.

– Har du tenkt på hvem som kan sitte med deg i regjering?

– Ja, gjennom årene tenker du på de partifellene jeg har sett i arbeid, vet hva de står for og hva de er engasjert i. Men jeg er skrudd sammen slik at jeg tar ting etappevis, sier Støre og forklarer:

– Nå har det handlet om først å lage et politisk prosjekt og program som treffer vår tid. Det har vi klart sammen. Og så handler det om å føre en valgkamp hvor vi virkelig er til stede i folks hverdag. Det har vi gjort sammen. Og nå har vi 48 timer igjen av det. Så skal vi ta den neste etappen like grundig og ansvarlig.

Statsråd fra Innlandet?

Tidligere har Støre kommet med signaler om at han vil ha en statsråd fra Innlandet hvis det blir regjeringsskifte.

Overfor VG vil ikke Ap-lederen love at det blir en statsråd fra Innlandet i regjering.

– Men jeg er ganske tydelig på at for Ap har det alltid vært viktig med stemmene fra Hedmark og Oppland, sier han.

– Har du noen navn i tankene på hvem som kan sitte med deg rundt Kongens bord fra Innlandet?

– Jeg har mange navn i tankene. Og de navnene er fine navn.

Se bildegalleri fra Støres besøk på Jessheim:

1 av 3 Foto: Live Austgard

– Hun er kvalifisert

Et av de heteste statsrådsemnene til en ny rødgrønn regjering, var selv til stede da Støre la turen innom Kongsvinger lørdag: Anette Trettebergstuen fra Hedmark er Aps ledende kulturpolitiker på Stortinget, og har blitt trukket frem som en klar favoritt til å bli ny kultur- og likestillingsminister.

Støre avviser å kommentere spekulasjonene, men legger ikke skjul på at Trettebergstuen er kvalifisert til jobben.

– Anette Trettebergstuen er dratt frem som en statsrådsfavoritt. Hva tenker du om det?

– Jeg deler ikke ut statsrådsposter før vi har avgjort et valg.

– Men er hun aktuell?

– Jeg har mange gode kandidater å ta av ...

– Er hun godt kvalifisert?

– Anette Trettebergstuen er kvalifisert for det aller meste i norsk politikk.

– Kunne hun blitt en god kulturminister?

– Punktum, sier Støre for å markere at han ikke vil ha noen flere statsrådsspørsmål.

NYE STATSRÅDSKOLLEGAER? Anette Trettebergstuen er høyaktuell som ny kultur- og likestillingsminister, dersom det blir regjeringsskifte.

Trettebergstuen: Alle har lyst til det

Anette Trettebergstuen svarer følgende på statsrådsspekulasjonene:

– Hvis du er opptatt av å få en bestemt posisjon og gjøre en karriere, så er politikken et veldig dårlig sted å være, for den er veldig uforutsigbar. Du må kunne gjøre det partiet vil at du skal gjøre. Det er laget og prosjektet som er viktig, ikke deg selv eller posisjoner. Du tar den oppgaven partiet trenger at du gjør, uavhengig av hva det er. Det kommer jeg også til å gjøre.

– Men det er klart at alle som driver med og brenner for politikk, har jo lyst til det. Det er en fantastisk posisjon å utøve politikk fra, sier hun før hun presiserer at hun først og fremst er opptatt av å vinne valget.

– Om jeg skal sitte på Stortinget eller i regjering, bestemmer ikke jeg. Jeg kommer til å være like fornøyd med begge deler, helt seriøst.

– Verdens kuleste jobb

– Har du lyst til å bli statsråd?

– Jeg har lyst til at Ap skal gjøre et godt valg og at vi skal komme i regjering. Så får Jonas bestemme hvilken posisjon jeg skal ha, enten på Stortinget eller i regjering. Men den jobben skal jeg gjøre, og jeg kommer til å være kjempefornøyd uansett.

– Hvis han spør deg om du vil bli kultur- og likestillingsminister, takker du ja til det?

– Klart det, er ikke det verdens kuleste jobb? Men det har også vært kult å ha den posisjonen i Stortinget.