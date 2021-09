VIKAR: Ylva Elise var knapt fem måneder da Ida Lindtveit Røse vikarierte for Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister i fjor sommer. Nå venter hun barn igjen.

KrFs Ida Lindtveit Røse (28) venter sitt tredje barn på fire år: − Vi gleder oss!

KrF-kometen Ida Lindtveit Røse venter sitt tredje barn i februar: – Jeg har tatt et valg om både å være småbarnsmamma og aktiv i politikken, sier 28-åringen til VG.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Hun kunngjorde nyheten på Instagram torsdag:

– Jeg kan berolige alle som fryktet at jeg ikke ville få nok å gjøre de neste årene: ingenting tyder på det, skriver den vordende trebarnsmoren.

KrF-politikeren som i fjor sommer ble tidenes yngste statsråd i Norge, forteller at familien utvides nok en gang i februar:

– Vi gleder oss og tar imot alle gode tips til ny bil, og hvordan man kan få hverdagen til å gå opp med tre barn under fire år.

Ylva Elise på halvannet og tråringen Erle Sofie blir storesøstre.

– De tre er såpass tette at jeg tror de får mye glede av hverandre. Og så blir vi raskt ferdig med småbarnsperioden, sier Ida Lindtveit Røse.

FAMILIELYKKE: Ida Lindtveit Røse med Ylva Elise og ektemannen John Anders med Erle Sofie gleder seg til familieforøkelse

Flere partifeller ønsker Ida Lindtveit Røse inn i den nye KrF-ledelsen. Hun er gruppeleder i Viken KrF på heltid og var tidligere leder i Kristelig folkepartis ungdom.

Kjell Ingolf Ropstad, som hun vikarierte for som barne- og familieminister i fjor, gikk lørdag av som partileder i KrF etter Aftenpostens avsløringer om skattegrepet hans.

– Det er hyggelig å bli nevnt, men det er ikke aktuelt for meg å bli leder. Det er naturlig at en av dem som sitter i stortingsgruppen, overtar, sier Røse.

– Gjort prioriteringer

Hun peker på de avtroppende KrF-statsrådene Olaug Bollestad eller Dag Inge Ulstein. Å stille til valg som nestleder har hun ikke tatt stilling til.

Fra februar tenker hun nesten bare å ta ut sin egen kvote på foreldrepermisjonen på 15 uker. Ektemannen John Anders tar de øvrige 31 ukene.

– Jeg har hatt mindre og mindre permisjon for hvert barn.

– Valgfrihet viktigst

– Men dere tar vel ut kontantstøtte?

– Vi har hatt ønske om å ha barna i barnehagen så fort det lar seg gjøre. Frem til det har vi hatt kontantstøtte. Slik blir det nok med den tredje, også. Vi har valgt å jobbe fullt, begge to, sier Røse.

Samtidig understreker hun at kontantstøtten er et viktig virkemiddel for familier som ønsker å velge litt annerledes.

– Det viktigste for meg i familiepolitikken er å gi familier valgfrihet, sier KrF-politikeren.

HELTIDSPOLITIKER: Ida Lindtveit Røse er gruppeleder i Viken KrF.

Vil være forbilde

– Mange har kombinert familieliv og politikk før meg. Jeg håper å være et godt forbilde og vise at det går an, men har stor forståelse for dem som velger annerledes.

– Det kan bli hektisk?

– Det er mange behov som skal dekkes og stor grad av logististikk. Vi får en ekstra utfordringer når det kommer en til, men jeg tror vi skal få det til å gå rundt.

Hun tror man venner seg til livssituasjonen som den er.

– Vi er to om det og har mye venner og familie i nærområdet. Jeg tror det skal gå veldig bra, sier Røse.

Jakter elbil for tre barneseter

Familien bor på Tårnåsen sørøst for Oslo. For tiden er ekteparet på jakt etter en elbil som tar tre barneseter bak.

Ida Lindtveit Røse vedgår at hun er skuffet over at KrF havnet under sperregrensen, med 3,8 prosent av stemmene. Hun sto selv på førsteplass i Akershus.

– Jeg gikk inn i valgkampen bevisst på at det mest sannsynlige jeg kunne håpe på, var et utjevningsmandat. Men da måtte vi kommet over fire prosent, sier Røse.

Huner opptatt av å se fremover:

– Mitt ønske er å bidra der jeg kan til å løfte partiet og sikre at vi får flere stemmer ved valgene som kommer.