Spionskip-ansatte inngikk forlik i pensjonsstrid

Tre tidligere ansatte på Forsvarets etterretningsskip MS «Marjata» saksøkte staten etter at de måtte gå av med pensjon ved fylte 63 år. Nå har de inngått forlik.

Av Frank Haugsbø

Sjøfolkene har hevdet at den gjeldende aldersgrensen var 70 år da de måtte fratre, og at det ikke galdt noen særaldersgrense på 63 år, slik de fikk beskjed om.

De tre krevde å bli gjeninnsatt i stillingene sine, og tok ut stevning mot staten ved Forsvarsdepartementet. Saken var berammet i Oslo tingrett 28. september.

- Jeg kan bekrefte at det er inngått forlik og at saken er avsluttet for domstolen, sier advokat Hugo Rolf Hansen i Advokatfirmaet Elden, som har bistått de tre sjøfolkene og deres fagforening Fellesforbundet For Sjøfolk (FFFS).

Forliket innebærer at saksøkernes arbeidsforhold i staten er endelig avsluttet. Advokat Asgeir Nygård hos Regjeringsadvokaten bekrefter at de får en årslønn i sluttvederlag.

– Jeg kan på vegne av Forsvarsdepartementet bekrefte at det er inngått utenomrettslig forlik og at de tre saksøkerne som ledd i det får 12 måneders sluttvederlag. Ut over dette, ønsker ikke Forvarsdepartementet å gi ytterligere kommentarer, skriver Nygård i en e-post til VG.

Etterretningstjenesten, som driver «Marjata», vil ikke kommentere saken.

- Etterretningstjenesten er tilfreds med at det er inngått forlik. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver kommunikasjonsenheten i Etterretningstjenesten i en e-post til VG.

I fjor inngikk en tidligere kaptein på etterretningsskipet «Eger» et forlik på 1,8 millioner kroner med Etterretningstjenesten. Også han måtte fratre ved fylte 63 år.

Etter en lovendring ble plikten arbeidstakere med særaldersgrenser har til å fratre stillingen ved oppnådd aldersgrense opphevet 1. juli i år.