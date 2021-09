KLARE: NHO mener utelivet kan åpne på sekundet hvis de får klarsignalet fra regjeringen på fredag.

NHO lover festhelg hvis regjeringen åpner landet

Hvis gjenåpningen skjer på fredag, kan utelivsbransjen åpne opp på sekundet, sier NHOs direktør for reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Alle venter på i morgen , det er liksom D-dagen. Det er ingen grunn til å vente lenger når FHI har vært så klare på at de vil anbefale gjenåpning, sier reiseliv-direktøren til Norges Handelsorganisasjon (NHO) til VG.

Regjeringen har bedt kommunene være forberedt på gjenåpning av landet fra og med fredag. Ifølge NRK planlegges det for en pressekonferanse om gjenåpning samme dag.

Krohn Devold sier bransjen sitter og tripper, og kan omstille seg lynkjapt hvis regjeringen bestemmer seg for å gjenåpne på fredag.

– Det er mange operative ting som vil skje nokså umiddelbart. Restaurantene vil kunne fikse innslippsendringer og bordservering på sekundet. På konferansemarkedet er det mange som skulle avbestille konferanser når meteren er der, så her vil man kunne ta imot bestillinger på sekundet.

Dropp meteren

NHO har klare krav til hva som må skje:

– Punkt én er at meteren forsvinner. Det andre er at man ikke må ha pliktig bordplassering. Det tredje er at innslippstoppen klokken 24 forsvinner.

Med meteren borte, kan konferansesesongen begynne, man kan sitte tettere ved restauranter og faktisk danse på utesteder.

I tillegg mener de det er viktig at fullvaksinerte turister som kommer til Norge vet at de ikke må i karantene så lenge de har med seg barna - det blir viktig for skistedene, som begynner med bookinger snart.

Og for dem som har glemt det, tegner direktøren opp et bilde på hvordan et vanlig uteliv pleide å se ut:

– Det viktigste som skjer er at folk får gå ut på restauranter og utesteder uten å stå i forferdelig kø før kl 24. Du slipper at alt blir købasert. Og det blir faktisk mindre belastning for de ansatte, som slipper å bære alt ut til bordene til folk. Så sånn sett er det mye mer praktisk for de ansatte.

– Champagneflaskene på kjølen lever farlig

En annen som er klar for den store gjenåpningen, er direktør Knud Dahl ved Folketeateret i Oslo.

– Vi har vært klare i 18 måneder, egentlig, sier han og legger til at Folketeateret kan være klare for fulle hus allerede fra neste uke.

Dahl var en av flere representanter for store konserthus i Norge som sendte et brev til Erna Solberg, Bent Høie og Abid Raja etter bildene fra valgvakene. Aktørene krevde blant annet å umiddelbart få en dato for gjenåpning av kulturlivet.

– Hvordan blir det å få den endelige beskjeden?

– Det er nesten litt uvirkelig, sånn som det føles nå. Det blir mye følelser. Jeg tror champagneflaskene på kjølen lever farlig hvis det kommer gode nyheter i morgen, sier Dahl.

RAJA-INVITASJON: Direktør Knud Dahl ved Folketeateret i Oslo inviterer kulturminister Abid Raja til å ta pandemi-sveisen han har spart siden første nedstenging.

Dahl lover at det blir feiring hvis regjeringen varsler at kulturlivet kan åpne for fullt.

– Det har vært en grusom periode, for å være helt ærlig. Det å samle mennesker og gi dem en fin opplevelse har vært forbudt. Det å få lov å gjøre det igjen, uten begrensninger og rammer, det er nesten ikke til å tro, sier han.

– Husker du hvordan det var før corona?

– Nei, nesten ikke. Vi fikk lov å spille for 200 i august i fjor, bare det var helt fantastisk. Jeg tror det kommer til å være mange våte øyne, sier han.

Dahl har spart ut håret siden den aller første nedstigningen. Når alle tiltakene for kulturlivet fjernes, skal også håret tas.

– Raja må gjerne komme og ta hestehalen min. Det er en åpen invitasjon, sier han.