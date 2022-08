SØRLANDSIDYLL: Henrik Asheim, Tina Bru og Erna Solberg på konsert med det lokale Risør-bandet The Rollers.

Høyre: Norge kan betale seg ut av kraftkrisen

RISØR/TVEDESTRAND/ARENDAL(VG) Erna Solberg ber kommuner og fylker som tjener godt på strømkrisen om å gi pengene tilbake til næringslivet som sliter.

Publisert: Nå nettopp

– De som tjener på at prisen er høy er de kommunene som eier kraftselskapene. De må i alle fall ikke ringe staten og si at de trenger strømstøtte før de ser på hvordan deres egne kraftinntekter brukes, sier Erna Solberg til VG.

Samtidig understreker hun:

– Jeg mener staten bør bidra, men jeg mener vi bør gjøre det sammen.

De siste dagene har Erna Solberg reist rundt i Høyres buss sørover fra Oslo, og besøkt alt fra gårder til spillerom for unge, gamlehjem og rusbehandling.

Men saken som henger over Høyres tidlige valgkamp-start er strømprisene, som aldri har vært høyre enn det siste året. Flere av kommunene bussen kjører gjennom er blant de hardest rammede.

I forrige uke gikk strømprisene opp til nye rekordhøyder, men med store forskjeller mellom nord og sør.

Her får du oversikt over strømsituasjonen der du bor

– Kan betale oss ut

I Risør slo Høyre-lederen seg ned på Stranden restaurant sammen med sine to nestledere etter en omvisning på trebåtfestivalen. På veien dit måtte hun også forklare seg om strømprisene:

KONFRONTERES: Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra Risør-innbygger Trygve Bø, som er kritisk til kraftpolitikken hennes regjering førte.

Høyre er blant flertallet som vil avbryte Stortingets ferie for å diskutere nye krisetiltak. Blant det regjeringen jobber med, og som Høyre har stilt krav om, er bedre strømstøtte-ordninger for et næringsliv som sliter med mangedoblede regninger.

Samtidig advarer Erna Solberg mot å kaste bort det hun kaller et velfungerende kraftsystem. Hun mener det ikke finnes kortsiktige løsninger på problemene som gjør strømmen dyr.

– På kort sikt er det vanskelig å få strømprisen ned i Norge. Nå må vi passe på at vi ikke tar kortsiktige, dårlige løsninger i en situasjon der man kanskje mangler kraft i løpet av høsten, sier hun.

– Det er veldig mange som ønsker å finne nasjonale forklaringer. Men vi må ikke glemme at grunnen til den kraftkrisen vi har nå heter Putin. Det begynte allerede i sommer at de solgte mindre gass til Europa, legger hun til.

Tina Bru, Erna Solberg og Henrik Asheim på trebåtfestivalen i Risør.

Høyre-lederen sier det ironiske er at det er staten, kommunene og fylkene som eier kraften i Norge - noe som betyr at mye av kraftinntektene kommer tilbake igjen i statlige og kommunale kasser.

Tina Bru, som var olje- og energiminister i hennes regjering, stemmer i:

– Vi er i den spesielle situasjonen at vi faktisk tjener penger på dette. Norge tjener massivt på at strøm- og gassprisen er høy, og har det privilegiet å kunne betale oss ut av situasjonen gjennom å hjelpe folk. Det er det ikke så mange andre land som kan.

Derfor mener de Norge har råd til å holde strømstøtte til private og bedrifter gående, til tross for at prisene kan være høye lenge. Det gjelder også i en tid der Høyre har advart om at man må stramme inn økonomisk.

– Hvis ikke regjeringen stiller opp og forbedrer disse ordningene setter man det jeg egentlig mener er et velfungerende system som nå står i en ekstremsituasjon på spill fordi det mister legitimitet, og folk blir så sinte, sier Bru.

1 / 2 NAKENBAD: Etter at en gjeng tyskere nakenbadet foran Erna Solberg under trebåtfestivalen på Risøer, introduserte hun seg til dem som tidligere statsminister. En av de tyske båtentusiastene ser egen nakenbading i bakgrunnen av et intervju med Erna Solberg på NRK. forrige neste fullskjerm NAKENBAD: Etter at en gjeng tyskere nakenbadet foran Erna Solberg under trebåtfestivalen på Risøer, introduserte hun seg til dem som tidligere statsminister.

Ber kraftkommuner skjerpe seg

Men Erna Solberg viser også til at det ikke bare er staten, men også kommuner og fylkeskommuner, som tjener godt på salg av norsk kraft.

– Det jeg egentlig ikke har respekt for, er når kommuner, fylker og staten bestemmer seg for å bruke de pengene på ting vi har lovet i valgkampen i stedet for å tilbakeføre det til folk.

Hun peker på storkommuner som har eierinntekter fra kraft, som Bergen og Oslo, og Norges største kraftkommune Ullensvang.

I det ligger det også et spark Stavanger, som var en av de første Ap-kommunene som var ute med kritikk av egen regjering for manglende støtte til næringslivet. Stavanger eier 45 prosent av Lyse.

1 / 3 GJENSYN: Erna Solberg møtte på tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som nå er direktør i Sjøfartsdirektoratet, på Kystverkets båt. BÆRTUR: Tidligere på dagen fikk Høyre-lederen omvisning hos jordbærbonde Sondre Austein i Larvik Dagen før, fikk hun omvisning hos Trond Sørensen som dyrker druer i Åsgårdstrand, og ønsker å starte med vinproduksjon. forrige neste fullskjerm GJENSYN: Erna Solberg møtte på tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som nå er direktør i Sjøfartsdirektoratet, på Kystverkets båt.

Vil jevne ut mellom nord og sør

Mens prisene er høye i sørlandskommunene Høyre-lederen bruker denne uken på å reise gjennom, er kontrasten stor til kommuner lenger nord. Der er det kraftoverskudd. Denne delingen mener hun det haster å få gjort noe med:

– Politikere som mener Norge skal være delt opp i flere regioner hvor man ikke skal overføre kraft, det synes jeg ikke så mye om. Sannheten er at for eksempel i Nord-Norge nå, vil vi ikke få utbygget ny kraft fordi incentivene er lave. Det er kortsiktig.

PÅ TUR: Erna Solberg reiser rundt i Norge for å møte folk og næringsliv, et år før neste kommunevalg.

Statnett jobber med bedre overføring av kraft mellom landsdelene. Samtidig har det vært kontroversielt, fordi det kan gi en stor prisstigning for de som nyter godt av de lave prisene i dag, uten at prisen går veldig mye ned i sør.

– Jeg tror det er kortsiktig analyse. Nå har man overskudd i Midt- eller Nord-Norge, men så kommer det planer om ny kraftkrevende industri. Hvis du plutselig får et år med mindre regn, har du manko på kraft der. Det å være innelåst er negativt. Og stort sett har prisene vært lavere i sør enn i nord, sier Tina Bru.

– Må tåle noen inngrep

Norge har knyttet seg til et felles europeisk energimarked og økt kabel-kapasiteten mot utlandet. Dette har blant annet medført eksport av store mengder norsk kraft til Europa. Det meste går ut fra Sørvest-Norge, der vannmagasinene er på et lavt nivå fra før i sommer.

Dette har blitt et kontroversielt spørsmål. Men Høyre-lederen mener kraftkablene har tjent Norge godt.

– Vi hadde ikke hatt det antall terrawattimer i Norge vi har i dag, hvis ikke vi hadde hatt kabler til andre land. Da er det mange av kraftprosjektene som har vært gjennomført de siste årene som ikke hadde blitt gjennomført, fordi de er beregnet på at det også er mulig å eksportere kraft, mener hun.

GRØNT SKIFTE: Var et av temaene Erna Solberg var innom da hun fredag talte til Unge Høyres sommerleir på Hove.

VG har tidligere snakket med professor Asgeir Tomasgard på NTNU, som mener en av grunnene til kraftmangelen nå er at det ikke ble gitt flere nye konsesjoner på vindkraft i Norge de siste tre-fire årene, etter at det ble lønnsomt.

– I ettertid - angrer dere på at dere ikke bygget ut mer vindkraft?

– Da stod vi midt i en debatt hvor alle bestemte seg for at vindkraft var det verste, med unntak av fem kommuner i Finnmark. Nå er det litt annerledes, sier Solberg.

Tina Bru, som stod midt i opprøret mot vindmøller i sin tid, sier samtidig at hun mener det er viktig å satse på mer havvind og annen fornybar kraft framover.

– Om vi hadde hatt litt mer vindkraft i Norge hadde ikke det løst sitasjonen. Men situasjonen som er nå, selv om den er ekstraordinær og resultat av mange ting som skjer rundt oss, viser at det har en verdi å bygge ut kraft. Og at du kanskje må tåle å ta noen inngrep i naturen.

En vindmøllepark, enten den er på land eller til havs, er uansett ikke bygget på en dag.

– På kort sikt må vi hjelpe folk og bedrifter med utfordringer. På lengre sikt må vi øke fornybar kraftproduksjon og gjøre noe med flaskehalsene i Norge, sier Erna Solberg.