PÅ TUR: – Halvveis til hundre i bikini i VG, ler May Irene Bækkevold (48) til venstre. Sammen med venninnen Annette Pedersen (53) i midten og hennes datter Sofie Pedersen (19) tok hun turen fra Rælingen til Huk torsdag formiddag for å nyte finværet.

Sommerværet delt i to: Varmt og solfylt i sør, kaldt og grått i nord

Det skal bli varmt i Sør- og Øst-Norge, mens været blir grått og trist i nord de neste dagene. På Huk i Oslo hadde flere tatt turen på stranden i det strålende sommerværet torsdag formiddag.

Venninnene May Irene Bækkevold og Annette Pedersen fra Rælingen har på en fridag dratt med seg Annettes datter Sofie Pedersen, som studerer i Oslo, for å nyte finværet på Huk.

Men det holdt på å gå galt fra start.

– Vi var nesten på vei dit på andre siden, men vi snudde, sier Pedersen.

– Nudistene, vet du, supplerer Bækkevold.

– Holdt på å ramle inn der. Vi så noen rumper, og da skjønte vi at vi hadde gått feil, ler hun.

PÅ STRANDA: Varmt og nesten vindstille på stranden på Huk torsdag formiddag. May Irene Bækkevold foretrekker Huk der hun mener det er roligere enn på bystrender som Operastranden og Sørenga.

Pedersen har vært i Danmark på ferie i sommer, mens datteren Sofie har vært i Spania for å sole seg. Men badetemperaturen var ikke mye å skryte av der, forteller hun.

– Det var veldig kaldt, så jeg badet ikke i sjøen. Synes det er varmere å bade her enn i Spania, sier Pedersen.

– Blir det et bad i løpet av dagen da?

– Ja, må vel det. Avkjøle seg litt. Det blir jo varmt, sier hun.

Fint i sør, kaldt i nord

Torsdag og fredag er det meldt opp mot 30 grader i Oslo, mens det er meldt rundt 10 grader i Tromsø fredag, forteller vakthavende meteorolog Marit Berger.

– Nå fram til over helgen er det Sør- og Østlandet som kommer best ut. Her er det mye sol, høye temperaturer og fortsatt en smak av sommer, sier Berger til VG.

Spesielt fylkene Innlandet, Viken, Oslo og Agder får fint og varmt vær. I helgen kan det bli litt mer skyet, men fortsatt varmt og fint.

Det passer Nikolai Næss (42) fint, som tok seg et bad fra den gamle båtbrygga på Huk.

I SVEVET: Nikolai Næss (42) var ikke vond å be da VG ville ha badebilde torsdag. BÅTBRYGGA: Det skal være behagelige badetemperaturer ytterst på Bygdøy torsdag.

Næss bedyrer at hans indre temperaturmåler er kalibrert og presis og anslår 21 varmegrader i vannet.

Han nyter det han tror kan være den siste finværsperioden før høsten.

– Når det gjelder varmen, så tenker jeg det er siste finværsperiode nå. Men september kan jo også bli kjempefin.

– Ja, det blir mørkere, men du får fortsatt nydelige solnedganger og blikkstille vann hvis september er fin. Vi har mye godt i vente, sier han.

I nord blir det både kjølig og grått, spesielt i Nordland og Troms. Denne uken har det regnet mye i nord. Det blir mindre nedbør, men det vil fortsatt regne en del.

– Det er mye lavere temperaturer i nord, sier Berger.

GRÅTT: I Tromsø trosset folk regnværet for eksotisk mat i vandrende matvogner onsdag.

Vestlandet har grå dager i vente, men forholdsvis varmt vær, og inn mot helgen kan det også bli sjanser for litt sol.

– Det blir vel noe, det er ikke helt håpløst. Sola titter fram innimellom på Vestlandet, sier Berger.

Men enn så lenge er det altså Østlandet som kan nyte varme sensommerdager.

Unngikk brennmaneten med los

– Det blir jo fint nå.

Lulle Kragstad (73) tok seg også et bad på Huk torsdag morgen – som hun gjør hver dag store deler av året.

– Vi er en gjeng som kommer hit hver morgen og har morgenbad hver dag. Altså vi er pensjonister, og da kan vi gjøre som vi vil, sier hun.

I SOLSTEIKEN: Lulle Kragstad (73) bader hver morgen på Huk. I dag hadde hun tatt med seg sønnens hund, Elly, som også er glad i å bade.

Kragstad bor på Hukgrenda og bruker å komme tidlig for å unngå turistene. Frem til klokken 10–11 får hun og vennene området stort sett for seg selv.

Torsdag hadde Kragstad tatt seg en svømmetur og klarte å komme seg i land uten å bli brent av lumske geléklumper i sjøen.

– Det var to brennmaneter, men jeg traff de ikke, så jeg ble ikke brent.

– Det var noen som var ferdig å bade, som loset meg fra land da jeg kom inn igjen, sier hun.