Tankskip anses som russisk – bortvist fra Tønsberg

Det tidligere russiske tankskipet Dumankaya ligger til havn ved Slagentangen i Tønsberg. Nå må det forlate landet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Skipet, som nå seiler under tyrkisk flagg, har hjemhavn i Murmansk i Russland. Det viser fartøysoversikten til tjenesten MarineTraffic.







Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt og leder for enheten for grensekontroll, Torill Sorte, bekrefter overfor VG at de har vært på kontroll og bortvist tankskipet som seiler under tyrkisk flagg.

– Grunnen til at vi har vært på kontroll, er at det er et skip som antas at var flagget som russisk på et tidspunkt, som nå flagges som tyrkisk.

Russiske fartøy har ikke lov til å legge til kai på norske havner etter en forskrift fra regjeringen som kom i februar, som del av sanksjonene mot Russland etter at landets president Vladimir Putin beordret invasjonen av Ukraina.

Dersom et skip har endret «flagg» etter at forskriften tråde i kraft er det å anses som russisk.

– Det er flagget for sent som tyrkisk. Det er å anse som russisk tankskip.

Skipet la til kai klokken 10.08 torsdag ifølge Marine Traffic. Ifølge Sorte frakter skipet petroleumsvarer.

Skipet skal loses ut klokken 18.

– I utgangspunktet har vi gitt dem en bortvisning og vi forventer at de følger pålegget de har fått, sier Sorte.