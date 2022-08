Aktiver kart

Tenåringer fløyet til sykehus etter båtulykke

To tenåringer er skadet etter en ulykke mellom en båt og vannscooter i Sirdal lørdag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er to personer som er fraktet til sykehus. Den ene er fraktet med redningshelikopter og den andre luftambulanse, sier operasjonsleder i Sørvest til VG like før klokken 14.50.

Politiet fikk melding om en ulykke mellom båt og vannscooter klokken 13.53. Ulykken skjedde i Sirdal i Agder, og det ble meldt om personskade på to personer.

Rundt klokken 14.30 var redningshelikopter og luftambulanse fremme på stedet.

Involverte personer er tatt til land og behandles av helsepersonell på stedet.

– Skadeomfanget er ukjent, men en av de skadde skal være alvorlig skadet, skriver politiet på Twitter.

I en oppdatering på Twitter skriver politiet at de er ferdige med undersøkelsene på stedet. Hendelsen etterforskes som en ulykke.

De to personene som er fraktet til sykehus er i tenårene.

– Det har vært en båt med to personer i som trakk en kube bak seg og en vannscooter med to personer, samt en vannscooter med én person. Det har så blitt et sammenstøt mellom den ene vannscooteren og båten, sier operasjonsleder Jøran Solheim til VG.

– Satt de skadede personene i båten eller vannscooteren?

– Detaljene får vi komme tilbake til. Vannscooteren er tilnærmet totalvrak. Vi er ferdige på stedet og sak er opprettet.