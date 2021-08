Vil at studenter fra utlandet skal betale

Utenlandske studenter som kommer til Norge må betale studieavgift hvis de kommer fra land hvor norske studenter må betale, mener Fremskrittspartiet. Forslaget møter lite støtte fra de andre partiene og studenter.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Utdanningsministeren anslår at rundt 21.000 utenlandske studenter kommer til Norge i høst. Anslagene til Henrik Asheim (H) innebærer rundt 12.500 helgradsstudenter og rundt 8.500 utvekslingsstudenter.

Fremskrittspartiet ønsker å innføre studieavgift for disse studentene, hvis norske studenter må betale om de reiser til landet studentene kommer fra. Det vil si at de vil bare gi gratis utdanning til studenter som kommer fra land hvor norske studenter slipper å betale for undervisningen.

– Norge bruker 3,3 milliarder kroner i året på gratis utdanning til utenlandske studenter, selv om nordmenn må betale for sin utdanning i andre land. Dette henger ikke på greip, og det er rett og rimelig å innføre en studieavgift for dem som reiser til Norge, sier utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen til VG.

Han ønsker heller at pengene brukes på studentboliger.

Betalte studiepenger - ikke enig

Norske Sine Schei har tatt en bachelor i Liberal Arts and Sciences ved Leiden University College i Nederland, og er helt uenig med Steffensen. Heller ingen av de andre partiene på Stortinget støtter forslaget.

– Gratisprinsippet bør stå fast. Internasjonalisering skjer jo både ved at nordmenn reiser ut, og at det kommer utenlandske studenter til Norge. Studieavgift vil gjøre det vanskeligere for Norge å være et attraktivt studiested for utenlandske studenter, sier Schei til VG.

STUDENT: Sine Schei har selv studert i utlandet. Hun måtte betale i overkant av 2000 euro for det første året 4000 euro de siste to årene forteller hun.

Hun måtte selv betale semesteravgift på rundt 2000 euro under sitt første studieår da hun var i utlandet. Noe som er mindre enn gjennomsnittet.

Gjennomsnittsgjelden til utenlandsstudentene har økt med nesten en kvart million kroner de siste 12 årene, skriver NRK. Norge er blant få land som tilbyr gratis utdanning.

Lederen i Ansa, Samskipnaden for norske studenter i utlandet, sier til NRK at han er bekymret for at den økte gjelden skaper økonomiske problemer senere i livet for studentene. Likevel ønsker Ansa ikke at utenlandske studenter skal betale.

– Norge bør ikke på noen som helst måte innføre skolepenger for noen, det generer verken inntekt eller høyner kvaliteten. I motsetning vil det senke internasjonalisering hjemme og kvaliteten, sier Ansa-leder Sebastian Hytten til VG.

Han sier det vil føre til en utvikling hvor studenter blir betraktet som en kundegruppe.

– Positivt bidrag

Utdanningsminister Henrik Asheim mener innreisende studenter en verdifull ressurs for studiemiljøene i Norge. I et svar til Steffensen skriver han:

– De studentene som blir og jobber i Norge etter at de har avlagt en grad, utgjør videre et positivt bidrag til norsk økonomi og arbeidsliv. Sammenlignet med andre arbeidsinnvandrere er spesielt helgradsstudentene bedre rustet, etter å allerede ha tilbrakt minst to år i landet. Mange vil også ha lært seg en del norsk og vil lettere kunne fungere i et norsk arbeidsliv enn dem som aldri har vært i landet før.

Steffensen sier det beste er om utenlandske studenter søker seg til Norge fordi studiekvaliteten er god, ikke fordi det er gratis.

Ville gå på et godt universitet

Schei synes det er dumt at det er blitt veldig dyrt å studere i noen land og mener det er viktig med gode stipendordninger slik at alle norske studenter har muligheten til å studere i utlandet, uavhengig av foreldrenes inntekt.

– Å være utenlandsstudent er utrolig gøy, spesielt i et land som Nederland, hvor en veldig stor andel av studentene er internasjonale. Den viktigste grunnen til at jeg valgte å studere i utlandet, var for å gå på et godt universitet hvor jeg kunne utfordre meg selv, sier hun.