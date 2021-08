PÅKJØRT: Moren Lorena Larsen forteller at Santiago (1) fortsatt har blåmerker etter han ble påkjørt av en elsparkesyklist. Foto: Privat

Elsparkesyklist får 13.000 i bot for å ha kjørt på Santiago (1): − Jeg er glad han fikk en bot

Mannen i 50-årene som var siktet for å kjøre på ettåringen Santiago er ilagt en bot på 13.000 kroner av politiet. Santiagos mor håper andre elsparkesyklister kjører forsiktig fremover.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Santiagos mor, Lorena Larsen, er glad mannen som kjørte på sønnen har fått en bot. Hun forteller at Santiago har det fint nå.

– Jeg ville at han skulle få en bot. Vi snakker om et liv her, men jeg vet ikke om han burde fått mer, sier Larsen om summen på 13.000 kroner. Larsen påpeker at det kan være uklart hva som skjer dersom man treffer noen med en sparkesykkel.

– Jeg er glad han fikk en bot. Det setter et eksempel for andre sånn at de kjører forsiktig. Jeg håper folk vil kjøre ansvarsfullt fremover, sier Larsen til VG.

Påkjørselen fant sted lørdag 31. juli.

Bakgrunnen for boten er at politiet mener mannen har brutt både aktsomhetsregelen og plikten til å oppgi personopplysninger til andre involverte når man er involvert i trafikkuhell som er nedfelt i vegtrafikkloven.

– Siktede har forklart at han kjørte el-sparkesykkel på Torgallmenningen den aktuelle dagen. Han har ikke erkjent straffskyld og har til politiet forklart at han ikke kjørte på barnet, skriver politiet i pressemeldingen.

– Det er videopptak sammenholdt med vitneforklaringer som gjør at vi mener det er bevist at han traff barnet med sparkesykkel og dro fra stedet etterpå, sier politiadvokat i Vest politidistrikt, Miriam Hauken, til VG.

– Videre har politiet funnet det bevist at han deretter, kort tid etter, forlot stedet uten å gi personalia, heter det i pressemeldingen.

Hauken understreker at dette er bakgrunnen for at politiet mener mannen har brutt både paragraf 3 om generell aktsomhet i trafikken og paragraf 12 om plikt til å oppgi personopplysninger etter et trafikkuhell.

Politiet måtte få bistand fra elsparkesykkelselskapet Voi for å finne ut hvem mannen var.

– I etterkant av ulykken var vi i kontakt med moren og jeg er veldig glad for at utfallet av ulykken ikke ble verre. For oss var det en selvfølge å utlevere førerens identitet. Vi tar sterk avstand fra uansvarlig kjøring og er glad for at Politiet har fulgt opp saken, skriver Norgessjef i Voi, christina Moe Gjerde, i en e-post til VG.

Både den siktede mannen og den fornærmedes familie er informert om politiets beslutning om å gi mannen boten.

– Han er orientert om forelegget og vil få det tilsendt i posten med en frist til å svare på det. Det er normal prosedyre, sier Hauken.

Mannen har ikke erkjent straffskyld i avhør.

Politiet ser alvorlig både på hendelsen.

– Noe av bakgrunnen for den strenge størrelsen på boten er også preventive hensyn. Det er vektlagt både skjerpende omstendigheter og allmennpreventive hensyn. Her er det påkjørsel av et barn, og så har man dratt som stedet. Det innebærer at politiet har måttet iverksette etterforskning for å finne fører, sier Hauken.

Politiadvokaten maner til forsiktighet når man kjører sparkesykkel.

– Jeg vil oppfordre til at man er forsiktig og avpasser farten etter forholdene. Særlig når man befinner seg i områder med fotgjengere, sier Hauken.