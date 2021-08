PÅKJØRT: Moren Lorena Larsen forteller at Santiago (1) fortsatt har blåmerker etter han ble påkjørt av en elsparkesyklist. Foto: Privat

Elsparkesyklist får 13.000 i bot for å ha kjørt på Santiago (1)

Mannenen i 50-årene som var siktet for å kjøre på ettåringen Santiago er ilagt en bot på 13.000 kroner av politiet. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Det skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Bakgrunnen for boten er at politiet mener mannen har brutt både aktsomhetsregelen og plikten til å oppgi personopplysninger til andre involverte når man er involvert i trafikkuhell som er nedfelt i vegtrafikkloven.

– Siktede har forklart at han kjørte el-sparkesykkel på Torgallmenningen den aktuelle dagen. Han har ikke erkjent straffskyld og har til politiet forklart at han ikke kjørte på barnet, skriver politiet i pressemeldingen.

– Det er videopptak sammenholdt med vitneforklaringer som gjør at vi mener det er bevist at han traff barnet med sparkesykkel og dro fra stedet etterpå, sier politiadvokat i Vest politidistrikt, Miriam Hauken, til VG.

– Videre har politiet funnet det bevist at han deretter, kort tid etter, forlot stedet uten å gi personalia, heter det i pressemeldingen.

Hauken understreker at dette er bakgrunnen for at politiet mener mannen har brutt både paragraf 3 om generell aktsomhet i trafikken og paragraf 12 om plikt til å oppgi personopplysninger etter et trafikkuhell.

Politiet måtte få bistand fra elsparkesykkelselskapet Voi for å finne ut hvem mannen var.

Både den siktede mannen og den fornærmedes familie er informert om politiets beslutning om å gi mannen boten.