HJELPER TIL: Flere personer forsøker å slukke en brann i Tizi Ouzou-provinsen tirsdag. Foto: ABDELAZIZ BOUMZAR / X04543

Minst 65 døde i skogbranner i Algerie: − Stor sorg

Dødstallene stiger som følge av de massive skogbrannene som herjer nord i Algerie. Mens i Hellas evakueres nye områder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Så langt er minst 65 personer døde i brannene i Algerie, ifølge den statlige TV-kanalen.

Bare det siste døgnet har tallet steget med 23 dødsfall, og onsdag fortsetter flere titalls branner å være en trussel. Brannene er blant de verste registrert noensinne i landet, skriver Reuters.

For å bekjempe flammene, har regjeringen utplassert forsvaret for å bistå brannmannskaper.

Det er den fjellrike Kabylie-regionen – som ligger øst for hovedstaden Alger – som er hardest rammet.

OMKOM: En død mann bæres bort etter at han brannene i Tizi Ouzou. Foto: RYAD KRAMDI / AFP

Videoer og bilder av innesperrede beboere, livredde husdyr og tidligere skogkledde fjellsider som nå bare er dekket av svartsvidde trestubber, florerer i sosiale medier.

Kraftige vindkast bidrar til at brannene sprer seg i det knusktørre landskapet – et resultat hetebølgen i hele middelhavsregionen den siste tiden, skriver NTB.

Omkom under redningsaksjon

I Kabylie-regionen har 28 av de utplasserte soldatene omkommet i slukkingsarbeidet. Ytterligere tolv soldater er kritisk såret.

– Det er med stor sorg at jeg har blitt informert om martyrdommen til 25 soldater etter at de var suksessfulle i å redde rundt 100 innbyggere fra flammene i byene Bejaiea og Tizi Ouzou, skrev landets president, Abdelmadjid Tebboune, på Twitter tirsdag.

SKADET: En eldre mann fikk et hardt møte med flammene i byen Tizi Ouzo. Foto: RYAD KRAMDI / AFP

Myndighetene hevder at kriminelle personer har stiftet brannene, men har ikke lagt frem noen form for bevis for dette.

Til sammen er 69 branner i 17 provinser fortsatt aktive onsdag, de fleste av dem i Tizi Ouzou-distriktet.

Store skogbranner har rast i flere land rundt Middelhavet de siste ukene – og EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har uttalt at Middelhavsregionen har blitt et «hotspot» for skogbranner p grunn av stadig varmere vær.

Så smått kontroll over to branner i Hellas

På Evvia har flammene rast i ti dager og mannskapene og beboerne har jobbet på spreng for å holde skogbrannene borte fra de tettest befolkede områdene.

Situasjonen har i løpet av dagtid onsdag blitt noe bedre, melder NTB ved 13.30-tiden.

Brannmannskapene har så smått begynt å få kontroll over to enorme skogbranner. Det har skjedd med hjelp fra en stor kontingent utenlandske brannmannskaper.

Hundrevis av boliger er blitt flammenes rov på Evvia, i Atens omegn, på Peloponnes og andre steder i Hellas.

Evvia ligger like øst og nord for Athen og er den nest største øya i Hellas etter Kreta.

– Venter bare på marerittet

I landsbyen Avgaria har Ioannis Angelopoulos kjempet for å redde eiendommen sin. Han forteller til den greske avisen Kathimerini at han foreløpig har lyktes.

– Du venter bare på at marerittet skal komme og brenne deg, sier han.

Men med hjelp fra naboer og brannmannskapene med helikopter klarte de å stagge flammene da de var 500 meter unna eiendommen.

– Vi kommer til å holde oss her, med øynene oppe, fordi vi vet ikke om det kommer til å blusse opp igjen, sier han.

Nye landsbyer tømmes

Hellas er rammet av skogbranner den samme uken som FNs klimapanel presenterte en rapport som skisserer at 1,5 graders oppvarming av kloden skjer i samtlige hovedscenarioer – noe som betyr mer ekstremvær med flom, hetebølger og skogbranner.

SVARTSVIDDE TRÆR: Slik ser det ut på deler av Evvia etter de mange skogbrannene. Foto: Michael Varaklas / AP

Selv med massive og svært raske kutt vil den globale oppvarmingen trolig nå 1,6 grader rundt 2050. Utviklingen vil sannsynligvis går raskere enn IPCC har anslått tidligere.

Hetebølgen og den massive skogbrannfaren i Hellas har fått myndighetene til å evakuere nye områder. Nå tømmes disse landsbyene:

Chrysochori, Thermal Springs, Loutra, Litharos, Agioneri, Parnassos, Ochthia, Aetorachi, Kalliani, Doxa, Toumpitsi, Melidoni, Paleochori, Pyrris, Agios Ioannis, Lotis, Liopera Kasraki, Lodorai Kasraki.

Meteorologene har meldt om regn de neste dagene på både Peloponnes og Evvia, noe som kan hjelpe arbeidet med å slå tilbake flammehavet.

NEDBRENT: Slik ser det ut inne i en nedbrent bygning i landsbyen Kastri på Evvia tirsdag. Foto: Angelos Tzortzinis, AFP

Brannmannskaper fra flere europeiske land har dratt til Hellas for å hjelpe med å bekjempe de mange skogbrannene i Hellas. Helikoptre har vannbomber skogbranner nær Istiaia på øya Evvia – som er hardest rammet.

Så langt er det satt inn omkring 850 brannmannskaper og rundt et dusin helikoptre.

Tusenvis er evakuert. De har blitt hentet med ferger i all hast og mange vet ikke om hjemmene deres fortsatt står.

Katastrofen som har rammet Hellas har fått statsminister Kyriakos Mitsotakis til å beklage.

– Vi har kanskje gjort alt som var menneskelig mulig, men i mange tilfeller var det ikke nok, sa han på mandag.

Flere andre land kjemper også mot det samme som Hellas: Tyrkia, Italia, Sibir i Russland og deler av Canada har opplevd store skogbranner.