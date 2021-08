FRP-LAND: Sylvi Listhaug gjør det svakere på målingene enn valgresultatet i 2017. Nå håper hun tydelig motstand mot bompenger kan berge partiet to mandater.

Firkantdrama på Møre: Listhaug kan bli eneste Frp-er

SYKKYLVEN/ÅLESUND (VG) Fire partier kjemper om syv direkte stortingsplasser i Møre og Romsdal. På VGs ferske måling har Sylvi Listhaug sisten og blir eneste Frp-representant fra fylket.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tre uker før valgnatten ligger det an til et hårfint drama om sistemandatet fra Møre og Romsdal.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp får alle mellom 16 og 19 prosents oppslutning på en fersk meningsmåling utført av Respons Analyse for VG.

Siden forrige valg har fylket mistet en stortingsplass på grunn av befolkningsutvikling, og partiene må ved valget kjempe om åtte mandater istedenfor ni som i dag.

Samlebetegnelse «Andre» Fordelingen til samlebetegnelsen «Andre» er slik i denne målingen: 2,1 til Demokratene, 0,9 til Industri- og næringspartiet, 0,9 til

Partiet De Kristne, 0,3 til Pensjonistpartiet, 0,3 til Liberalistene, 0,3 til Piratpartiet og 0,3 til Alliansen. Vis mer

Frp ligger foreløpig sist og får bare en representant på VGs måling, Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Vi skal ha to inn fra Møre og Romsdal, slår hun fast, etter å ha sett VG-målingen.

– Her ser vi at det er ekstremt tett løp, og at det er tett i toppen. Vi må stå på inn mot valget.

Forskjellen mellom de fire partiene er innenfor feilmarginen.

Listhaug tror regjeringsslitasje kan ha kostet Frp-noen prosentpoeng, og tror særlig kampen mot bompenger skal berge dem to mandater i hjemfylket.

Hun trekker blant annet fram Møreaksen, et samferdselsprosjekt mellom Ålesund og Molde til 20 milliarder, som hun omtaler som «stormannsgalskap».

– Sunnmøringer er ikke glad i å betale bompenger, for å si det sånn. Men med partiene på venstresiden så vil de få bompenger i pose og sekk, sier Listhaug.

Håper på Høyre-gull

Høyre ligger an til å miste ett av tre direkte stortingsplasser etter en nedgang på hele 6,3 prosentpoeng siden 2017-valget.

Men selv om annenkandidat Vetle Wang Soleim (28) er inne på VGs måling er marginene små. På fergekaia i Sykkylven på Sunnmøre kjemper han for sitt politiske liv med potetgull.

fullskjerm neste RETT HØYRE: Vetle Wang Soleim (28) fra Smøla på Nordmøre bruker lange dager på bedriftsbesøk, valgstand og ferjeaksjoner for å bevare stortingsplassen. Nettene tilbringer han i sin Erna-vogn. Han er inne på VGs måling. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

De fleste som står i fergekø takker ja til gratis «Høyre-gull», men ikke alle vil stemme på ham likevel.

Trailersjåfør Fredrik Eliassen (26) sier at han skal stemme på Frp. Aslak Krokfoss som bor i Ørskog – Listhaugs hjembygd – sier at han skal stemme på et av de røde partiene.

– Jeg jobber med flyktninger og er opptatt av integrering, sier han.

Få Høyre-velgere

Heller ikke i Ålesund sentrum treffer VG mange blå velgere i det tradisjonelt svært blå fylket.

Advokat Bjørn Kristian Hove (69) fra Ålesund sier at det er på tide med endring. Han lufter sin irske setter foran advokatkontoret og sier at han bryr seg om å få ned forskjellene og klimasaken.

– Vi trenger regjeringsskifte, sier han.

Karin Augusta Longva (45) vil stemme Rødt fordi de er mot vindmøller på land, mens student Christina Blekeli (23) er opptatt av maritim næring og studentpolitikk og stemmer blått.

fullskjerm neste ADVOKAT: Bjørn Kristian Hove møtte VG i Ålesund sentrum sammen med hunden. 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes

Høyre: Farlig for arbeidsplassene

Soleim sier at Høyre må være enda tydeligere i forsvaret av EØS-avtalen i fylket for å vinne tilbake velgere.

Han viser til at tre rødgrønne partier – Sp, SV og Rødt – vil bytte ut dagens EØS-avtale. Ifølge VGs nasjonale sjokkmåling denne uken må Ap, Sp og SV nå søke flertall hos enten Rødt eller MDG.

Aps Åse Kristin Ask Bakke (25) sier til VG at velgerne i fylket ikke trenger å frykte for EØS-avtalens fremtid.

– Mange er opptatt av EØS-avtalen i et industrifylke som vårt. Det er Ap også. Vi er garantisten for en EØS-avtale hvis vi går i regjering, svarer Bakke.

Se bildene fra Høyre-valgkamp i motbakke:

fullskjerm neste PÅ HILS: Politimester Ingar Bøen er svært fornøyd med regjeringens politireform. Han sier at politidistriktet er bedre bemannet og har bedre beredskap enn før den såkalte «nærpolitireformen» ble iverksatt. 1 av 9 Foto: Hallgeir Vågenes

