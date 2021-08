Studentene i Oslo fikk den største andelen av potten. Her fra fadderuka i hovedstaden i fjor.

Disse studentene får mest

Tidligere i sommer fikk studentene 40 millioner kroner ekstra fra staten, blant annet til fadderuker. Men ikke alle millionene ender der - ennå. Sjekk hvilke studenter som får mest.

Av Ivar Brandvol

– Disse midlene har ikke DebutUKA, fadderordningen i Tromsø, sett noe til. Vi skulle gjerne blitt tildelt mer støtte om dette var mulig, slik at vi kunne betalt for flere arrangement og aktiviteter for de nye studentene, faddere og frivillige under DebutUka, sier fadderleder Tobias Hjermann.

Fadderleder Tobias Hjermann.

Studentsamskipnaden i Tromsø bekrefter at de ikke har fordelt noen midler til fadderuka per nå. Tromsø fikk totalt 2,4 millioner av den nasjonale potten.

– Pengene kom 24. juni og de skal gå til lavterskeltilbud, foreninger, fadderuke mm. Vi jobber med å utarbeide en god plan i samarbeid med studentforeninger, studentpolitikerne og UiT. Vi har ikke noe faktisk eller praktisk å vise til på dette tidspunktet, men jobber med saken, skriver kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo i en e-post til VG.

Tromsø

Bevilget 40 millioner

I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 40 millioner kroner ekstra til studentene i vår. Meningen var at de blant annet skulle styrke fadderukene, etter pandemien. Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) tok til orde for at pengene kunne brukes til en ekstra fadderuke.

– Det er viktig at de som kanskje ikke har fått mulighet til å få seg venner og bli en del av det sosiale felleskapet får en ny sjanse. Derfor mener jeg det bør legges til rette for at også andreårsstudentene blir inkludert i fadderuken til høsten og kan få en ny start til høsten. Det kan disse pengene bidra til, sa Henrik Asheim den gang.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

De fadderstyrene VG har vært i kontakt med, har ikke hatt kapasitet eller økonomi til å arrangere en ekstra uke. Ei heller i Tromsø:

– Fjorårets studenter får tilbud gjennom å være fadder, men det er absolutt en givende og ansvarsfull erfaring når man tar på seg dette viktige vervet, forsikrer fadderleder Tobias Hjermann.

Oslo-studentene fikk 10 millioner

SiOs prosjektleder for tiltaksmidlene, student Kjersti Aabrekk.

Studentsamskipnaden i Oslo har fått mest, totalt 10 av de 40 millionene. Noe er gått til fadderuker, men mye går til videre arbeid for studenter utover høsten, opplyser prosjektleder Kjersti Aabrekk:

– Flere læresteder har også fått midler til fadderukene, og til å utvide dem, presiserer Aabrekk.

– Vi har også en egen aktivitetsgruppe skal ha aktiviteter under fadderuken, hovedsakelig rettet mot de som ikke har fått en fadderuke. Målet er at det skal være et godt sosialt tilbud for studentene gjennom høsten også.

Stavanger: Ansatte studenter til fadderuka

– Vi har valgt å ansette prosjektledere fra de ulike tilslutningsskolene som hører inn under SiS. Disse planlegger aktiviteter både i fadderuka og videre ut over semesteret, basert på en spørreundersøkelse blant studentene. Hovedtyngden av aktivitetene vil foregå etter at fadderuken er over, sier avdelingsdirektør Arve Kristiansen ved Studentsamskipnaden i Stavanger.

Slik ble millionene fordelt