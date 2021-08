Foto: Håkon Sparre / ## NMBU digitalt bildearkiv ##

FHI snur om student-vaksiner ved universitet

FHI lovet egne studentkvoter med vaksiner, men droppet ordningen fredag. Det fikk både rektor og kommuneoverlege til å reagere. Nå snur FHI i alle fall ved ett universitet.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi hadde opprinnelig bestilt 4900 ekstra doser gjennom student-ordningen til FHI. Vi ble bekymret da ordningen brått ble avviklet. Vi ville fått for få doser til egne innbyggere. Nå er vi lettet og glade for at FHI har snudd, sier kommuneoverlege i Ås Ådne Dæhlin.

I tillegg til egne innbyggere, har han ansvaret for 6500 studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Kommuneoverlege Ådne Dæhlin Foto: Privat

FHI bestemte seg for å avvikle studentordningen da det ble kjent at Norge fikk en million ekstra doser fra Polen, fordi de mente at alle dermed ville få tilstrekkelig doser uansett studenter eller ei.

– For små kommuner med mange studenter, slik som Ås, ville det skapt trøbbel, understreker Dæhlin.

I løpet av tirsdagen har han fått bekreftet fra FHI at de likevel skal få en «studentkvote».

– Dette gir oss mulighet til å både vaksinere studenter og egne innbyggere i raskt tempo, sier han.

Rektor ved NMBU, Curt Rice. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rektor Curt Rice reagerte også sterkt da ordningen først ble avviklet:

– FHI sier med dette at antall mennesker som en kommune har ansvar for, ikke lenger skal være relevant i tildeling av antall doser. Det er en dramatisk endring i politikken og vi stiller oss fullstendig uforstående til det, sier Curt Rice.

Studentleder Ina Maria Finnerud ba FHI vurdere praksisen på nytt:

– Spesielt tenker jeg på førsteårsstudentene, som er en ekstra utsatt gruppe, sia Finnerud.

FHI lover nok doser

Avdelingsdirektør ved FHI, Are Stuwitz Berg, lover at kommunene skal få nok doser:

– Kommuner som trenger ekstra doser til studenter, kan fortsatt få dette ved behov. Men det er riktig at vi har sagt at vi ikke sender dette ut til alle studiekommuner gitt den nye og veldig store leveransen som kommer til alle kommuner i akkurat de ukene det var planlagt å sende ut doser til studentene, sier han.

Han legger til at Folkehelseinstituttet gjerne hører gjerne fra studiekommuner som mener de fortsatt trenger ekstra doser til studentene.

– Studentene skal fortsatt få dose to der de studerer, og kommuner skal få nok til både studentene og den øvrige befolkning.