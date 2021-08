Taliban har tatt makten - dette betyr det for asylmulighetene i Norge

At Taliban har tatt makten i Afghanistan, betyr ikke nødvendigvis at det blir enklere for afghanere å få opphold i Norge. For UDI ser ikke på hvem som styrer, men hvor stabilt landet er.

Av Oda Leraan Skjetne

Kaoset råder fortsatt ved flyplassen i Kabul, med horder av desperate mennesker som prøver å komme seg ut av landet etter myndighetens fall.

Norge har sluttet å sende afghanere tilbake til landet, fordi situasjonen er så uoversiktelig. Men hvem som styrer, er egentlig ikke det som betyr noe for utlendingsdirektoratet (UDI).

– For de aller fleste asylsøkerne er det den generelle sikkerhetssituasjonen som avgjør, ikke hvem som styrer, men hvorvidt det i tilstrekkelig grad er fred og stabilitet i landet, sier UDI-direktør Frode Forfang til VG.

Sikkerhetssituasjonen som avgjør

UDI-toppen påpeker at de aller fleste afghanere som har fått opphold i Norge, har fått det på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet, ikke fordi de har et individuelt behov for beskyttelse mot Taliban.

- Det at Taliban har tatt over, betyr ikke nødvendigvis at det blir enklere å få opphold i Norge?

- Ikke automatisk, det kommer an på hvordan Taliban opptrer og hvordan sikkerhetssituasjonen er. Det vil alltid kunne være enkeltpersoner som har behov for beskyttelse uansett, men for det store flertallet av asylsøkere vil det være den generelle sikkerhetssituasjonen som vil ha stor betydning for hvordan vi vurderer behovet for beskyttelse, svarer Forfang.

- Så egentlig, hvis Taliban klarer å skape et mer stabilt Afghanistan, sikkerhetsmessig, enn det man har hatt de siste årene, så vil man kunne returnere flere?

– Hvis det blir utviklingen, betyr jo det at behovet for beskyttelse blir mindre for veldig mange av dem som søker, ja, det er riktig. Men vi trekker ikke noen konklusjoner på det nå, dette er ting vi skal vurdere og som vi må se an, hvordan utviklingen blir, sier UDI-direktøren.

NY VURDERING: Norge returnerer ikke afghanere som har fått endelig avslag på asylsøknaden nå. Alt er satt på vent, til en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen er på plass, påpeker UDI-direktør Frode Forfang.

Hvem er UDI? Det er utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknader om beskyttelse (asyl), familieinnvandring og opphodstillatelser for å arbeide og studere i Norge. Vis mer

Da Taliban sist hadde makten i Afghanistan, før invasjonen i 2001, ble de beryktet for et strengt juridisk system med dødsstraff, offentlige henrettelser og brutale avstraffelser.

– Ingen som risikerer den type avstraffelse vil bli returnert til Afghanistan. Det er noe som vurderes individuelt, sier Forfang, men understreker:

– Det er sikkerhetssituasjonen og stabiliteten i landet som er det viktigste som vurderes, ikke om landet er demokratisk eller har et styresett som er positivt sett med europeiske øyne, det er ikke avgjørende. Det er sikkerhetssituasjonen for de fleste som er avgjørende, påpeker UDI-direktøren.

Høyst mulig at returstansen forlenges

Norge returnerer også asylsøkere til Iran, for eksempel, dersom asylmyndighetene mener de ikke har individuelt behov for beskyttelse. Syria har derimot vært et av landene ingen asylsøkere sendes tilbake til, i lang tid, på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Det er altså ikke det at akkurat Taliban var i ferd med å ta over, som gjorde at returene til Afghanistan ble stanset i sommer, men at konflikten eskalerte og situasjonen var uforutsigbar.

– Det som er grunnen til at vi ikke returnerer noen til Afghanistan nå, er at situasjonen er uoversiktlig. Vi vet ikke nok om hvordan situasjonen vil være, sier UDI-direktøren.

- Mest sannsynlig vil vel returstansen bli forlenget ut over 15 september?

- Den er foreløpig satt til 15 september, men det er høyst mulig at det vil bli forlenget, bekrefter UDI-direktøren.