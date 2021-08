PARKTUR: Erna Solberg og Trude Drevland tok en tur i Nygårdsparken da Høyre åpnet valgkampen i Bergen denne helgen.

Erna Solberg: − Vi skal ikke glemme de demente, vi skal hjelpe dem

BERGEN (VG) Statsminister Erna Solberg møtte lørdag sin venninne Trude Drevland. Og lovet et løft for demente.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den tidligere profilerte Høyreordføreren i Bergen, Trude Drevland, stilte opp da statsminister Erna Solberg valgkampbesøkte den vestlandske hovedstaden.

Drevland sto nylig frem i VG og fortalte om sin frykt for å bli dement, blant annet fordi hennes bror og to andre nære familiemedlemmer ble det.

Erna Solberg kunne gi sin venninne en god demensnyhet:

– Høyre skal i neste stortingsperiode utrede og innføre et eget pakkeforløp for diagnostisering og oppfølging av demens, sier statsministeren til VG.

– Fantastisk

Pakkeforløp betyr at en pasient som utredes for demens, skal, uansett hvor du bor i landet, sikres et konkret behandlingsopplegg med tidsfrister - uten ventetid.

– Vi skal ikke glemme de demente, vi skal hjelpe dem, lover Solberg.

HAR EN PLAN: Erna Solberg forteller Drevland om sine demensplaner.

Pasienter med blant annet kreft er i dag sikret en slik oppfølging som pakkeforløp gir.

– Vi gjør det fordi demens er en stor utfordring for en stadig økende gruppe eldre. Vi vet at antallet eldre vil gå kraftig opp i årene fremover og at antallet demente vil øke dramatisk, sier Erna Solberg.

– 240 000 vil bli demente

Hun sier at tall fra Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse viser at 101 000 personer i Norge lever med demens i dag.

– Det er 25 prosent høyere enn det som er anslått tidligere og utgjør nesten 15 prosent av befolkningen over 70 år. I 2050 anslår de at tallet vil øke til 240 000 personer, sier statsministeren.

TRIKS: Trude Drevland forteller om sine triks for å holde demensen på avstand.

Hun sier at det er viktig å forberede seg for denne økningen.

– Med den store økningen må vi bruke tiden godt til å bygge en demensomsorg som er rustet for dette, både for hjemmeboende og for de med behov for sykehjem.

– Lever uten diagnose

Hun sier det ikke bare er vanskelig for dem som rammes.

– Det er også svært vanskelig for de pårørende. Vi vet at mange lever for lenge med demens før de får diagnosen. Og vi vet at personer med demens får ulik oppfølging avhengig av hvor i landet de bor. Derfor vil vi innføre et pakkeforløp, for å sikre god behandling for alle.

– Umyndiggjort

Hun legger til:

– Vi vet at flere med demens opplever at de blir umyndiggjort og at andre tar avgjørelser på vegne av dem. Vi vet også at mange av dem ønsker å oppleve mer mestring og å fortsatt kunne være seg selv. Vi tror at vårt nye tilbud vil gi dem den friheten og tryggheten, sier Solberg.

les også Ny Alzheimersforskning: Hittil ukjent faktor kan gi økt risiko

Helseminister Bent Høie lanserte i desember Demensplanen 2025, som en del av regjeringens «Pårørendestrategi».

– Vi vil forsterke denne satsingen gjennom å innføre eget pakkeforløp i neste stortingsperiode.

– Uten unødvendig ventetid

– Hvordan skal det gjennomføres i praksis?

– Pakkeforløp skal sikre at pasienter og pårørende få et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Hun sier at pasienten skal få mer innflytelse på behandlingen, og at den skal evalueres underveis.

– Pakkeforløp bidrar til at færre pasienter opplever at de er kasteballer i systemet. Målet er raskere diagnostisering og bedre behandling.

Drevland er utdannet i geriatri

Drevland har ekspertise.

– Jeg var med å starte en av Norges første demensavdelinger. Ikke så mange vet det, men jeg jobbet i 25 år i eldreomsorgen og har spesialutdanning i geriatri:

– Jeg har det altså som fag og som bekymring, så dette kan jeg noe om. Dette gleder mitt hjerte så inderlig og det hadde jeg sagt uavhengig av hvem som kom på det.

– Demens er så mangt

Hun sier det kommer en demensbølge.

– Demens er så mangt og det er mange forløp. All er redd for at en skal bli preget av det.

– Mange lever også lenge og godt med noen typer demens. Hvordan du skal leve videre er helt avhengig av grad og diagnose.

TRIKS: Trude Drevland sier hun bevisst treffer minst 20 mennesker hver dag, og prater med dem, for å trimme hjernen.

– Det er ikke bare livsviktig for dem som får demens, men også for ektefelle og barn, ja hele familien.

Drevlands tips

– Du fortalte at du gjør småsjekker i hverdagen: Er det sånn som å bekrefte at du husker hvor du la husnøklene dagen før?

– Nøklene eller mobilen har jeg aldri kontroll uansett. Nei, det dreier seg om å holde liv i denne her, sier hun og peker på hjernen:

les også Skilegende Magne Myrmo: – Jeg må bare akseptere at livet er blitt sånn

– Sørge for at jeg kommer meg ut og treffer mennesker og være aktiv. Og å følge med på nyheter og det som skjer i verden. Du kan ikke sette deg ned og dø hen.