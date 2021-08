FORLIK: Kunnskapsminister Guri Melby (V) og Akademiet skole i Kristiansand.

Melby refses av opposisjonen etter skoleforlik

I sommer inngikk staten er forlik med skolekjeden Akademiet etter flere år med gransking. Det reagerer Rødt og SV kraftig på. – En vits, sier Bjørnar Moxnes.

9. juli i år ble det inngått et forlik mellom staten og den private skolekjeden Akademiet. Dermed ble det slutt på konflikten om skolens økonomiforvaltning som har pågått i flere år.

– Det er bittert å se hvordan velferdsprofitøren slipper så billig unna. Dette forliket er en vits, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Saken går tilbake til 2010 og 2011 da Utdanningsdirektoratet mente at privatskolene handlet med selskaper som står skolene nær og at de foretok skjulte overføringer av midler til eierne.

Sommerens forlik innebærer at granskingen i denne saken slutter.

Det reagerer også nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes på.

– Det er veldig rart at de nå har inngått et forlik hvor de sier at de lover at de ikke skal komme til bunns i saken, sier han.

MILLIONER PÅ AVVEIE: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tror at det kan være millioner av offentlige penger som har havnet i private lommer.

– Potensielt millioner på avveie

Partiet har fulgt saken nøye sier han, og de ble overrasket da de så at staten stoppet tilsynet.

– De har ikke bare gjort dette med Akademiet, men andre også. Det betyr at det potensielt er mange millioner med offentlige penger som har havnet på avveie i private lommer, og som nå statsråden har inngått et forlik om at man ikke skal drive tilbake, sier Fylkesnes.

Han mener at det ikke ville vært inngått et forlik om det var snakk om penger fra for eksempel NAV som var kommet på avveie.

– Jeg forstår det ikke. Det er helt uforståelig at offentlige penger på avveie ikke blir gransket. Det går på tilliten løs, sier han.

Skolene saksøkte staten

Forliket innebærer at alle forhold knyttet til tilsyn med skolenes økonomiforvaltning i perioden 2010–2014 er endelig avgjort, skrev Kunnskapsdepartementet i en pressemelding i sommer.

Departementet legger til at skolen har vist en konstruktiv vilje til å innrette sin praksis i samsvar med regelverket. Staten gjennom Utdanningsdirektoratet krevde tilbakebetaling av statstilskudd, blant annet fordi de mente det var kjøpt utstyr til overpris.

I 2011 kunne VG avsløre at statsstøtte til flere videregående skoler i Akademiet-systemet, ikke ble brukt på elevene. Dette til tross for det krystallklare kravet fra Kunnskapsdepartementet.

EN VITS: Bjørnar Moxnes (R) reagerer på at staten har inngått et forlik med Akademiet.

Konflikten har gått i rettsvesenet siden 2015, da Akademiet-skolene gikk sammen om et søksmål mot staten.

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet og å kunne se fremover. Nå kan vi bruke enda mer tid og krefter på å utvikle skolene, sier markedsføringssjef Siri-Kristin Jensen i Akademiet.

Akademiet drifter ifølge egne nettsider ti videregående skoler og to grunnskoler.

Fornøyd med forliket

Statssekretær Grunde Almeland (V) viser til at saken har krevd store ressurser fra både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Han mener det derfor var riktig å inngå et forlik nå.

– Alternativet til et forlik ville ha vært fortsatt langvarige prosesser både i forvaltningen og domstolene, hvor store ressurser fortsatt ville vært bundet til denne saken, fremfor andre potensielle tilsyn, sier Almeland.

Han mener forliket innebærer flere viktige punkter.

– Det langvarige tilsynsprosessen, og flere rettssaker mellom staten og skolene, har tydelig vist at staten håndhever økonomiregelverket og utbytteforbudet i friskoleloven på en fast måte. Forliket innebærer klare forpliktelser for skolene.

Forliket innebærer blant annet at Akademiets eiere må avstå fra å søke om godkjenning av nye skoler i en periode på 18 måneder. I tillegg må skolekjeden trekke tilbake flesteparten av søknadene om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler.

– De forholdene man har ført tilsyn med er i det store avklart, og staten har i retten vunnet frem med sitt syn på alle sentrale punkter. Når saken er såpass klar, mener vi det ikke er formålstjenlig å fortsette å kontrollere forhold som ligger langt tilbake i tid, sier Almeland.

Forliket innebærer at eventuelle nye tilsyn av Akademiets virksomhet hovedsakelig skal dreie seg om forhold fra 2020 og fremover.

AVSLUTTER INNSYN: Den private skolekjeden Akademiet har skoler flere steder i Norge. Her i Drammen.

Dyr prosess

Saken har vært dyr for forvaltningen. Utdanningsdirektoratet har i perioden 2012–2021 brukt omtrent tolv årsverk til arbeid med Akademiet-tilsynet. I samme periode har direktoratet brukt over en millioner kroner til innleid økonomisk og juridisk bistand fra eksterne aktører.

Kunnskapsdepartementet har i tillegg benyttet ett til to årsverk til klagebehandling som følge av tilsynet med Akademiet-skolene.

Moxnes mener man har fått lite igjen for pengene som er brukt på saken.

– Dette er fellesskapets midler som skulle gått til elevens beste, sier han og legger til:

– Det er også fellesskapets midler som er brukt på 14 årsverk og tilsyn i saken. Det er en helt vanvittig bruk av innbyggernes skattepenger og resultatet er et forlik som er en vits.