VOTTER, PENGER OG BLOMSTER: Større velkomstgave til livet kan man vel knapt få fra en kommune. Her viser Pedersen fram et par heim-strikka votter som også overrekkes familien.

I Bø får alle nyfødte babyer 50.000 kr. Håvard er først ut

BØ I VESTERÅLEN (VG) Ordfører Sture Pedersen håper på babyboom i Bø – og blar fram en feit seddelbunke for hver nyfødte baby.

«Norges Monaco», Bø i Vesterålen, tiltrakk seg millionærer fra øst og vest - og kanskje først og fremst sør - da de i 2019 skrudde ned formuesskatten.

Nå er det vanlige folks tur til å bli lokket til Norges eget skatteparadis. Bø har nemlig innført en klekkelig pengepremie for hver nyproduserte bøfjerding, i håp om å lokke til seg familier i etableringsfasen:

50.000 kroner.

Det er beløpet kommunen blar opp per barn som fødes i kommunen.

– Det er dyrt å etablere seg, så da hjelper vi litt på vei, kan du si, sier ordfører Sture Pedersen, tydelig tilfreds med sitt siste stunt.

Det radikale baby-subsidiet ble vedtatt under budsjettbehandlingen til kommunestyret i desember. Forslaget sto ordfører Pedersen for selv, som er en av landets mest populære Høyre-ordførere med rent flertall og 57 prosent oppslutning i kommunen.

fullskjerm neste HUMØRSPREDER: Sture Pedersen skrøner og flirer høyt - både av andres vitser og sine egne. 1 av 2 Foto: Helge Mikalsen / VG

Impulsiv ordfører

I tillegg lover han at kommunen skal tilby landets «billigste og beste» barnehage.

– Snittprisen på barnehageplass på landsbasis er 3.000 kroner per måned. Hos oss skrur vi ned prisen til 1.500 kroner i måneden. Den prisen skal enda lenger ned. Ikke nok med det, vi lover barnehageplass på dagen, sier ordføreren.

– Jeg er en impulsiv ordfører som liker at ting skal skje, sier Pedersen.

Ingen overdrivelse, vil noen kanskje bemerke.

PASS PÅ: Det er glatte veier i Bø på vinterstid. Da må man kjøre etter forholdene, hvis ikke kan det gå galt. Det fikk en viss kommunalminister erfare for et par uker siden.

– Produsere en unge til?

Sture Pedersen møter VG på en kafé for å snakke om det siste av sine sprelske stunt for å få flere unge innflyttere. Men allerede før han har rukket å sette seg ned, glipper det befolkningsvekst-propaganda ut av han, til den ansatte på kafeen:

– Du, si mæ, er dere snart i gang med å produsere en unge til? spør han forventningsfullt.

– Æ har gjedd dæ to stykk! Det får holde, smeller det tilbake fra over kassen, før både ordfører og baristaen flirer hjertelig og høylytt.

Pedersen strammer seg opp, og forklarer alvorlig hvorfor de har innført pengepremien på unger i Bø. De har fått kapital og vilje til utvikling i kommunen – men mangler nok arbeidskraft. Kommunen på 2.500 personer har klart å stanse befolkningsnedgangen. Nå vil de at pilene skal peke oppover.

SPRØTT: – Å bli mor er helt sprøtt. Det er det rareste, villeste og mest fantastiske jeg har vært med på noen gang, sier Marianne Sund. Her med far Ørjan Kvamme og lille Håvard.

Innflyttere

Vestlendingen Ørjan Kvamme (31) og hedmarkingen Marianne Sund (31) representerer det aller beste ordføreren vet om: innflyttere.

Paret flyttet til Bø for et par år siden. Her har de overtatt et hus etter Kvammes bestemor.

1. februar klokken 10.38 ble de to foreldre til en liten Bø-væring: Håvard.

Paret blir dermed de første som får 50.000 kroner fra kommunen. Pengepotten var for ordens skyld hverken påtenkt eller vedtatt av kommunen før Sund var langt ut i svangerskapet.

– Om det fungerer for å få flere barnefamilier, vil tiden vise. Det hadde vært veldig fint for oss om det kom flere barnefamilier til Bø, så litt utradisjonelle forsøk synes jeg er positivt, sier den nybakte moren, og legger til:

– Jeg blir veldig glad om flere enn meg blir lurt opp hit.

LITEN BØFJERDING: Bø har blitt kjent som «Norges Monaco», etter at flere millionærer flyttet til kommunen på grunn av Norges laveste formuesskatt. Med 50.000 kroner på konto er nyfødte Håvard bare 950.000 kroner unna å bli millionær selv.

Kvamme er ikke i tvil om at det er en liten nordlending de har fått i hus:

– Han er ikke redd for å si ifra, det kan vi vel slå fast allerede nå.

Familien som nå har blitt til tre bor med havørn og havgap som nærmeste nabo.

– Jeg synes alt været, nordlyset og dyrelivet er spennende. Vi ser masse ørn og nise. Det har jeg ennå ikke blitt helt vant til, sier Sund.

Både pengegaven og lave barnehagepriser er kjærkomment for foreldrene. Likevel er de enige med ordføreren om hva som er viktigst:

– Mye viktigere for oss enn de pengene, er om de kan lure enda flere folk hit. Vi bor jo her uansett, sier hun.

TO BLITT TRE: Ørjan Kvamme og Marianne Sund har med Håvard blitt en familie på tre. Ordføreren er villig til å prøve det meste for å få enda flere barn til kommunen.

Blar opp for hvert barn

Ordføreren sier at de har tenkt nøye igjennom den nye ordning.

– Den er jo veldig målbar. Vanligvis har vi rundt 20 fødsler i året. Så får vi evaluere ordningen om et par år, og se om tallet er gått opp.

Pengene overføres fra kommunen til en konto i babyens navn. Dermed slipper foreldrene å skatte av hele beløpet.

For å unngå fødselsturisme, og sørge for at folk faktisk blir boende, så får barnet og foreldrene 25.000 kroner ved fødsel og 25.000 kroner på toårsdagen.

– Hva hvis man får tvillinger?

– Da blir et 100.000, svarer Pedersen kontant.

– Enn trillinger?

– 150.000 kroner. 50.000 per unge, så er det bare å legge sammen.

MÅ DU KOMME UT OG HILSE PÅ VG! Sture Pedersen introduserer alle på kontoret etter tur med kallenavn og skrøner. «Her inne sitter pengebingen» sier han om økonomisjefen. «Må du komme ut og hilse, Liv Karin!». På dagtid er hun barnehagesjef og på kveldstid flipper hun boliger, påstår ordføreren.

Norges Monaco

Samtidig som Bø i Vesterålen er i vinden har både Bjørn Dæhlie og en millionær til nylig meldt flytting fra kommunen.

Pedersen avviser likevel bestemt at det er snakk om noen millionærflukt fra Bø.

– To stykker har jo allerede flyttet?

– Ja, og tre har flyttet til. Og de er mye rikere enn de som har flyttet – de blir bare smågutter i sammenligning, sier den eksentriske ordføreren, og trekker fram oppdrettsmilliardær Ola Braanaas som nylig flyttet til kommunen.

INNFLØTTAR-KONJAKK: Alle som flytter til Bø kan banke på ordførerens kontor og få seg et glass med innfløttar-konjakk med ordfører Sture Pedersen. – Det må du ikkje skriv!, sier han. Vel vitende om at vi kommer til å skrive det.

Sture-show

Sture Pedersen er ingen enkel mann å intervjue. I løpet av fem minutter har tre personer tatt kontakt på telefon for å få hjelp med Bø-relaterte problemstillinger:

En person tatt kontakt for å be om hjelp med å finne bosted – den andre i dag.

Ordføreren i Hadsel har tatt kontakt om et prosjekt de samarbeider med. Pedersen skrøner, og påstår at han har fått på plass aksjonærer for en privat flyplass i kommunen. Hadsel-ordføreren er sannelig ikke sikker på om det er tull eller alvor.

En næringsutvikler har tatt kontakt for å diskutere et nytt prosjekt.

– Er det noen som ikke tar kontakt med deg?

– Dette er ikke avtalt spill, jeg lover! Men sånn er hverdagen her, jeg prøver å hjelpe alle jeg kan, sier ordføreren.

– Har folk i Bø det bra, så har jeg det bra, sier han.