AVKLART: Stortinget tolker nå sin egen innsynsrett, og slår fast at regjeringen må utlevere det Stortinget ber om.

Stortinget avklarer: Regjeringen må gi innsyn i alt de ber om

Regjeringen må nå gi Stortinget innsyn i alle dokumenter som Stortinget ber om gjennom formelle vedtak. Dette gjelder også de topphemmelige regjeringsnotatene.

Tirsdag ettermiddag kom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite med det som kan være en endelig avklaring på en årelang dragkamp, mellom Stortinget og ulike regjeringer, om innsyn.

– Dette er historisk, sier Lubna Jaffery (Ap), som er første nestleder i komiteen.

– Komiteen slår nå enstemmig fast at Stortinget med vedtak i plenum kan be regjeringen om å utlevere ethvert dokument til Stortinget. Jeg er veldig glad for at alle partiene i komiteen står samlet om dette, sier hun til VG.

Så sent som i fjor høst argumenterte juristene ved Statsministerens kontor for at Stortingets rett til innsyn i regjeringsnotater var «omstridt» og «uavklart», i en veileder til regjeringsapparatet.

Topphemmelige

Stortingets rett til innsyn er fastslått i Grunnlovens paragraf 75F, men det har vært lange diskusjoner om hvor langt innsynsretten går, og om den også skulle gjelde regjeringens mest følsomme og politiske dokumenter.

Regjeringsnotatene er den enkelte regjerings eiendom. De er så hemmelige at de blir fjernet fra departementene når regjeringer går av, slik at påtroppende statsråd ikke skal få tilgang.

I fjor høst ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utfordret av Bjørnar Moxnes (Rødt) til å gi sitt syn på innsynsretten.

Støre svarte da at «det finnes gode argumenter for at regjeringen bør kunne holde sine forberedende drøftelser internt. Dette er også bakgrunnen for at skiftende regjeringer gjennom flere tiår ikke har gitt innsyn i såkalte regjeringsnotater.»

Avslutter diskusjonen

Komiteleder Peter Frølich (H) sier til VG at innstillingen som nå er klar, avslutter en diskusjon som har gått i mange tiår:

– Det var lenge et dominerende syn i juridisk teori at Stortinget ikke hadde ubegrenset rett til innsyn. Men men i det siste har diskusjonen gått i motsatt retning, Nå slår komiteen fast at innsynsretten er absolutt, sier han.

Kontrolløren

Nå sier kontroll- og konstitusjonskomiteen enstemmig at det er kontrolløren og ikke den som kontrolleres, som bestemmer:

«Stortinget kan gjennom vedtak i plenum påleggje regjeringa ei konstitusjonell plikt til å utlevere eitkvart dokument som er i regjeringa, eller som den underliggjande forvaltninga har. Det gjeld òg forvaltninga sine dokument som er «interne» etter offentleglova, og regjeringsinterne dokument, som regjeringsnotat og embetsverkets faglege vurderingar.»

Skyhøy terskel

Men samtidig anerkjenner komiteen at regjeringen vil ha behov for å ha fortrolige notater, og legger derfor terskelen svært høyt for å kunne kreve innsyn.

Bare i ekstraordinære tilfeller der det er avdekket sterkt kritikkverdige forhold eller lovbrudd, og når innsyn er den eneste måten å klarlegge saken på, skal Stortinget kunne bruke denne hjemmelen, uttaler komiteen.

– Terskelen skal være skyhøy, sier Frølich.

– Det vil være et enormt inngrep i en regjerings innerste organ. Jeg kan bare se for meg tilfeller der man står overfor en stor skandale, kanskje opp til riksretts–nivå, sier han.