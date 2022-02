FØRSTE: Lederparet i Slettås ble felt utenfor ulvesonen i desember, og ulven som ble felt i Slettås-reviret lørdag, er følgelig en valp.

Ni av 28 ulv tatt ut på første jaktdag

Borgarting lagmannsrett ga fredag en kjennelse som tillater lisensfelling av ulv. Lørdag er totalt ni ulver så langt tatt ut i to revirer.

Av Eirik Wichstad

– Jaktlaget dro vel ut i ti-tiden også begynte drevet klokken halv elleve. Det gikk vel en times tid før ulven datt, sier talsperson for jaktlaget Ole Martin Norderhaug til VG.

Rundt førti jegere deltok på jakten i Slettås-reviret, der de i dag tok ut én ulv av kvoten på tre.

– Den ble tatt på cirka 60 meters hold og datt rett ned. Etterpå ble Statsforvalteren rutinemessig varslet før de kom ned igjen med dyret, forteller Norderhaug.

Årets ulvejakt skulle egentlig startet 1. januar, men ble utsatt da dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

Etter først å ha fått medhold i Oslo tingrett, tapte dyrevernsorganisasjonene neste rettsrunde i Borgarting lagmannsrett. Kjennelsen sørget for at jakten kunne starte i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Åtte ulv tatt ut

Etter at Statsforvalterne i Innlandet og i Oslo og Viken fredag utvidet kvoten med tre dyr, er det totalt gitt fellingstillatelse for 28 ulver.

I løpet av jakten lørdag ble det tatt ut ni ulver, ifølge Rovdyr.org, som er nettsiden til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som ønsker strengere rovdyrpolitikk i Norge.

Den første ulven ble felt i Slettås-reviret klokken 12.15.

I Hornmoen-reviret er det gitt tillatelse felling av åtte dyr. Alle ble tatt ut lørdag.

I Slettås-reviret er kvoten på tre dyr. Én av dem ble tatt ut lørdag.

I Bograngen-reviret er kvoten på åtte dyr.

I Rømskog-reviret er kvoten på ti dyr.

FØR JAKT: Jaktlaget i Slettås-reviret.

For Ole Martin Norderhaug handler jakten om å fullføre det som departementet har besluttet, sier han.

– Det handler om å gjøre den jobben på vegne av storsamfunnet, sier Norderhaug.

– Kombinert med en interesse for jakt, legger han til.

Norderhaug, som selv bor i ulvesonen, avfeier at frykt er et motiv for å felle ulv.

– Jeg er vokst opp med at vi skal forvalte de naturgoder vi har rundt oss, sier Norderhaug.

Vurderer å anke

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond stiller seg sterkt kritisk til til fellingstillatelsene på ulv.

– Vi synes det er helt feil at det skal jaktes på ulv i ulvesonen der dyret skal ha et spesielt vern, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i Norge.

Denne helgen bruker hun sammen med NOAH, Foreningen våre rovdyr og advokater på å vurdere om de skal anke kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Andaur reagerer på at ulvejakten startet før de fikk anledning til å prøvde dommen høyere oppover i rettssystemet.

KRITISK: Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens naturfond i Norge, mener en utvidet jakttid vil være uholdbart.

Jakttiden er egentlig over 15. februar, men Norges jeger- og fiskerforbund ønsker å utvide jakttiden til 31. mars.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier ifølge NJFF at de nå skal vurdere søknaden om utvidet jakttid.

– Det er helt uholdbart, kommenterer Andaur.

– Paringstiden starter i disse dager, og det er også årsaken til at jaktperioden på ulv stanser 15. februar. Da har man et prinsipp om at man ikke skal jakte på dyr.

– Om klima- og miljøministeren velger å forlenge jaktperioden, viser det at han er mer opptatt av å skyte ulv enn å ha både beitenæring og ulv, sier hun.