KRITISERES: Andreas Holzweiler (t.v.), Maria Skappel Holzweiler og Susanne Holzweiler bak det norske merket Holzweiler la ut en stillingsannonse hvor arbeidet var ulønnet. Nå har de gjort endringer.

Norsk kleskjede etterbetaler praktikanter etter massiv kritikk

Holzweiler etterbetaler lønn til alle ulønnede praktikanter siden 2014.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder kleskjeden på egen Instagram.

Kleskjeden har vært i hardt vær etter at de lyste ut en stilling uten lønn.

Stillingen var en såkalt internship, hvor de lette etter en ulønnet praktikant for et halvår.

Da MinMote skrev om saken tidligere denne uken, uttalte Andreas Holzweiler at det hele var en feil.

– Det var en feil fra vår side som gjorde at denne konkrete stillingen ble utlyst ulønnet. Dette er veldig beklagelig, og vi vil forsikre oss om at dette ikke skjer igjen. Bransjen vår preges av tøff konkurranse og vi får svært mange søknader hvert eneste år fra kandidater som ønsker arbeidstrening, og mange av disse jobber hos oss i dag. I tiden fremover vil vi dobbeltsjekke og sørge for å tilby rettferdige økonomiske rammer til alle som jobber hos oss, i tillegg til en spennende arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø.

Det norske motemerket Holzweiler har gjort stor suksess de siste årene. De har åpnet egne flaggskipsbutikker, vist frem kolleksjonene sine under moteuken i København og til og med startet sin egen restaurant.

VG oppdaterer saken.