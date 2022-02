FORVENTER ÅPNING: Magnus Annweiler ved Blå har høye forventninger til morgendagens pressekonferanse.

Utelivet klar for åpning: − Forventer at alt åpnes opp

På utestedet Blå har de allerede bemannet opp for helgen i håp om positive nyheter ved morgendagens pressekonferanse.

Av Malene Birkeland

– Forventningene våre er veldig klare. Vi forventer at alt av tiltak som preger næringslivet ryker, sier markedsføringsansvarlig, Magnus Annweiler, ved Blå i Oslo.

Regjeringen har invitert til pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 10 lørdag. Ifølge VGs opplysninger vil munnbindpåbudet og meteren ryke.

Til VG bekreftet Støre fredag morgen at tidspunktet for gjenåpning nærmet seg, men ba samtidig om at folk feirer gjenåpningen med måte.

– Vi nærmer oss tidspunktet for å løse opp gjenværende tiltak, sa Støre.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre avbildet under en tidligere pressekonferanse om coronasituasjonen.

Annweiler sier at de allerede har måttet ta risiko ved å bemanne opp for helgen.

– Det er stor forskjell på hvor mange ansatte vi må være på jobb for å kunne håndtere 400 kontra 100 mennesker. Alternativet er at vi ikke kunne levert en trygg og god kveld til gjestene.

Han håper at meteren forsvinner og at det endelig blir dansing igjen.

– Det var mange ute sist helg, og da var det vanskelig med danseforbud og diffuse meterregler.

Til og med statsminister Jonas Gahr Støre slet med å holde meteren på bar forrige uke. Det fikk flere utelivsaktører til å reagere.

– Vi håper nå vi kan slippe opp helt og at folk endelig kan danse og nyte livet i en mørk årstid, sier Annweiler og legger til:

– Vi forventer at alt åpnes opp.

Håper tiltakene forsvinner

Dennis Hallberg er regionsjef for Heidis Bier Bar Bergen. Han forteller at to år med coronatiltak har preget driften.

– Det gjør at vi ikke kan drive konseptet vi vil drive. Vi skal jo ha full fest, men meteren gjør at vi har begrenset kapasitet.

Han har håper de siste tiltakene forsvinner i morgen.

– Vi har hatt normal bemanning hele tiden i tilfelle det kommer endringer på kort varsel.

– Håper dere det blir dansing i morgen?

– Selvfølgelig. Forhåpentligvis kommer det positive beskjeder i morgen.

– Nå må det snart være vår tur

For sjefene ved de store scenene er ikke entusiasmen fullt så stor.

Roar Gulbransen, daglig leder ved Rockefeller, sier de er utslitt av å vente på en eventuell gjenåpning.

– Vi tror ikke på det før vi ser det, sier han.

Gulbransen legger til at det for dem vil medføre at de faktisk kan begynne å planlegge arrangementer igjen.

DAGLIG LEDER: Roar Gulbransen, daglig leder ved Rockefeller.

– Det er ikke gjort på en halvtime på en lørdag.

Han legger til:

– Vi forventer at vi til slutt skal få drive vanlig drift vi og. Nå må det snart være vår tur.

Per Ole Moen, administrerende direktør ved Oslo Spektrum, sier at mange av arrangementene deres i første kvartal forsvant siden de måtte stenge ned i desember.

– Mange av arrangørene som hadde planlagt arrangementer i januar, februar og mars har utsatt eller avlyst.

Han er imidlertid positiv og håpefull til en eventuell gjenåpning:

– Det mest positive ved det er at det vil øke sannsynligheten for at de arrangementene som allerede er planlagt ikke flyttes på eller avlyses.