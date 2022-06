BORTKASTET?: – Mange lurer på om vaksiner beskytter mot long-covid eller om det er mindre long-covid etter omikron. Vi kan svare på dette, men har ingen midler til å gi slike svar, sier Arne Søraas, prosjektleder i Koronastudien.

Norsk corona-studie: − Har ikke penger til å drive den videre

De fôret myndighetene med informasjon under hele corona-epidemien. Nå sier forskerne at de ikke har penger til å drive studien videre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I over to år har nordmenn svart på coronaspørsmål i en av verdens største studier. 200.000 deltagere har fylt ut trekvart million spørreskjemaer og bidratt til viktig kunnskap om covid-19 pandemien i en av verdens største koronastudier.

Den norske Koronastudien i regi av Oslo universitetssykehus har løpende oppdatert oss om hvordan coronaen påvirker oss. Men nå er det slutt.

– Vi har ikke penger til å drive studien videre. Dermed får vi heller ikke brukt og analysert alle de innsamlende dataen vi nå sitter på, sier Arne Søraas, prosjektleder i Koronastudien og lege ved Oslo universitetssykehus.

SLUTT: 200 000 nordmenn har deltatt i studien som har samlet inn løpende info om corona. Nå blir infoen kan hende bare liggende og støve ned.

Jobber gratis

Koronastudien har aldri fått penger til selve driften. Prosjektlederen har brukt delvis lønnet tid på å lede Koronastudien, men nå har ikke OUS ikke lenger midler til dette.

Søraas sier de faller litt mellom alle stoler.

– Hverken Forskningsrådet eller sykehuset har anledning til å finansiere videre bruk av den innsamlede informasjonen. Derfor har vi ikke midler til å dele de dataene vi har samlet inn og heller ikke til å undersøke dagsaktuelle tema fortløpende.

Han håper nå på revidert nasjonalbudsjett.

– Vi ber om at politikerne kan sette av tre millioner kroner slik at vi kan få til dette. Det tilsvarer 15 kroner per deltager i studien og dekker knapt nok utgiften til å sende en sms eller to, ifølge prosjektlederen.

Han sier han synes det er et paradoks.

– Mens teaterscener og artister får etterbetalt millioner av kroner for tapte inntekter under pandemien, har vi som har forsøkt å finne ut hvordan pandemien og viruset har påvirket oss ikke fått en krone, sier Søraas.

FERDIG? Vil Stortinget benytte anledningen denne studien gir oss til å få kontinuerlig og oppdatert kunnskap ved neste korsvei, spør Arne Søraas, prosjektleder i Koronastudien retorisk.

Kunnskap for fremtiden?

Søraas sier prosjektet og datainnsamling er unik.

– Ved neste variant av SARS-CoV-2 eller en ny pandemi kan vi levere kunnskap om hvordan viruset sprer seg så raskt at tiltakene kan skreddersys. Men det har vi ikke midler til, sier prosjektlederen som har jobbet uten lønn en god stund allerede.

Han håper politikerne ser hvor viktig helt oppdatert informasjon er i en pandemi.

– Prosjektet vårt har levert data til myndighetene i hele coronaperioden og jeg tror at oppdatert informasjon var en av årsaken til at vi i Norge kom så godt ut av starten av pandemien.

GÅ GLIPP: Kristoffer Robin Haug mener vi må sikre mulighet til å dra nytte av kunnskap vi har samlet fra pandemien.

Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson for Miljøpartiet de grønne, sier de vil forsøke å få regjeringen til å fortsette å sette av øremerkede midler til forskning som kan styrke helseberedskapen også i det reviderte nasjonalbudsjettet, slik det har vært gjort de siste årene.

– Det er synd om vi skulle gå glipp av viktig lærdom for å styrke helseberedskapen frem mot neste pandemi, nå som vi har muligheten til å lære mest mulig av coronapandemien, sier han til VG.

VG har vært i kontakt med Oslo Universitetssykehus, som sier at de ikke ønsker å kommentere denne saken.