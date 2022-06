REAGERER: Espen Smedsgård-Moen (19) sa ifra til skolen. Nå endrer skolen praksis.

Elev reagerte på iPad-premiering - så snudde skolen

Espen Smedsgård-Moen ved Elverum videregående skole syntes det ble feil at eleven som gjorde det best på en prøve skulle få en premie til flere tusen kroner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Smedsgård-Moen (19) går sitt avsluttende år på teknologi- og industrifag (TIP) ved Elverum videregående skole.

Skolen har siden 2016 i ulik grad premiert de beste elevene. I år skulle det deles ut en lakksprøytepistol til verdi mellom syv til ni tusen kroner, mens i en annen klasse skulle den beste få en iPad.

19-åringen reagerer på at lærerne deler ut premier til verdi flere tusen kroner til klassens beste eleven.

– Jeg synes det er helt feil at det skal være en prisutdeling på en skole. Det er et sted man skal lære og ikke konkurrere, sier Smedsgård-Moen til VG.

– Tenk på de elevene som ikke har vært best i noe, og de må klappe med når noen som sklir gjennom skolen plukker opp en iPad.

BILLAKKERER: Espen Smedsgård-Moen (19) ønsker ikke at det skal være premiering på skolen. Han mener det skaper et usunt skolemiljø.

– Hvordan reagerte du da du fikk høre om premieringen?

– Først virket det kult, at man skulle få premie hvis du er best, men så tenkte jeg på det, og det hørtes helt feil ut. Jeg har snakket med andre som synes det helt sykt at det i det hele tatt er en tanke lærerne har tatt videre, sier han.

– Hvordan burde det heller vært hvis det var opptil deg?

– Diplom til den beste er kanskje bedre. Men det blir feil det og, sier Smedsgård-Moen.

SA IFRA: Etter Smedsgård-Moen sa ifra om praksisen til skolen, har rektor bestemt seg for å endre praksis.

Praksisen ble heftig debattert i fjor

I fjor skrev VG en rekke saker om hvordan enkelte Oslo-skoler premierer elever som gjør det bra på skolen.

Praksisen ble omtalt som upassende og lite pedagogisk. Blant dem som reagerte var Kira Amalie Berg Ottesen, som selv var til stede da Nydalen videregående skole ga pengepremier til de i klassen med best karakter.

SJOKKERT: Kira Amalie Berg Ottesen (19) er avgangselev ved Nydalen videregående skole i Oslo. Hun reagerte i fjor på pengepremier til de beste elevene ved skolen.

Skolen har snudd

Rektor Einar Moan ved Elverum videregående skole forteller at bilskadelakk-linjen på skolen er det eneste i hele fylket.

Han understreker det ikke bare har vært gode karakterer som legges i vurderingen, men også lavt fravær og bidrag til klassemiljø.

Etter at VG kontaktet rektor, har han snudd om årets utdeling. Nå vil heller elevene få «anerkjennelse sammen med sine medelever i klassen.»

SNUR: Rektor Einar Moan ved Elverum videregående skole endrer praksis. Han vil ikke lenger premiere de beste TIP-elevene med verktøy til flere tusen kroner.

– Skolen vil ta til seg tilbakemeldingen som har kommet, på alvor. Det er viktig for oss at alle elever verdsettes for sine prestasjoner, og er en del av et inkluderende læringsfelleskap., utdyper han på telefon til VG.

– Premiering med høy verdi er ikke en del av skolens praksis, men er i dette tilfelle blitt introdusert fra aktuelle opplæringskontor fra bransjen selv. Tanken om slik premiering hadde blitt stoppet på et tidligere tidspunkt hvis jeg hadde vært kjent med dette, sier han.

– Ved endt skoleår og avsluttende oppgaver blir det gjort stas på alle elevene også på dette programområdet. På bilskade og lakk vil skolen bidra med grillmat etter elevenes presentasjon av oppgavene, sier han.