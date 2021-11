BEKYMRET: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Øst-Finnmark står overfor en kjempeutfordring.

Frykter befolkningsdød i nord: − En sikkerhetspolitisk trussel

MAJORSTUEN (VG) Karl Eirik Schjøtt-Pedersen frykter at Øst-Finnmark kan tømmes fullstendig for folk de neste 80 årene - og etterlyser radikale grep.

Publisert: Nå nettopp

På en kafé på Majorstuen presenterer den tidligere Ap-toppen sine skrekkprognoser for Nord-Varanger.

– Gjøres ikke noe dramatisk, så dør Nord-Varanger ut, og Finnmark blir fritt for folk med unntak av kanskje noen få bosenter.

Advarselen kommer fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han er tidligere finansminister og statsråd ved statsministerens kontor, og har en årrekke bak seg på Stortinget for Finnmark.

Øst-Finnmark kan tømmes

Den tidligere Ap-statsråden er partner i selskapet Menon Economics, som er engasjert av flere kommuner i Nord-Varanger: Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord.

De har laget en prognose basert på SSBs forventede befolkningsvekst fram til 2050, og regnet videre fram til 2100.

Ifølge prognosene går kommunene fra omtrent 12.000 innbyggere i regionen til kun 1300 innbyggere.

– Dette er selvfølgelig usikre prognoser, men de bygger videre på tallene fra SSB. Der ser vi at befolkningstallene holder seg usedvanlig stabile fram til 2050, men at befolkningen stadig blir eldre. Dermed fødes det stadig færre barn, og befolkningen vil raskt synke, om ikke flere flytter inn.

– At det var utfordringer med befolkning i Finnmark visste jeg. Men at det var så dramatisk har sjokkert meg, sier han.

UTFLYTTER: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er selv del av en utvikling han vil til livs – som utflyttet finnmarking.

Stabil fraflytting

Problemstillingen han tar opp er ikke ny:

«Det ska sannelig mykje folk tel her i Nord-Norge førr å opprætthoilde ei sånn stabil frafløtting».

Sitatet kommer fra Arthur Arntzen som karakteren «Oluf» allerede i 1989, da debatten herjet om fraflytting fra Nord-Norge.

Bare siden januar har det i Troms og Finnmark vært en nedgang på 0,2 prosent i folketallet i storfylket som er rikt på areal, men som blir fattigere på folk. Og siden i fjor bor det nå 1.143 færre personer i Troms og Finnmark.

I Troms og Finnmark bor det i dag 241 680 personer, noe som utgjør 4,7 prosent av Norges befolkning. Men samme område har 15 prosent av landets kystlinje - og er dermed et sikkerhetspolitisk viktig område - også på grunn av grensen til Russland.

FORUT FOR SIN TID: Arthur Arntzen peket på utfordringen med fraflyting allerede i 1989. Nå mener flere nordnorske politikere at det må tas dramatiske grep.

Foreslår løsninger

Schjøtt-Pedersen foreslår flere tiltak for å snu utviklingen.

– Den eneste måten å løse dette på er at flere flytter til disse områdene. Hvis ikke vil Distrikts-Norge gå til å bli et eldrehjem og så en gravplass, som Victor Norman har spissformulert det.

Han peker på flere konkrete forslag:

Doble avskrivingen for studielån fra 25.000 til 50.000 kroner i året.

Forsøke å økt tilflytting fra andre deler i Europa.

Gjeninnføre ekstra barnebidrag for Finnmark og Nord-Troms.

– Det er allerede mange personrettede virkemidler for å bo i Nord-Troms og Finnmark – som avskriving av studielån. Er løsningen mer av tiltakene som ikke fungerer godt nok i dag?

– Det er et grunnleggende spørsmål ja, om dette er nok. Men vi mener dette er noen forslag som kan bidra til å snu utviklingen i riktig retning, og gjøre det mer aktuelt og attraktivt for unge mennesker å flytte til Øst-Finnmark, sier han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har allerede varslet til Altaposten at de vil øke Finnmarksfradraget, et særskilt skattefradrag for personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms fra 15.500 kroner til 18.100 kroner i kommende statsbudsjett.

CAFELATTE: Enkel – ikke dobbel. Schjøtt-Pedersen sier at storbylivet er attraktivt for mange – men at man må fremheve de mange kvalitetene ved å bo i nord for å lokke ungdom og utlendinger til landsdelen.

– Sikkerhetspolitisk trussel

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) deler bekymringene til Schjøtt-Pedersen, og mener at det må gjøres omfattende grep for å sikre befolkning i nord – særlig i Øst-Finnmark ved grensen til Russland.

– Det han beskriver er den største utfordringen vi står ovenfor i både Troms og Finnmark, og resten av Distrikts-Norge. Men det kommer til uttrykk først i nord, sier han til VG.

Han støtter flere av forslagene til Schjøtt-Pedersen, og viser til at mange av de økonomiske incentivene for å bo i tiltakssonen ikke er indeksregulert.

REFORM: Aps fylkesrådsleder i nord, Bjørn Inge Mo, mener det må drastiske virkemidler til for å snu befolkningsutviklingen i nord.

Ap-politikeren sier at utviklingen ikke er noe særnorsk fenomen, men at man ser samme utvikling i Murmansk i Russland, Lappland i Finland og Norrbotten i Sverige.

Mo trekker også fram behovet for befolkning i nord av hensyn til suverenitetshevdelse nært grensen til Russland.

– Det er en sikkerhetspolitisk trussel at de bor så lite folk i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Særlig med tanke på at befolkningen synker. Vi er nødt til å ta drastiske grep, og jeg tror vi trenger en Nord-Norge-reform for å ta tak i et problem vi har kjent til, uten å adressere det over lang tid, sier Mo.