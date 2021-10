DYR TUR: En Vy buss står parkert i Oslo. ILLUSTRASJONSFOTO: Frode Hansen, VG

Denne ruten er nesten seks ganger dyrere å ta buss med Vy: − Ekstremt

Rita Mundal fikk hakeslepp da hun skulle bestille bussbillett fra Lom til Lillehammer. – En voldsom prisforskjell, sier hun.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Rita Mundal skulle ta bussen fra Lom til Lillehammer onsdag denne uken. Da hun så prisforskjellene på ekspressbussen til Vy og lokalbussen til Innlandstrafikk ble hun sjokkert.

– Jeg var skikkelig overrasket over den store prisforskjellen. Jeg skjønner ikke at det går an, sier Mundal til VG.

Vy tar 574 kroner (med plassbillett til 99,-) for strekningen med buss VY146. Innlandstrafikk tar 98 kroner for samme tur, uten plassbillett.

– Det er ekstremt stor forskjell, sier Mundal.

SJOKKERT: Rita Mundal reagerer på det hun mener er store prisforskjeller mellom Vy og Innlandstrafikk.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som meldte om saken først.

– Viktig at prisene er overkommelige

Mundal la ut en twittermelding om prisforskjellen. Det førte til et stort engasjement i kommentarfeltet.

«Say what???», skriver en. «Det er helt sjokkerende», skriver en annen. Andre kommenterer at Vy er kommersielt drevet, og ikke får subsidier slik som Innlandstrafikk. Vy selv kommenterer også saken hvor de påpeker det samme.

Mundal er ikke fornøyd med Vy sitt svar.

– Jeg skjønner konseptet og at det må være forskjell i prisene, men jeg reagerer på at prisforskjellen er så stor. For kunden er det prisen som er viktig. Nå som man blir oppfordret til å ta tog så er det viktig at prisene er overkommelige, sier hun.

Flere faktorer påvirker prisene

Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy, forklarer prisforskjellene med at Vy er kommersielt drevet og derfor ikke får noe tilskudd fra staten.

– For oss er det utelukkende billettene som gir inntekt, mens Innlandstrafikk får støtte av staten. Det er med på å påvirke prisene, sier hun til VG.

Scholz forstår at folk syns at prisforskjellen er stor.

– Men det handler om hvordan man finansierer tilbudet. Vi er et 100 prosent kommersielt tilbud. Det er vi som står for alle utgiftene og alle inntektene, forklarer Scholz.

KOMMERSIELL: Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy

– Det viser jo at det kan bli store prisforskjeller på kommersiell og offentlig transport, sier fagleder for salg og marked hos Innlandstrafikk, Stine Fredriksen, og legger til:

– Offentlig transport er subsidiert og skal være et tilbud for alle. Hos oss betaler passasjerene etter antall soner som turen går gjennom – og aldri for mer enn sju soner. Reiser du lenger, koster det altså ikke noe ekstra. Kjøper du billett via mobil eller reisekort får du 40 prosent rabatt på voksenbillett.

Fredriksen påpeker likevel at det er vanskelig å sammenligne de to fordi Innlandstrafikk ikke er et busselskap slik som Vy.

– De kommersielle skal tjene penger og de kjøres over lengre strekninger, for å komplettere togtilbud eller i konkurranse med togtilbud. Innlandstrafikk setter opp ruter for å gi innbyggerne et tilbud, og mange av de ordinære rutene har også skoleelever med krav om fri skoleskyss som en av målgruppene, sier hun.