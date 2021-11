SUR UTMERKELSE: «Dagens fossil»-prisen har blitt delt ut på klimatoppmøter siden 1999. Tirsdag stakk Norges statsminister av med prisen.

Norge fikk verstingpris etter dagens klimatoppmøte

Norge har blitt kåret til «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN) på klimatoppmøtet i Glasgow. Statsministerens kontor vil ikke svare konkret på kritikken.

Den lite ettertraktede prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene og ble først delt ut under klimaforhandlingene i Bonn i 1999.

Mens Norge «vant», kom Japan på annenplass og Australia på tredje.

Climate Action Network (CAN) er verdens største sivilsamfunns-nettverk. De peker på at Norge vil utvikle, og ikke avvikle olje- og gassproduksjon.

At Norge blir kåret til «Dagens fossil», mener generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond er helt på sin plass.

Hun peker på det hun kaller «dobbeltrollen til Norge», som både klimaforkjemper og olje- og gassprodusent – og mener det er naturlig at dette får oppmerksomhet på klimatoppmøtet i Glasgow.

– På kort tid har Støre belært FN om at gass er en energikilde for fremtiden, samtidig som han har lagt fram konkrete forslag for å bekjempe klimaendringer, sier Andaur.

– Vel fortjent

– Det er vel fortjent, sier generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark.

Naturvernforbundet er en del av det internasjonale klimanettverket som i dag ga klimaverstingprisen til Norge. Det var Naturvernforbundet som i dag nominerte Norge til prisen sammen med WWF Verdens naturfond.

– Den er fortjent fordi vi kommer som et av verdens rikeste land til det viktigste klimatoppmøtet og så har ikke med noen tiltak i bagasjen, men bare fortsetter med drift av dagens oljevirksomhet og på toppen av det er vi et land som skal lete etter nye oljefelt.

Esmark mener at dette reduserer Norges påvirkningsevne i klimaspørsmål.

– Skal Norge bli en klimaaktør, så må vi ta klimaansvar og gå i front. Norge er ansvarlig for rundt 1,2 prosent av de årlige globale utslippene, når vi tar med utslipp fra oljen og gassen vi selger.

Viser til regjeringens klimapolitikk

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke anledning til å kommentere prisen når VG ringer tirsdag kveld.

I en SMS svarer statssekretær Tale Jordbakke (Ap) ikke konkret på hva statsministerens syn på tildelingen av «dagens fossil»-prisen er, men skriver:

«Det viktigste vi kan gjøre nå er å kutte utslippene, og regjeringen har som mål å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Vi vil doble klimafinansieringen, slik at også de fattige landene får mulighet til utvikle ny teknologi og gå over til fornybar energi. Norge har tatt på seg ledertrøya for å utvikle ny og grønn teknologi, blant annet med karbonfangst og lagring som er helt nødvendig for å nå klimamålene.»

VG har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ropstad: Må kvitte seg med verstingstempelet

Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), mener at prisen tydeliggjør hvor stort ansvar som hviler på regjeringen i å ta et internasjonalt lederskap i en global utfordring.

– Vi kan ikke være kjent med å være en versting i et spørsmål om omstilling hvor allerede Norge har tatt store grep, sier Ropstad i en uttalelse.

TYDELIG: Norge må kvitte seg med verstingstempelet, mener den tidligere KrF-partilederen.

Han viser til at den forrige regjeringen, som KrF var en del av, igangsatte en plan for offensiv klimapolitikk og for å nå målet om å kutte Norges utslipp med 55% innen 2030.

– Det er helt avgjørende at den nye regjeringen viderefører denne offensive satsingen og kvitter seg med verstingstempelet, avslutter han.