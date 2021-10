Helseministeren: − Kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs

Torsdag kunngjorde den ferske helseministeren at regjeringen forlenger dagens innreisetiltak og viderefører TISK-strategien. Foreløpig forblir ansvaret for å sette inn smitteverntiltak hos kommunene.

– Jeg stiller uten tommestokk, men la det ikke være tvil: Vi følger nøye med på utviklingen og kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs hvis situasjonen endrer seg.

Slik åpnet Ingvild Kjerkol (Ap) sin første pressekonferanse om coronasituasjonen torsdag klokken 13.

– Smitten skyter fart, og innleggelsene øker i land også der mange er vaksinert. Vi har i Norge en håndterbar situasjon. Sykehusinnleggelser ligger fortsatt lavt. Det er innleggelsene og presset på helsetjenesten vi følger tettest nå, fortsatte Kjerkol.

Hun kunngjorde deretter at regjeringen har besluttet å videreføre enkelte tiltak:

Innreisetiltak for å hindre importsmitte

Dagens TISK- ordning

Dagens TISK-ordning er en såkalt nedjustert TISK. Det er denne ordningen helseministeren viderefører ut året. Det innebærer blant annet også å videreføre plikten til å isolere seg når man er smittet med corona.

Videreføringen av tiltakene betyr også at kommunenes beredskapsstrategi videreføres. Dermed er planen fortsatt å la kommunene kontrollere smittesituasjonen med lokale tiltak.

– Det innebærer at lokale helsemyndigheter følger situasjonen nøye og innfører tiltak hvis det gir grunn til bekymring, sa Kjerkol.

ORIENTERTE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og direktør i FHI, Camilla Stoltenberg på torsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, minnet om at nedjustert TISK blant annet betyr at kommunene ikke lenger kartlegger alle nærkontakter.

Om man tester positivt, må man selv varsle dem man har vært sammen med.

– De bør teste seg hvis de har symptomer. Det gjelder også hvis fullvaksinerte får symptomer. Hvis man bor sammen med en som er smittet, bør man teste seg daglig med selvtester, sa Nakstad.

– De tre viktigste virkemidlene er vaksine, selvisolering og TISK-apparatet i kommunene som har fungert veldig godt.

Klar beskjed om vaksine

– Vaksinene er veien ut av pandemien, og vi er heldige som har god dekning i Norge, men den bør bli enda bedre, påpekte Kjerkol.

86,6 av voksne nå vaksinert med to doser, opplyste helseministeren.

– Det er veldig bra. Men ambisjonene våre er 90 prosent og mer. Vi tåler mer når mange er beskyttet mot smitte og sykdom, men det er fortsatt grupper i befolkningen der dekningen er lav.

Kjerkol forteller at kommunene nå jobber aktivt opp mot grupper der vaksinasjonsdekningen er lav.

– Noen har vært bekymret for bivirkninger, andre har fryktet sprøytestikket, andre har utsatt på grunn av skole, jobb eller sykdom, sa helseministeren og fortsatte:

– Til deg som har ventet vil jeg si: Alle etternølere er hjertelig velkommen til gratis vaksinering på kommunens senter eller fastlegen. Hvis du er redd for sprøytestikk eller bivirkning, fortell det til helsepersonellet.

Stoltenberg: Sannsynlig med ny bølge i vinter

– Vi mener det er sannsynlig at vi får en bølge gjennom vinteren, sa direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, under torsdagens pressekonferanse.

Selv om FHI ikke forventer en «betydelig stor» smittebølge, sier Stoltenberg at vi uansett bør være forberedt på et slikt scenario. Hun vil ikke utelukke at det kan bli FHI utelukker ikke at det kan opptil 60-70 innleggelser hver dag.

Onsdag var 101 personer innlagt med covid-19. FHI-direktøren påpeker at antallet har økt, selv om det har flatet litt ut de siste dagene.

– Men det er fortsatt på et lavt moderat nivå sammenlignet med tidligere perioder med høy spredning. Enkelte sykehus har mange innlagte og opplever en belastning. Antall registrerte smittede er omtrent doblet på en uke.

DIREKTØR: Camilla Stoltenberg.

Siste døgn er det registret 1079 smittetilfeller i Norge, som er en dobling på en uke.

FHI-direktøren mener dette gir grunn til å følge situasjonen nøye nå, men understreker samtidig at svært få blir så syke at de havner på sykehus.

– Problemet er at smitten spres til middelaldrende og eldre som kan bli alvorlig syke, sier direktøren.

Ikke aktuelt med nasjonale tiltak

I forkant av pressekonferansen, hadde Kjerkol allerede varslet at hun ikke har noen planer om å innføre nye nasjonale tiltak – til tross for økende smitte flere steder i landet.

– Hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på helsetjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak, skrev Kjerkol i et rundskriv som gikk ut til kommunene onsdag.

På pressekonferansen tok helseministeren nok en gang opp spørsmålet om nasjonale tiltak:

– Mange spør meg om regjeringen kommer til å innføre nasjonale tiltak. Det er ikke aktuelt slik situasjonen er nå.

Helseministeren har sagt at regjeringen nå ser mindre på smittetall alene, og mer på helheten – som for eksempel antall sykehusinnleggelser og press på den lokale helse- og omsorgstjenesten.