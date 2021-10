SYKE BARN: Klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken har færre covid-pasienter, men antall syke barn med RS-virus stiger kraftig.

Rundt 20 RS-syke barn innlagt på OUS

Utbruddet av RS-viruset på små barn øker kraftig på Østlandet. Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus hadde tirsdag kveld rundt 20 syke små barn innlagt.

Smitten sprer seg også i andre regioner.

– Vi har begynt å få en del RS-pasienter. Det er mye tidligere enn det vi har hatt før, sier overlege Claus Klingenberg ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytial-virus, og er et virus som gir luftveisinfeksjon hos barn og voksne.

Etter det VG har fått opplyst, ble ingen barn innlagt på sykehus på grunn av RS-smitte i fjor. Det var en effekt av grundig smitteverninnsats i befolkningen. Situasjonen er helt annerledes denne høsten.

Danmark og Sverige har de siste ukene hatt en stor bølge av RS-pasienter. Nå har også barneavdelingene på flere sykehus tung belastning, ifølge klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus:

– På barneklinikken på Ullevål er det nå stor pågang av pasienter med luftveisvirus. Vi har rundt 20 pasienter med RS-virus. Flere av dem trenger mer omfattende overvåkning og behandling. Et par av de små pasientene er flyttet til videre intensivbehandling på Rikshospitalet for å avlaste Ullevål. Dette gjelder små barn. Noen av dem er under ett år gamle, sier Skraastad.

Ble dårligere og dårligere

I starten av oktober skulle Kjetil Ekeli fra Kolsås i Akershus på en etterlengtet høstferie på hytta på Beitostølen med familien, da sønnen Jeppe (1) ble syk.

– Vi trodde først at det kunne handle om at han begynte å få tenner og hadde litt feber, sier Ekeli til VG.

PÅ SYKEHUS: Dager med familiekos og avslapning på Beitostølen ble erstattet med tur til legevakt, fastlege og Drammen sykehus da Jeppe (1) ble syk av RS-viruset i starten av oktober. Her på sykehuset sammen med pappa Kjetil Ekeli, som er arrangementssjef i Stabæk Fotball.

I stedet for å reise på hytta, gikk turen til legevakten da feberen fortsatte å stige utover ettermiddagen.

– Der fikk vi konstatert ørebetennelse, men vi følte at det var noe mer. Dagen etter gikk vi til fastlegen, som ringte til Drammen sykehus, sier han.

Ettåringen ble i løpet av dagen så dårlig at familien endte med å tilbringe natten på sykehuset, der han fikk påvist RS-viruset etter flere undersøkelser.

– Dagen etter ble han enda dårligere og sov nesten hele dagen, men så snudde det på kvelden og han ble gradvis bedre, sier Ekeli.

– Han pustet på egen hånd hele veien, så det er nok mange som er hardere rammet, men det er jo klart at det er ukomfortabelt når han ligger der med over 40 i feber.

HØY FEBER: Jeppe, som blir to år i januar, hadde på det meste over 40 i feber da han ble syk av RS-viruset – og da sto selvsagt en fortjent is på menyen.

– Et 2020-barn som knapt har sett mennesker

Ekeli vet ikke hvordan sønnen ble smittet av viruset, men ble fortalt på sykehuset at det er mange virus som går blant de minste barna nå. For selv om sønnen har vært i barnehage siden januar, har det første året vært preget av strenge coronatiltak.

– Han er et «2020-barn» som knapt har sett mennesker – bare de faste gjennom hele pandemien. De har antagelig ikke det gode immunforsvaret som de ville hatt til vanlig.

Barn som er vokst opp under covid-perioden, ville normalt hatt kontakt med RS-viruset i fjor vinter. Nå treffer det for første gang i år.

– Vi har ingen holdepunkter for at barna blir sykere av RS-virus nå enn tidligere. Men det er mindre immunitet i befolkningen, særlig hos barna. RS kan gi sykdom hos alle aldersgrupper. De fleste får det som en lett forkjølelse med hoste, men de yngste kan få en infeksjon som sprer seg til lungene og gir mer alvorlig sykdom med pusteproblemer, sier overlege Per Kristian Knudsen ved barneklinikken, Oslo universitetssykehus.

OVERLEGE: Per Kristian Knudsen på barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus anbefaler at familier med spedbarn ikke får besøk av personer med luftveissykdom.

Overlegen anbefaler at familier med spedbarn ikke får besøk av personer med luftveissykdom.

– Mange spedbarn har søsken i barnehage og mange barnehagebarn blir smittet av luftveissykdommer i barnehagen. Det er vanskelig å skille søsken fullstendig. Men det er viktig at foreldre tenker på god smittevernhåndtering med håndhygiene og litt avstand. De bør prøve å unngå at syke storesøsken er veldig tett på nyfødte. Dette er spesielt viktig i starten av luftveissykdom, når man utvikler symptomer. Da er smittsomheten størst, sier Knudsen.

– Mangler kapasitet

Danmark og Sverige nådde sitt høyeste antall RS-pasienter for 3–4 uker siden. Følger vi det danske forløpet, vil utbruddet i Norge fortsette å øke i noen uker til.

– Vi tror vi får noe av det samme som Danmark og Sverige har hatt. Vi har daglige møter og samarbeider om pasientene. De største barna legges på voksenenhet og vi styrker sykepleiebemanningen som best vi kan med overtid og omfordeling. Vi øker også legenærværet på Ullevål sykehus på nettene, sier Skraastad.

Sykehuset har fortsatt noen voksne covid-pasienter på intensivavdeling, men antallet har ifølge Skraastad beveget seg langsom nedover i noen uker.

– Nå er det mer problematisk med de syke barna, sier han.

Før pandemien leide sykehuset inn sykepleiere fra Danmark og Sverige som var spesialister på barneintensiv. Disse sluttet å ta vakter i Norge under pandemien og er ikke kommet tilbake.

– Vi har en mye mindre og derfor mer sårbar intensiv- og overvåkningsvirksomhet for barn etter nyfødtperioden Det er færre kvalifiserte sykepleiere med erfaring med svært syke barn. Når det legges inn mange barn med luftveisinfeksjon, kommer dette på toppen av OUS virksomhet som har landets største og mest avanserte tilbud til barn, sier klinikksjefen.

Kapasitetsproblemer

Han sier at sykehuset har større utfordringer med å takle en full barneintensiv enn når det blir fullt på voksenintensiven.

– Her er det snakk om et stort antall pasienter og vi må ha en robust grunnbemanning for å håndtere det. Vi mangler kapasitet i intensivdriften både i ordinær drift og under pandemi. Kapasitetsproblemene treffer mye tidligere og tydeligere på barneintensiv, sier Skraastad.

Folkehelseinstituttet har registrert en økning i antall pasienter med påvist RS-virus. I uke 35, som var månedsskiftet august-september, fikk 36 små barn påvist viruset. Tre uker senere ble det registrert 135 positive prøver.

Hos de minste barna, særlig de under 1 år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i nedre luftveier som kan gi pustevansker og behov for innleggelse i sykehus. Mellom 1000 og 2000 barn i alderen 0–5 år blir innlagt for RS-virusinfeksjon årlig.