Profilert Bodø-ordfører gir seg: − Vemodig

I snart åtte år har Ida Pinnerød vært ordfører i Bodø, men nå varsler hun at det er slutt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det blir selvfølgelig veldig vemodig å gi fra seg stafettpinnen i det som er verdens beste jobb. Det har vært utrolig artig, vi har vært igjennom en stor omstillingsperiode, sier Ap-ordfører Pinnerød til VG.

Pinnerød har vært innvalgt i Bodø bystyre siden 2011, og har kunnet rasle med ordførerkjedet siden 2015. Hun styrer sammen med SV, Sp, KrF og MDG.

Så langt har Høyres tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen varslet at han vil kjempe om makten og ordførerkjedet - mens Ap nå må lete etter Pinnerøds etterfølger.

– Det skal nominasjonskomiteen få jobbe i ro og fred med. Jeg er sikker på at det blir bra, sier Pinnerød til VG.

Usikker på veien videre

Pinnerød vil ikke si når hun bestemte seg for ikke å ta gjenvalg, og sier det ikke har vært én enkelt ting som fikk henne til å ta beslutningen.

– Det er jo summen av mange ting, men det er som jeg sier: Jeg ser etter tolv år i bystyret og åtte år som ordfører, så er det behov for noen som kommer inn med ny energi og nye impulser. Vi har mange flinke folk i partiet, så det er på tide at noen andre overtar stafettpinnen.

Hun sier hun ennå ikke vet hva hun skal gjøre når hun er ferdig som ordfører etter valget neste høst, men legger til at hun har permisjon fra jobben som seniorrådgiver ved Nord universitet.

– Jeg er fortsatt sosialdemokrat med brennende engasjement for både folk og natur her i nord, så jeg kommer til å engasjere meg også fremover. Så får heller tiden vise i hvilken form det blir.

– Blir du i politikken?

– Det er et åpent spørsmål, tenker jeg.

Hun sier hun vil bli i partiet - i en eller annen form.

– Jeg er sosialdemokrat og veldig glad i Arbeiderpartiet, så får tiden vise hva det blir og hvordan form det tar. Det er mange måter å engasjere seg på, også i Ap, sier Pinnerød.

– En helt annen by

Under Pinnerøds ledelse har kommunen blant annet blitt utnevnt som europeisk kulturhovedstad i 2024 og fotballklubben Bodø/Glimt har vunnet eliteserien to år på rad.

Men når hun skal si hva hun er mest stolt av å ha oppnådd i de nesten åtte årene som ordfører, trekker hun fram en hendelse fra helgen.

– Det er nesten umulig å peke på en sak, for det har skjedd så mye. Og jeg har jo ikke oppnådd noe alene, alt er et lagarbeid. Men da mange hundre ungdommer tok initiativ og samlet seg utenfor byen til et stort antirasistisk mangfoldsarrangement, samtidig som SIAN talte for en helt tom rådhusplass midt i sentrum - ja da var jeg stolt og kjente at vi har kommet langt, sier hun.

– Arbeiderpartiet har vært veldig bra for Bodø, og i samarbeid med andre partier har vi gjort et stort løft gjennom mange år. Det er en helt annen by i dag enn sa jeg tok over for åtte år siden, sier Pinnerød.

Fram til valget skal Pinnerød også jobbe med forberedelsene til en helt ny flyplass i Bodø

– Det er fortsatt lang tid til valget og vi har store viktige utviklingsprosjekter i Bodø, så jeg kommer til å være 110 prosent på post.